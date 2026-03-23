Como comprar ingressos para o Masters 2026: preços, informações sobre o Augusta National Golf Club e muito mais

Para alguns jogadores e torcedores, o primeiro torneio Major do ano, o Masters, no Augusta National, na Geórgia, é o momento culminante da temporada de golfe. A contagem regressiva até o primeiro grupo dar a tacada inicial no Masters deste ano, em 9 de abril.

Rory McIlroy entrou para a história do Masters ao conquistar seu primeiro casaco verde há doze meses e, ao mesmo tempo, completar o Grand Slam da carreira.

Deixe o GOAL te dar todas as informações sobre como comprar ingressos para o Masters, incluindo quanto custam e onde você pode adquiri-los.

Quando será o Masters 2026 em Augusta?

A 90ª edição do Torneio Masters está programada para acontecer de quinta-feira, 9 de abril, a domingo, 12 de abril, em Augusta, Geórgia.

Antes do início do torneio, as rodadas de treino acontecem na segunda-feira, 6 de abril, e na terça-feira, 7 de abril.

Na quarta-feira, 8 de abril, acontece o “Par 3 Contest”, disputado em um campo separado de 9 buracos / par 27 no canto nordeste do Augusta National.

Como conseguir ingressos para o Masters 2026

Como a demanda por ingressos para o Masters supera em muito a oferta, os ingressos são distribuídos aleatoriamente. Participar do sorteio do Masters é a única maneira de garantir ingressos oficiais para os eventos da semana em Augusta.

O sorteio de ingressos para o torneio de 2026 esteve aberto entre 1º e 20 de junho de 2025, e os interessados tiveram que se registrar e se inscrever no site do Masters.

Embora fosse permitida apenas uma inscrição por pessoa/família, era possível se inscrever para os ingressos em vários dias. Os vencedores foram notificados por e-mail em julho, e os pagamentos deveriam ser efetuados logo em seguida.

Quem não conseguiu garantir ingressos por meio do sorteio pode considerar sites de revenda, como o StubHub, que podem oferecer a melhor chance de conseguir ingressos para o Masters.

Os preços podem ser mais altos em sites de revenda, mas se você está ansioso para ter acesso ao Augusta National, eles podem ser a melhor opção para garantir ingressos muito disputados.

Quanto custam os ingressos para o Masters 2026?

Se você teve a sorte de ser selecionado por meio do sorteio, os ingressos para o Masters 2026 tinham os seguintes preços:

Rodadas de treino (seg. e ter.): a partir de US$ 125

a partir de US$ 125 Par 3 Contest (quarta-feira): a partir de US$ 150

a partir de US$ 150 Dias do torneio (qui-dom): a partir de US$ 160

Para quem procura pacotes de hospitalidade do Masters, o “The Map & Flag” é a opção premium de luxo oficial do Augusta National, com passes semanais disponíveis por cerca de US$ 17.000.

Lembre-se de acompanhar o site oficial do Masters para obter informações adicionais e também sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

História do Augusta National Golf Club

O Masters acontece no Augusta National Golf Club e é o único dos quatro torneios do Grand Slam a ser disputado no mesmo campo todos os anos.

O campo do Augusta National possui características específicas, como fairways irregulares, ventos turbulentos e greens rápidos e ondulados, que favorecem alguns jogadores, enquanto outros enfrentam dificuldades.

Fundado por Bobby Jones e Clifford Roberts, o campo do Augusta National foi projetado por Jones e Alister MacKenzie e inaugurado em 1932. O Masters é disputado no clube desde 1934, com Horton Smith vencendo a edição inaugural.

Cada um dos buracos do Augusta National leva o nome de uma planta característica. Alguns mudaram ao longo dos anos; o buraco 14, por exemplo, costumava ser conhecido como Spanish Dagger, mas agora é chamado de Chinese Fir devido à planta exótica localizada no lado esquerdo do fairway. Ao longo dos anos, mais de 80.000 plantas de mais de 350 variedades foram adicionadas ao terreno do Augusta National.

O que esperar do Masters 2026

Os melhores golfistas do mundo estão se reunindo no espetacular Augusta National Golf Club para a 90ª edição do Masters.

Rory McIlroy retorna à Geórgia com o objetivo de defender o título do Masters que conquistou de forma dramática no ano passado. No entanto, não temos um bicampeão desde Tiger Woods em 2002 e, de modo geral, o vencedor do ano anterior nem sequer conseguiu oferecer resistência ao retornar ao sagrado gramado de Augusta. Apenas 4 dos últimos 11 vencedores conseguiram terminar entre os 10 primeiros ao defender o título, e três nem sequer passaram do corte.

No entanto, é o campeão de 2022 e 2024, Scottie Scheffler, o favorito das casas de apostas para liderar o placar novamente. Desde sua estreia em Augusta em 2020, ele não terminou abaixo da 19ª posição e conquistou quatro resultados entre os 10 primeiros consecutivamente.

O desempenho no início da temporada provou ser um fator vital nas edições anteriores do Masters, com os últimos quatro vencedores conquistando pelo menos uma vitória no PGA Tour entre janeiro e março daquele ano. Chris Gotterup tem apresentado altos e baixos, mas suas duas conquistas no Sony Open no Havaí e no WM Phoenix Open merecem destaque. No entanto, é preciso voltar a 1979, quando Fuzzy Zoeller foi o último estreante a reinar supremo em Augusta.