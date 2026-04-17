Como comprar ingressos para o jogo LA Lakers x Houston Rockets da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

O Los Angeles Lakers recebe o Houston Rockets em Los Angeles no sábado, 18 de abril, para um confronto repleto de estrelas da primeira fase da Conferência Oeste, com LeBron James e Kevin Durant se enfrentando.
Com o início oficial dos playoffs da NBA 2026 neste fim de semana, esta batalha entre o quarto e o quinto colocado opõe a franquia mais histórica da liga a um time de Houston em ascensão que finalmente voltou à disputa pelo título.
Los Angeles garantiu a 4ª colocação com um recorde de 53 vitórias e 29 derrotas, contando com a experiência de seus veteranos para garantir a vantagem de jogar em casa na última semana da temporada. Houston terminou apenas um jogo atrás, com 52 vitórias e 30 derrotas, conquistando a 5ª colocação e evitando o Torneio de Play-In para dar origem a este confronto sensacional entre Califórnia e Texas.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Rockets x Lakers, incluindo onde comprá-los e quanto estão custando atualmente no mercado secundário.
Quanto custam os ingressos para os playoffs entre LA Lakers e Houston Rockets?
Como era de se esperar, os preços dos ingressos para este confronto são significativamente mais altos do que a média da temporada regular, impulsionados pela enorme base de fãs global do Lakers e pela sede de playoffs do Houston.
Os preços variam de acordo com a cidade e a capacidade do local.
A Crypto.com Arena, em Los Angeles, está atualmente com preços para o Jogo 1 a partir de cerca de US$ 122, embora algumas ofertas no mercado secundário tenham surgido por apenas US$ 89 para os assentos nos cantos do nível superior.
Os ingressos para o Jogo 3 no Toyota Center, emHouston, estão atualmente com tendência de alta para os assentos da categoria básica, com preços a partir de US$ 137.
Os fatores que influenciam o custo incluem:
- Nível dos assentos: os assentos mais altos, no nível 300, são os mais acessíveis, enquanto os assentos à beira da quadra para o Jogo 1 em Los Angeles estão atualmente sendo vendidos por mais de US$ 5.000 em sites de revenda.
- Dinâmica da série: caso a série chegue ao Jogo 5 ou 7 em Los Angeles, espere um aumento de 40% a 60% no valor de revenda.
- Demanda do mercado: Os Lakers são um time cujos ingressos são sempre difíceis de conseguir, e a temporada de 52 vitórias do Houston reenergizou uma torcida que não via um jogo de playoff em casa há anos, criando alta demanda em ambos os mercados.
Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso
Equipe
Arena
Faixa de preço dos ingressos para o Jogo 1
New York Knicks
Madison Square Garden
$280 - $950+
Denver Nuggets
Ball Arena
$93 - $650+
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
$215 - $800+
Minnesota Timberwolves
Target Center
$181 - $720+
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
$110 - $540+
Boston Celtics
TD Garden
$195 - $850+