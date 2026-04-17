Como comprar ingressos para o jogo LA Lakers x Houston Rockets da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

O Los Angeles Lakers recebe o Houston Rockets em Los Angeles no sábado, 18 de abril, para um confronto repleto de estrelas da primeira fase da Conferência Oeste, com LeBron James e Kevin Durant se enfrentando.

Com o início oficial dos playoffs da NBA 2026 neste fim de semana, esta batalha entre o quarto e o quinto colocado opõe a franquia mais histórica da liga a um time de Houston em ascensão que finalmente voltou à disputa pelo título.

Los Angeles garantiu a 4ª colocação com um recorde de 53 vitórias e 29 derrotas, contando com a experiência de seus veteranos para garantir a vantagem de jogar em casa na última semana da temporada. Houston terminou apenas um jogo atrás, com 52 vitórias e 30 derrotas, conquistando a 5ª colocação e evitando o Torneio de Play-In para dar origem a este confronto sensacional entre Califórnia e Texas.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Rockets x Lakers, incluindo onde comprá-los e quanto estão custando atualmente no mercado secundário.

Quanto custam os ingressos para os playoffs entre LA Lakers e Houston Rockets?

Como era de se esperar, os preços dos ingressos para este confronto são significativamente mais altos do que a média da temporada regular, impulsionados pela enorme base de fãs global do Lakers e pela sede de playoffs do Houston.

Os preços variam de acordo com a cidade e a capacidade do local.

A Crypto.com Arena, em Los Angeles, está atualmente com preços para o Jogo 1 a partir de cerca de US$ 122, embora algumas ofertas no mercado secundário tenham surgido por apenas US$ 89 para os assentos nos cantos do nível superior.

Os ingressos para o Jogo 3 no Toyota Center, emHouston, estão atualmente com tendência de alta para os assentos da categoria básica, com preços a partir de US$ 137.

Os fatores que influenciam o custo incluem:

Nível dos assentos: os assentos mais altos, no nível 300, são os mais acessíveis, enquanto os assentos à beira da quadra para o Jogo 1 em Los Angeles estão atualmente sendo vendidos por mais de US$ 5.000 em sites de revenda.

Dinâmica da série: caso a série chegue ao Jogo 5 ou 7 em Los Angeles, espere um aumento de 40% a 60% no valor de revenda.

Demanda do mercado: Os Lakers são um time cujos ingressos são sempre difíceis de conseguir, e a temporada de 52 vitórias do Houston reenergizou uma torcida que não via um jogo de playoff em casa há anos, criando alta demanda em ambos os mercados.

Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso

Equipe Arena Faixa de preço dos ingressos para o Jogo 1 New York Knicks Madison Square Garden $280 - $950+ Denver Nuggets Ball Arena $93 - $650+ L.A. Lakers Crypto.com Arena $215 - $800+ Minnesota Timberwolves Target Center $181 - $720+ Oklahoma City Thunder Paycom Center $110 - $540+ Boston Celtics TD Garden $195 - $850+

Hora do início do jogo LA Lakers x Houston Rockets

NBA Playoffs Crypto.com Arena

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Los Angeles Lakers x Houston Rockets LAL - Escalação Reservas HOU - Escalação Reservas

Formulário

LAL - Sequência Todos Los Angeles Lakers 131 - 107 Utah Jazz V

Los Angeles Lakers 101 - 73 Phoenix Suns V

Golden State Warriors 103 - 119 Los Angeles Lakers V

Los Angeles Lakers 87 - 123 Oklahoma City Thunder D

Dallas Mavericks 134 - 128 Los Angeles Lakers D HOU - Sequência Todos Houston Rockets 132 - 101 Memphis Grizzlies V

Houston Rockets 132 - 136 Minnesota Timberwolves D

Houston Rockets 113 - 102 Philadelphia 76ers V

Phoenix Suns 105 - 119 Houston Rockets V

Golden State Warriors 116 - 117 Houston Rockets V



