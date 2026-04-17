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Tyrell Feaster

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Como comprar ingressos para o jogo LA Lakers x Houston Rockets da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

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Como assistir ao jogo da NBA entre o LA Lakers e o Houston Rockets, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

O Los Angeles Lakers recebe o Houston Rockets em Los Angeles no sábado, 18 de abril, para um confronto repleto de estrelas da primeira fase da Conferência Oeste, com LeBron James e Kevin Durant se enfrentando.

Com o início oficial dos playoffs da NBA 2026 neste fim de semana, esta batalha entre o quarto e o quinto colocado opõe a franquia mais histórica da liga a um time de Houston em ascensão que finalmente voltou à disputa pelo título.

Los Angeles garantiu a 4ª colocação com um recorde de 53 vitórias e 29 derrotas, contando com a experiência de seus veteranos para garantir a vantagem de jogar em casa na última semana da temporada. Houston terminou apenas um jogo atrás, com 52 vitórias e 30 derrotas, conquistando a 5ª colocação e evitando o Torneio de Play-In para dar origem a este confronto sensacional entre Califórnia e Texas.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Rockets x Lakers, incluindo onde comprá-los e quanto estão custando atualmente no mercado secundário.

Quanto custam os ingressos para os playoffs entre LA Lakers e Houston Rockets?

Como era de se esperar, os preços dos ingressos para este confronto são significativamente mais altos do que a média da temporada regular, impulsionados pela enorme base de fãs global do Lakers e pela sede de playoffs do Houston.

Os preços variam de acordo com a cidade e a capacidade do local.

A Crypto.com Arena, em Los Angeles, está atualmente com preços para o Jogo 1 a partir de cerca de US$ 122, embora algumas ofertas no mercado secundário tenham surgido por apenas US$ 89 para os assentos nos cantos do nível superior.

Os ingressos para o Jogo 3 no Toyota Center, emHouston, estão atualmente com tendência de alta para os assentos da categoria básica, com preços a partir de US$ 137.

Os fatores que influenciam o custo incluem:

  • Nível dos assentos: os assentos mais altos, no nível 300, são os mais acessíveis, enquanto os assentos à beira da quadra para o Jogo 1 em Los Angeles estão atualmente sendo vendidos por mais de US$ 5.000 em sites de revenda.
  • Dinâmica da série: caso a série chegue ao Jogo 5 ou 7 em Los Angeles, espere um aumento de 40% a 60% no valor de revenda.
  • Demanda do mercado: Os Lakers são um time cujos ingressos são sempre difíceis de conseguir, e a temporada de 52 vitórias do Houston reenergizou uma torcida que não via um jogo de playoff em casa há anos, criando alta demanda em ambos os mercados.

Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso

Equipe

Arena

Faixa de preço dos ingressos para o Jogo 1

New York Knicks

Madison Square Garden

$280 - $950+

Denver Nuggets

Ball Arena

$93 - $650+

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

$215 - $800+

Minnesota Timberwolves

Target Center

$181 - $720+

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

$110 - $540+

Boston Celtics

TD Garden

$195 - $850+

Hora do início do jogo LA Lakers x Houston Rockets

NBA
NBA Playoffs
Crypto.com Arena

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Los Angeles Lakers x Houston Rockets

Los Angeles LakersLAL
-Escalação

Reservas

Houston RocketsHOU
-Escalação

Reservas

Formulário

Los Angeles LakersLAL
-Sequência

  • Los Angeles Lakers

    131

    -

    107

    Utah Jazz

    V

  • Los Angeles Lakers

    101

    -

    73

    Phoenix Suns

    V

  • Golden State Warriors

    103

    -

    119

    Los Angeles Lakers

    V

  • Los Angeles Lakers

    87

    -

    123

    Oklahoma City Thunder

    D

  • Dallas Mavericks

    134

    -

    128

    Los Angeles Lakers

    D

Houston RocketsHOU
-Sequência

  • Houston Rockets

    132

    -

    101

    Memphis Grizzlies

    V

  • Houston Rockets

    132

    -

    136

    Minnesota Timberwolves

    D

  • Houston Rockets

    113

    -

    102

    Philadelphia 76ers

    V

  • Phoenix Suns

    105

    -

    119

    Houston Rockets

    V

  • Golden State Warriors

    116

    -

    117

    Houston Rockets

    V