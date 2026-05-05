Como comprar ingressos para o jogo entre San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves da NBA: Playoffs, preços e muito mais

As semifinais da ConferênciaOeste tiveram uma reviravolta inesperada no primeiro jogo da série, quando o Minnesota Timberwolves conquistou a vantagem de jogar em casa com uma emocionante vitória por 104 a 102 sobre o San Antonio Spurs na segunda-feira, 4 de maio de 2026.

Apesar de entrar na série como azarão, na 6ª colocação, o Minnesota mostrou uma resiliência incrível no Frost Bank Center. A narrativa de um Timberwolves “com o elenco reduzido” foi desmentida quando o astro Anthony Edwards fez um retorno surpresa após sua lesão no joelho, dando o impulso necessário para superar uma atuação defensiva histórica de Victor Wembanyama.

O “Alien” registrou impressionantes 12 bloqueios na derrota, mas as dificuldades ofensivas do San Antonio (acertando apenas 27,8% dos arremessos de três pontos) permitiram que o Minnesota assumisse a liderança da série por 1 a 0.

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Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Timberwolves e Spurs?

Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Timberwolves e Spurs?

Após a vitória surpreendente do Minnesota no Jogo 1, a demanda por ingressos disparou para o confronto desta quarta-feira à noite em San Antonio. Os torcedores do Spurs estão ansiosos para ver uma recuperação, enquanto os adeptos do Wolves estão se reunindo para testemunhar uma possível vantagem de 2 a 0.





Jogo 2 (San Antonio): Os preços mínimos atuais para a noite de quarta-feira, 6 de maio, começam em aproximadamente US$ 116–US$ 119 em mercados secundários como o Vivid Seats. O preço médio dos ingressos para este confronto decisivo está atualmente em torno de US$ 546 .

Jogo 3 (Minneapolis): Para a mudança da série para o Target Center na sexta-feira, 8 de maio, os ingressos mais baratos estão atualmente com preços significativamente mais altos, a partir de US$ 193 (ou cerca de US$ 220 , incluindo taxas).

Assentos à beira da quadra: Os ingressos premium “à beira da quadra” para o Jogo 2 em San Antonio estão custando mais de US$ 2.100 , com alguns ingressos VIP na linha de base chegando a US$ 6.500 .

Fatores que influenciam o custo incluem:

A onda “Homem-Formiga”: O retorno antecipado de Anthony Edwards após uma hiperextensão no joelho reacendeu o interesse nacional. Os preços de revenda tiveram um salto de 10% no momento em que ele foi liberado para o Jogo 1, já que os fãs não esperam mais uma série desigual.

A festa de bloqueios de Wemby: a aula magistral de Victor Wembanyama com 12 bloqueios no Jogo 1 tornou cada uma de suas participações um evento “imperdível”, mantendo os preços altos na Cidade do Álamo, apesar da derrota no jogo de estreia.





Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (atual)

Equipe Arena Próximo jogo Preço do ingresso New York Knicks Madison Square Garden $373+ (Jogo 2) Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena $270+ (Jogo 3) L.A. Lakers Crypto.com Arena $237+ (Jogo 7, se necessário) OKC Thunder Paycom Center $159+ (Hoje à noite) San Antonio Spurs Frost Bank Center $116+ (Jogo 2) Minnesota Timberwolves Target Center $193+ (Jogo 3)

Horário do início do jogo entre San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves





NBA Playoffs Frost Bank Center

Notícias das equipes e escalações

Forma

SAS - Sequência Todos San Antonio Spurs 102 - 104 Minnesota Timberwolves D

San Antonio Spurs 114 - 95 Portland Trail Blazers V

Portland Trail Blazers 93 - 114 San Antonio Spurs V

Portland Trail Blazers 108 - 120 San Antonio Spurs V

San Antonio Spurs 103 - 106 Portland Trail Blazers D MIN - Sequência Todos San Antonio Spurs 102 - 104 Minnesota Timberwolves V

Minnesota Timberwolves 110 - 98 Denver Nuggets V

Denver Nuggets 125 - 113 Minnesota Timberwolves D

Minnesota Timberwolves 112 - 96 Denver Nuggets V

Minnesota Timberwolves 113 - 96 Denver Nuggets V

Histórico de confrontos diretos