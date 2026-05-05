Como comprar ingressos para o jogo entre San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves da NBA: Playoffs, preços e muito mais

As semifinais da ConferênciaOeste tiveram uma reviravolta inesperada no primeiro jogo da série, quando o Minnesota Timberwolves conquistou a vantagem de jogar em casa com uma emocionante vitória por 104 a 102 sobre o San Antonio Spurs na segunda-feira, 4 de maio de 2026.
Apesar de entrar na série como azarão, na 6ª colocação, o Minnesota mostrou uma resiliência incrível no Frost Bank Center. A narrativa de um Timberwolves “com o elenco reduzido” foi desmentida quando o astro Anthony Edwards fez um retorno surpresa após sua lesão no joelho, dando o impulso necessário para superar uma atuação defensiva histórica de Victor Wembanyama.
O “Alien” registrou impressionantes 12 bloqueios na derrota, mas as dificuldades ofensivas do San Antonio (acertando apenas 27,8% dos arremessos de três pontos) permitiram que o Minnesota assumisse a liderança da série por 1 a 0.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o Jogo 2 e a mudança para Minneapolis, incluindo onde comprá-los e os preços atuais de mercado.
Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Timberwolves e Spurs?
Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Timberwolves e Spurs?
Após a vitória surpreendente do Minnesota no Jogo 1, a demanda por ingressos disparou para o confronto desta quarta-feira à noite em San Antonio. Os torcedores do Spurs estão ansiosos para ver uma recuperação, enquanto os adeptos do Wolves estão se reunindo para testemunhar uma possível vantagem de 2 a 0.
- Jogo 2 (San Antonio): Os preços mínimos atuais para a noite de quarta-feira, 6 de maio, começam em aproximadamente US$ 116–US$ 119 em mercados secundários como o Vivid Seats. O preço médio dos ingressos para este confronto decisivo está atualmente em torno de US$ 546.
- Jogo 3 (Minneapolis): Para a mudança da série para o Target Center na sexta-feira, 8 de maio, os ingressos mais baratos estão atualmente com preços significativamente mais altos, a partir de US$ 193 (ou cerca de US$ 220, incluindo taxas).
- Assentos à beira da quadra: Os ingressos premium “à beira da quadra” para o Jogo 2 em San Antonio estão custando mais de US$ 2.100, com alguns ingressos VIP na linha de base chegando a US$ 6.500.
Fatores que influenciam o custo incluem:
- A onda “Homem-Formiga”: O retorno antecipado de Anthony Edwards após uma hiperextensão no joelho reacendeu o interesse nacional. Os preços de revenda tiveram um salto de 10% no momento em que ele foi liberado para o Jogo 1, já que os fãs não esperam mais uma série desigual.
- A festa de bloqueios de Wemby: a aula magistral de Victor Wembanyama com 12 bloqueios no Jogo 1 tornou cada uma de suas participações um evento “imperdível”, mantendo os preços altos na Cidade do Álamo, apesar da derrota no jogo de estreia.
Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (atual)
Equipe
Arena
Próximo jogo Preço do ingresso
New York Knicks
Madison Square Garden
$373+ (Jogo 2)
Philadelphia 76ers
Xfinity Mobile Arena
$270+ (Jogo 3)
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
$237+ (Jogo 7, se necessário)
OKC Thunder
Paycom Center
$159+ (Hoje à noite)
San Antonio Spurs
Frost Bank Center
$116+ (Jogo 2)
Minnesota Timberwolves
Target Center
$193+ (Jogo 3)