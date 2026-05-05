Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
NBA
San Antonio SpursSan Antonio Spurs
Frost Bank Center
Minnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves
Buy Spurs vs Timberwolves Tickets
Tyrell Feaster

Traduzido por

Como comprar ingressos para o jogo entre San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves da NBA: Playoffs, preços e muito mais

SHOPPING
Tickets

Incluindo preços dos ingressos para o jogo entre Spurs e Timberwolves, onde comprar e muito mais

As semifinais da ConferênciaOeste tiveram uma reviravolta inesperada no primeiro jogo da série, quando o Minnesota Timberwolves conquistou a vantagem de jogar em casa com uma emocionante vitória por 104 a 102 sobre o San Antonio Spurs na segunda-feira, 4 de maio de 2026.

Apesar de entrar na série como azarão, na 6ª colocação, o Minnesota mostrou uma resiliência incrível no Frost Bank Center. A narrativa de um Timberwolves “com o elenco reduzido” foi desmentida quando o astro Anthony Edwards fez um retorno surpresa após sua lesão no joelho, dando o impulso necessário para superar uma atuação defensiva histórica de Victor Wembanyama.

O “Alien” registrou impressionantes 12 bloqueios na derrota, mas as dificuldades ofensivas do San Antonio (acertando apenas 27,8% dos arremessos de três pontos) permitiram que o Minnesota assumisse a liderança da série por 1 a 0.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o Jogo 2 e a mudança para Minneapolis, incluindo onde comprá-los e os preços atuais de mercado.



Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Timberwolves e Spurs?

Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Timberwolves e Spurs?

Após a vitória surpreendente do Minnesota no Jogo 1, a demanda por ingressos disparou para o confronto desta quarta-feira à noite em San Antonio. Os torcedores do Spurs estão ansiosos para ver uma recuperação, enquanto os adeptos do Wolves estão se reunindo para testemunhar uma possível vantagem de 2 a 0.


  • Jogo 2 (San Antonio): Os preços mínimos atuais para a noite de quarta-feira, 6 de maio, começam em aproximadamente US$ 116–US$ 119 em mercados secundários como o Vivid Seats. O preço médio dos ingressos para este confronto decisivo está atualmente em torno de US$ 546.
  • Jogo 3 (Minneapolis): Para a mudança da série para o Target Center na sexta-feira, 8 de maio, os ingressos mais baratos estão atualmente com preços significativamente mais altos, a partir de US$ 193 (ou cerca de US$ 220, incluindo taxas).
  • Assentos à beira da quadra: Os ingressos premium “à beira da quadra” para o Jogo 2 em San Antonio estão custando mais de US$ 2.100, com alguns ingressos VIP na linha de base chegando a US$ 6.500.

Fatores que influenciam o custo incluem:

  • A onda “Homem-Formiga”: O retorno antecipado de Anthony Edwards após uma hiperextensão no joelho reacendeu o interesse nacional. Os preços de revenda tiveram um salto de 10% no momento em que ele foi liberado para o Jogo 1, já que os fãs não esperam mais uma série desigual.
  • A festa de bloqueios de Wemby: a aula magistral de Victor Wembanyama com 12 bloqueios no Jogo 1 tornou cada uma de suas participações um evento “imperdível”, mantendo os preços altos na Cidade do Álamo, apesar da derrota no jogo de estreia.


Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (atual)

Equipe

Arena

Próximo jogo Preço do ingresso

New York Knicks

Madison Square Garden

$373+ (Jogo 2)

Philadelphia 76ers

Xfinity Mobile Arena

$270+ (Jogo 3)

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

$237+ (Jogo 7, se necessário)

OKC Thunder

Paycom Center

$159+ (Hoje à noite)

San Antonio Spurs

Frost Bank Center

$116+ (Jogo 2)

Minnesota Timberwolves

Target Center

$193+ (Jogo 3)

Horário do início do jogo entre San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves


NBA
NBA Playoffs
Frost Bank Center

Notícias das equipes e escalações

Forma

San Antonio SpursSAS
-Sequência

  • San Antonio Spurs

    102

    -

    104

    Minnesota Timberwolves

    D

  • San Antonio Spurs

    114

    -

    95

    Portland Trail Blazers

    V

  • Portland Trail Blazers

    93

    -

    114

    San Antonio Spurs

    V

  • Portland Trail Blazers

    108

    -

    120

    San Antonio Spurs

    V

  • San Antonio Spurs

    103

    -

    106

    Portland Trail Blazers

    D

Minnesota TimberwolvesMIN
-Sequência

  • San Antonio Spurs

    102

    -

    104

    Minnesota Timberwolves

    V

  • Minnesota Timberwolves

    110

    -

    98

    Denver Nuggets

    V

  • Denver Nuggets

    125

    -

    113

    Minnesota Timberwolves

    D

  • Minnesota Timberwolves

    112

    -

    96

    Denver Nuggets

    V

  • Minnesota Timberwolves

    113

    -

    96

    Denver Nuggets

    V

Histórico de confrontos diretos

San Antonio SpursSAS

Outros

Minnesota TimberwolvesMIN

1

4

Vitórias

  • San Antonio Spurs

    102

    -

    104

    Minnesota Timberwolves

  • San Antonio Spurs

    126

    -

    123

    Minnesota Timberwolves

  • Minnesota Timberwolves

    104

    -

    103

    San Antonio Spurs

  • Minnesota Timberwolves

    125

    -

    112

    San Antonio Spurs

  • Minnesota Timberwolves

    141

    -

    124

    San Antonio Spurs

567

Pontos marcados

597