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Tyrell Feaster

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Como comprar ingressos para o jogo entre New York Knicks e Atlanta Hawks da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

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Incluindo preços dos ingressos para o jogo entre Knicks e Hawks, onde comprar e muito mais

O New York Knicks recebe o Atlanta Hawks no Madison Square Garden, em Nova York, no sábado, 18 de abril, em um confronto que promete ser um início eletrizante da primeira fase da Conferência Leste.

Com os playoffs da NBA de 2026 começando oficialmente neste fim de semana, este confronto entre o terceiro e o sexto colocados reúne duas das torcidas mais apaixonadas da liga e aspirações ao título de ambos os lados.

Nova York terminou a temporada regular em alta como a 3ª colocada (53-29), enquanto Atlanta garantiu a 6ª posição (46-36) ao vencer a Divisão Sudeste, evitando com sucesso o Torneio de Play-In pela primeira vez desde 2021.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Knicks e Hawks, incluindo onde comprá-los e quanto estão custando atualmente no mercado.

Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Knicks e Hawks?

Os preços da pós-temporada são significativamente mais altos do que os preços médios da temporada regular.

Os preços variam de acordo com o local e a importância do jogo.

Atualmente, o Madison Square Garden, em Nova York, está com preços básicos para o Jogo 1 a partir de cerca de US$ 334, enquanto uma ida à State Farm Arena, em Atlanta, para o Jogo 3 está com preços significativamente mais baixos, a partir de US$ 93.

Os fatores que influenciam o custo incluem:

  • Categoria de assentos: Os assentos nas arquibancadas superiores são os mais acessíveis, enquanto os assentos à beira da quadra no MSG para o Jogo 1 podem facilmente ultrapassar os US$ 4.500.
  • Dinâmica da série: Se a série estiver empatada ao chegar aos jogos finais (Jogo 5 ou Jogo 7), espere que os preços de revenda nos mercados secundários disparem.
  • Demanda do mercado: O Knicks registrou um enorme crescimento em sua base de fãs e nas expectativas nas últimas duas temporadas, tornando os ingressos para os playoffs em Nova York alguns dos mais difíceis de conseguir na NBA.

Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço médio do ingresso

Time

Arena

Faixa de preço do ingresso para o Jogo 1

New York Knicks

Madison Square Garden

$280 - $950+

Denver Nuggets

Ball Arena

$93 - $650

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

$215 - $800

Minnesota Timberwolves

Target Center

$181 - $720

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

$110 - $540

Boston Celtics

TD Garden

$195 - $850

Hora do início do jogo entre New York Knicks e Atlanta Hawks

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NBA Playoffs
Madison Square Garden

Notícias das equipes e escalações

Escalações de New York Knicks x Atlanta Hawks

New York KnicksNYK
-Escalação

Reservas

Atlanta HawksATL
-Escalação

Reservas

Desempenho

New York KnicksNYK
-Sequência

  • New York Knicks

    96

    -

    110

    Charlotte Hornets

    D

  • New York Knicks

    112

    -

    95

    Toronto Raptors

    V

  • New York Knicks

    112

    -

    106

    Boston Celtics

    V

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    108

    New York Knicks

    V

  • New York Knicks

    136

    -

    96

    Chicago Bulls

    V

Atlanta HawksATL
-Sequência

  • Miami Heat

    143

    -

    117

    Atlanta Hawks

    D

  • Atlanta Hawks

    124

    -

    102

    Cleveland Cavaliers

    V

  • Cleveland Cavaliers

    122

    -

    116

    Atlanta Hawks

    D

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    108

    New York Knicks

    D

  • Brooklyn Nets

    107

    -

    141

    Atlanta Hawks

    V

Histórico de confrontos diretos

New York KnicksNYK

Outros

Atlanta HawksATL

4

Vitórias

1

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    108

    New York Knicks

  • New York Knicks

    99

    -

    111

    Atlanta Hawks

  • Atlanta Hawks

    125

    -

    128

    New York Knicks

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    121

    New York Knicks

  • New York Knicks

    149

    -

    148

    Atlanta Hawks

605

Pontos marcados

594