Como comprar ingressos para o jogo entre New York Knicks e Atlanta Hawks da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

O New York Knicks recebe o Atlanta Hawks no Madison Square Garden, em Nova York, no sábado, 18 de abril, em um confronto que promete ser um início eletrizante da primeira fase da Conferência Leste.

Com os playoffs da NBA de 2026 começando oficialmente neste fim de semana, este confronto entre o terceiro e o sexto colocados reúne duas das torcidas mais apaixonadas da liga e aspirações ao título de ambos os lados.

Nova York terminou a temporada regular em alta como a 3ª colocada (53-29), enquanto Atlanta garantiu a 6ª posição (46-36) ao vencer a Divisão Sudeste, evitando com sucesso o Torneio de Play-In pela primeira vez desde 2021.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Knicks e Hawks, incluindo onde comprá-los e quanto estão custando atualmente no mercado.

Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Knicks e Hawks?

Os preços da pós-temporada são significativamente mais altos do que os preços médios da temporada regular.

Os preços variam de acordo com o local e a importância do jogo.

Atualmente, o Madison Square Garden, em Nova York, está com preços básicos para o Jogo 1 a partir de cerca de US$ 334, enquanto uma ida à State Farm Arena, em Atlanta, para o Jogo 3 está com preços significativamente mais baixos, a partir de US$ 93.

Os fatores que influenciam o custo incluem:

Categoria de assentos : Os assentos nas arquibancadas superiores são os mais acessíveis, enquanto os assentos à beira da quadra no MSG para o Jogo 1 podem facilmente ultrapassar os US$ 4.500.

Dinâmica da série: Se a série estiver empatada ao chegar aos jogos finais (Jogo 5 ou Jogo 7), espere que os preços de revenda nos mercados secundários disparem.

Demanda do mercado: O Knicks registrou um enorme crescimento em sua base de fãs e nas expectativas nas últimas duas temporadas, tornando os ingressos para os playoffs em Nova York alguns dos mais difíceis de conseguir na NBA.

Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço médio do ingresso

Time Arena Faixa de preço do ingresso para o Jogo 1 New York Knicks Madison Square Garden $280 - $950+ Denver Nuggets Ball Arena $93 - $650 L.A. Lakers Crypto.com Arena $215 - $800 Minnesota Timberwolves Target Center $181 - $720 Oklahoma City Thunder Paycom Center $110 - $540 Boston Celtics TD Garden $195 - $850

Hora do início do jogo entre New York Knicks e Atlanta Hawks

NBA Playoffs Madison Square Garden

Notícias das equipes e escalações

Escalações de New York Knicks x Atlanta Hawks NYK - Escalação Reservas ATL - Escalação Reservas

Desempenho

NYK - Sequência Todos New York Knicks 96 - 110 Charlotte Hornets D

New York Knicks 112 - 95 Toronto Raptors V

New York Knicks 112 - 106 Boston Celtics V

Atlanta Hawks 105 - 108 New York Knicks V

New York Knicks 136 - 96 Chicago Bulls V ATL - Sequência Todos Miami Heat 143 - 117 Atlanta Hawks D

Atlanta Hawks 124 - 102 Cleveland Cavaliers V

Cleveland Cavaliers 122 - 116 Atlanta Hawks D

Atlanta Hawks 105 - 108 New York Knicks D

Brooklyn Nets 107 - 141 Atlanta Hawks V

Histórico de confrontos diretos

NYK Outros ATL 4 Vitórias 1 Atlanta Hawks 105 - 108 New York Knicks

New York Knicks 99 - 111 Atlanta Hawks

Atlanta Hawks 125 - 128 New York Knicks

Atlanta Hawks 105 - 121 New York Knicks

New York Knicks 149 - 148 Atlanta Hawks 605 Pontos marcados 594



