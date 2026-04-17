Como comprar ingressos para o jogo entre New York Knicks e Atlanta Hawks da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

O New York Knicks recebe o Atlanta Hawks no Madison Square Garden, em Nova York, no sábado, 18 de abril, em um confronto que promete ser um início eletrizante da primeira fase da Conferência Leste.
Com os playoffs da NBA de 2026 começando oficialmente neste fim de semana, este confronto entre o terceiro e o sexto colocados reúne duas das torcidas mais apaixonadas da liga e aspirações ao título de ambos os lados.
Nova York terminou a temporada regular em alta como a 3ª colocada (53-29), enquanto Atlanta garantiu a 6ª posição (46-36) ao vencer a Divisão Sudeste, evitando com sucesso o Torneio de Play-In pela primeira vez desde 2021.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Knicks e Hawks, incluindo onde comprá-los e quanto estão custando atualmente no mercado.
Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Knicks e Hawks?
Os preços da pós-temporada são significativamente mais altos do que os preços médios da temporada regular.
Os preços variam de acordo com o local e a importância do jogo.
Atualmente, o Madison Square Garden, em Nova York, está com preços básicos para o Jogo 1 a partir de cerca de US$ 334, enquanto uma ida à State Farm Arena, em Atlanta, para o Jogo 3 está com preços significativamente mais baixos, a partir de US$ 93.
Os fatores que influenciam o custo incluem:
- Categoria de assentos: Os assentos nas arquibancadas superiores são os mais acessíveis, enquanto os assentos à beira da quadra no MSG para o Jogo 1 podem facilmente ultrapassar os US$ 4.500.
- Dinâmica da série: Se a série estiver empatada ao chegar aos jogos finais (Jogo 5 ou Jogo 7), espere que os preços de revenda nos mercados secundários disparem.
- Demanda do mercado: O Knicks registrou um enorme crescimento em sua base de fãs e nas expectativas nas últimas duas temporadas, tornando os ingressos para os playoffs em Nova York alguns dos mais difíceis de conseguir na NBA.
Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço médio do ingresso
Time
Arena
Faixa de preço do ingresso para o Jogo 1
New York Knicks
Madison Square Garden
$280 - $950+
Denver Nuggets
Ball Arena
$93 - $650
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
$215 - $800
Minnesota Timberwolves
Target Center
$181 - $720
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
$110 - $540
Boston Celtics
TD Garden
$195 - $850