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Como comprar ingressos para o jogo de eliminatórias da Copa do Mundo entre República Tcheca e Dinamarca: partida de 31 de março, preços e informações

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Veja aqui como garantir um lugar para assistir ao confronto entre as duas seleções pelas eliminatórias da Copa do Mundo

O longo caminho rumo à Copa do Mundo da FIFA 2026 para duas seleções se resumiu a uma noite final e decisiva em Praga, no dia 31 de março. 

Após uma semana de disputas emocionantes nas semifinais, a República Tcheca e a Dinamarca são as duas últimas seleções no Caminho D, com apenas uma vaga para a América do Norte em jogo.

Deixe o GOAL fornecer todas as informações essenciais sobre ingressos que você precisa para a próxima final do Caminho D das Eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA, incluindo quanto custarão e como você pode comprá-los.

Ingressospara Chequia x DinamarcaReserveingressos

Quando será a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Tchequia e Dinamarca?

As quatro últimas vagas para a Copa do Mundo da UEFA 2026 serão decididas na noite de terça-feira. Após uma dramática rodada de semifinais, a Tchequia recebe os campeões europeus de 1992 em um confronto decisivo.

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DataJogo (hora local)LocalIngressos
Ter, 31 de marçoRepública Tcheca x Dinamarca (20h45)epet ARENA (Praga, CZE)Ingressos

A República Tcheca garantiu sua vaga na final com uma vitória emocionante na disputa de pênaltis contra a República da Irlanda, enquanto a Dinamarca conquistou uma vitória esmagadora por 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte. O vencedor desta partida garantirá sua vaga na América do Norte neste verão.

Qual é o calendário das eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo?

DataPartida (hora local)LocalIngressos
Ter, 31 de março Final do Caminho D: República Tcheca x Dinamarca (20h45) epet ARENA (Praga) Ingressos
Ter, 31 de março Final do Caminho C: Kosovo x Turquia (20h45) Estádio Fadil Vokrri (Pristina)Ingressos

Como comprar ingressos para a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Tchequia e Dinamarca

Os ingressos para a Final do Caminho D em Praga estão em alta demanda, já que a República Tcheca busca retornar ao cenário mundial pela primeira vez em 20 anos.

Enquanto os torcedores locais podem consultar o portal da Federação Tcheca de Futebol (FAČR), os torcedores internacionais e aqueles que buscam entrada garantida devem recorrer a plataformas secundárias, como o StubHub.

Certifique-se de verificar cuidadosamente os Termos e Condições caso esteja comprando por meio de um site de revenda.

Repescagem da Copa do Mundo: República Tcheca x Dinamarca: quanto custarão os ingressos?

Espera-se que os preços para a final da repescagem comecem em aproximadamente US$ 75, embora os preços nos mercados de revenda possam variar de acordo com a importância da partida.

Para um jogo dessa magnitude, os assentos da Categoria 1 na linha lateral devem ter um preço mais alto.

  • Categoria 1: Vistas privilegiadas na linha lateral.
  • Categoria 2: Assentos nos cantos e na parte central do estádio.
  • Categoria 3: Atrás dos gols.

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O que esperar de Chequia x Dinamarca?

A Dinamarca chega a Praga como favorita após golear a Macedônia do Norte por 4 a 0. Liderada pelos dois gols de Gustav Isaksen e pela tranquilidade de Christian Eriksen, a equipe parece imbatível. 

No entanto, a República Tcheca se destaca pela pura resiliência. Após uma virada heroica contra a Irlanda, os anfitriões estão motivados pela liderança determinada de Ladislav Krejčí. 

Com Patrik Schick de volta à ponta de ataque, os tchecos estão desesperados para acabar com uma seca de duas décadas sem participar da Copa do Mundo. 

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