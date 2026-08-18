Os ingressos para o GP do Azerbaijão de F1 já estão à venda para o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 de 2026, que acontece no Circuito Urbano de Baku entre 24 e 26 de setembro de 2026. A 10ª edição da corrida abre a nova era de regulamentos da Fórmula 1 em uma cidade que prospera no caos: Max Verstappen venceu aqui em 2025 após um recorde de seis bandeiras vermelhas na classificação, e um novo acordo mantém Baku no calendário até pelo menos 2030.

A procura por ingressos para a F1 em Baku cresce a cada ano, então a GOAL tem tudo o que você precisa, dos ingressos mais baratos de admissão geral à hospitalidade do Paddock Club, para garantir seus ingressos para o GP do Azerbaijão de F1 antes que as melhores arquibancadas se esgotem.

Quando é o GP do Azerbaijão de F1?

O GP do Azerbaijão de F1 de 2026 acontece de quinta-feira, 24 de setembro, a sábado, 26 de setembro de 2026, no Circuito Urbano de Baku, em Baku, Azerbaijão. De forma incomum, o dia da corrida será no sábado, 26 de setembro, e não no tradicional domingo, então confira seus planos de viagem com atenção antes de reservar voos e hotéis.

Data e hora Evento Local Ingressos Quinta-feira, 24 de setembro de 2026 Treino Livre 1 e Treino Livre 2 Circuito Urbano de Baku, Baku Ingressos Sexta-feira, 25 de setembro de 2026 Treino Livre 3 e Classificação Circuito Urbano de Baku, Baku Ingressos Sábado, 26 de setembro de 2026 Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 (dia da corrida) Circuito Urbano de Baku, Baku Ingressos

Onde comprar ingressos para o GP do Azerbaijão de F1?

O melhor lugar para comprar ingressos online para o GP do Azerbaijão de F1 é a StubHub, onde você pode comparar preços de todas as arquibancadas e áreas de admissão geral em um só lugar. Toda compra é respaldada pela garantia FanProtect da StubHub, o que significa que seus ingressos têm cobertura de 100%, e muitas vezes é lá que você encontrará os assentos mais baratos disponíveis, especialmente para setores populares que já se esgotaram pelos canais oficiais.

Os ingressos também são vendidos pelo promotor oficial da corrida em azerbaijangp.com e pelo site e aplicativo móvel do Circuito Urbano de Baku. Uma pré-venda early bird foi lançada em dezembro de 2025 com desconto de 20% até 15 de dezembro e de 15% até 31 de janeiro de 2026. Esse período agora já se encerrou, então os preços de venda geral se aplicam em todos os lugares, e arquibancadas muito procuradas, como Azneft e Icheri Sheher, costumam se esgotar bem antes do fim de semana da corrida.

Quanto custam os ingressos para o GP do Azerbaijão de F1?

Os ingressos mais baratos para o GP do Azerbaijão de F1 são os de admissão geral com circulação livre, que normalmente começam em cerca de 150 dólares para todo o fim de semana de corrida, tornando Baku uma das etapas mais acessíveis do calendário da Fórmula 1. Veja como os preços se dividem em cada categoria de ingresso:

Admissão geral (circulação livre): a partir de cerca de 150 dólares para o fim de semana. Acesso a áreas em pé e de observação ao redor do circuito, incluindo pontos ao longo do trecho de aceleração máxima ao lado da orla do Mar Cáspio

Ingressos de arquibancada: cerca de 250 a 600 dólares para o fim de semana, dependendo da localização. Lugares premium, como a arquibancada Azneft, perto da seção do castelo, e a reta principal, têm os preços mais altos

Ingressos infantis: com desconto para idades de 2 a 16 anos quando acompanhados por um adulto, tornando esta uma das etapas mais amigáveis para famílias no calendário

Pacotes de arquibancada da F1 Experiences: a partir de cerca de 899 dólares , incluindo extras como uma caminhada exclusiva pelo pit lane e uma foto com o troféu do campeonato

Formula 1 Paddock Club: 6.499 dólares por três dias, o acesso ao Paddock Club mais barato de toda a temporada 2026, com gastronomia de alto nível, bares abertos e caminhadas diárias pelo pit lane incluídos

Pacotes Legend: até 9.600 dólares , adicionando um VIP Paddock Pass à experiência completa do Paddock Club

Se você busca o menor preço possível, confira primeiro a StubHub, já que os preços de revenda podem ficar abaixo do valor de face à medida que a corrida se aproxima. As arquibancadas valem o upgrade em Baku, já que as vistas da admissão geral são limitadas em um circuito de rua. Vale notar que todos os preços do promotor incluem o IVA de 18% do Azerbaijão.

Tudo o que você precisa saber sobre o GP do Azerbaijão de F1

O Grande Prêmio do Azerbaijão entrou no calendário da Fórmula 1 em 2017, um ano depois de Baku receber o campeonato pela primeira vez sob o nome de Grande Prêmio da Europa, em 2016. Em menos de uma década, construiu reputação como o grande gerador de caos do esporte. Relargadas, safety cars, dramas com pneus e pódios improváveis se tornaram normais aqui, e a edição de 2026 marca a 10ª vez que os carros da F1 vão percorrer a capital do Azerbaijão.

A corrida de 2026 traz um atrativo extra. Será o primeiro evento de Baku na nova era de regulamentos da Fórmula 1, com carros mais leves, mais ágeis, combustíveis sustentáveis e um grid ampliado, então ninguém pode prever com confiança quem será rápido quando o paddock chegar em setembro. Verstappen venceu aqui em 2025, mas Baku tem o hábito de coroar vencedores-surpresa, do retorno de Daniel Ricciardo em 2017 às repetidas atuações heroicas de Sergio Perez em circuitos de rua.

O fim de semana da corrida também vai muito além da ação na pista. O evento de 2026 terá um show principal da banda indie pop Glass Animals como parte da programação de entretenimento, e a própria cidade se transforma em um grande festival para fãs. Setembro em Baku traz temperaturas agradáveis em torno de 27 graus Celsius, ideais para explorar a Cidade Velha listada pela UNESCO, o boulevard à beira-mar e as famosas Flame Towers entre as sessões.

Tudo o que você precisa saber sobre o Circuito Urbano de Baku

O Circuito Urbano de Baku é um circuito de rua de 6,003 quilômetros no centro de Baku, Azerbaijão, com 20 curvas e uma das seções de aceleração máxima mais longas da Fórmula 1. Projetada por Hermann Tilke, a pista margeia a costa oeste do Mar Cáspio e se estreita para apenas 7,6 metros entre as curvas 7 e 8 na seção do castelo, mal sendo larga o suficiente para três carros lado a lado. Essa combinação de muros apertados e implacáveis com enormes oportunidades de vácuo é exatamente o motivo de Baku produzir tanto drama.

Para os espectadores, o traçado é um presente. Como a pista passa pelo centro da cidade, a maioria das arquibancadas fica a uma curta distância a pé de hotéis, restaurantes e estações de metrô, e os fãs podem aproveitar vistas das muralhas medievais da fortaleza de um lado e das reluzentes torres modernas do outro. As arquibancadas Azneft, Sahil, Mugham e Absheron estão entre as mais populares, oferecendo visão dos telões e de zonas de forte frenagem onde acontecem as ultrapassagens.

Chegar lá é simples. O Aeroporto Internacional Heydar Aliyev fica a cerca de 25 minutos do circuito, e a rede de metrô e ônibus de Baku facilita o deslocamento nos dias de corrida. Os ingressos são entregues como práticos e-tickets para impressão em casa, então não há nada para retirar na chegada. Com a corrida garantida no calendário até pelo menos 2030 e a demanda crescendo a cada temporada, a escolha mais inteligente é simples: compre hoje mesmo seus ingressos para o GP do Azerbaijão de F1 na StubHub e comece a planejar um fim de semana inesquecível em Baku.