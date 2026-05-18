Como comprar ingressos para o espetáculo “La Perle by Dragone”: datas em Al Habtoor City, preços dos ingressos e muito mais

Dubai é uma cidade conhecida por ultrapassar os limites do que é possível, e em nenhum lugar isso fica mais evidente do que no La Perle by Dragone.

Localizado no coração de Al Habtoor City, uma obra-prima aquática que desafia a gravidade e que redefiniu o entretenimento no Oriente Médio.

Criado pelo lendário diretor artístico Franco Dragone, famoso por seu trabalho com o Cirque du Soleil, o La Perle Dubai combina acrobacias de tirar o fôlego com tecnologia de ponta, tudo em torno de um palco aquático de 270 graus que se transforma de seco para molhado em questão de segundos.

A GOAL tem todas as datas mais recentes do espetáculo, os preços de ingressos mais competitivos e os locais mais confiáveis para comprar online agora mesmo, para garantir que você não perca esta espetacular jornada aquática.

Quando é o La Perle Dubai de Dragone?

Data e hora Agenda Local Ingressos Quarta a domingo: 18h30 e 21h Espetáculo ao vivo La Perle by Dragone Al Habtoor City, Dubai Ingressos

Onde comprar ingressos para o La Perle Dubai?

A maneira mais segura e eficiente de comprar ingressos para o espetáculo “La Perle” é através do parceiro oficial de venda de ingressos, a Platinumlist.

Essa plataforma oferece disponibilidade em tempo real e permite que você escolha seus assentos específicos em um mapa digital do teatro. Comprar pelo link oficial garante que você pague o preço correto, sem as sobretaxas ocultas frequentemente encontradas em sites de terceiros não verificados.

Embora seja tecnicamente possível comprar ingressos na bilheteria localizada dentro do Al Habtoor City, desaconselhamos fortemente esperar até o dia do espetáculo. O La Perle costuma esgotar rapidamente, especialmente os setores de assentos mais acessíveis.

Ao reservar online com antecedência, você não apenas garante seu lugar, mas também costuma ter acesso a descontos exclusivos disponíveis apenas online e ofertas para compra antecipada que não estão disponíveis na bilheteria. Além disso, ter um ingresso eletrônico no seu celular torna a experiência de entrada muito mais tranquila na noite do espetáculo.

Quanto custam os ingressos para o La Perle Dubai?

O La Perle oferece um sistema de assentos em níveis, projetado para atender a todos os orçamentos. O teatro foi projetado com apenas 14 fileiras, o que significa que mesmo os assentos mais acessíveis proporcionam uma vista fantástica do palco de 270 graus. Queremos destacar as categorias Bronze e Prata como as opções com melhor custo-benefício para os fãs que desejam vivenciar a magia sem um preço exorbitante.

Bronze (Opção mais barata): A partir de 220 AED . Esses são os ingressos mais econômicos, geralmente localizados nas extremidades direita e esquerda do palco. Eles oferecem uma perspectiva incrível das acrobacias aéreas e dos mergulhos aquáticos por uma fração do custo.

A partir de . Esses são os ingressos mais econômicos, geralmente localizados nas extremidades direita e esquerda do palco. Eles oferecem uma perspectiva incrível das acrobacias aéreas e dos mergulhos aquáticos por uma fração do custo. Prata: a partir de 270 AED . Esses assentos estão localizados no centro e oferecem uma excelente vista panorâmica de todo o palco aquático e do globo de motocicletas.

a partir de . Esses assentos estão localizados no centro e oferecem uma excelente vista panorâmica de todo o palco aquático e do globo de motocicletas. Ouro: a partir de 380 AED . Esses assentos preferenciais estão localizados mais perto do palco, colocando você bem na zona de respingos para alguns dos momentos mais emocionantes do espetáculo.

a partir de . Esses assentos preferenciais estão localizados mais perto do palco, colocando você bem na zona de respingos para alguns dos momentos mais emocionantes do espetáculo. Platina: a partir de 570 AED . Esta categoria inclui manobrista e acesso ao lounge VIP com lanches e bebidas de cortesia antes do espetáculo.

a partir de . Esta categoria inclui manobrista e acesso ao lounge VIP com lanches e bebidas de cortesia antes do espetáculo. VIP: A partir de 810 AED. A experiência de luxo definitiva. Inclui assentos confortáveis, um vale de 50 AED para produtos promocionais e acesso total ao lounge VIP com iguarias gourmet.

Para quem busca uma noite completa, o Pacote Jantar e Espetáculo é uma oferta imperdível. A partir de aproximadamente 414 AED, você pode combinar um ingresso Silver com um jantar de três pratos em um dos restaurantes exclusivos da Al Habtoor City, como o BQ French Kitchen ou o World Cut Steakhouse. Essa costuma ser a maneira mais inteligente de elevar sua experiência sem comprometer o orçamento.

Tudo o que você precisa saber sobre Al Habtoor City

Al Habtoor City é um enorme marco de luxo localizado às margens do Canal de Água de Dubai. O teatro La Perle, construído sob medida, está situado entre três hotéis de classe mundial: o Hilton Dubai Al Habtoor City, o V Hotel Dubai e o Habtoor Palace Dubai. Isso torna o local incrivelmente fácil de encontrar e oferece uma grande variedade de opções gastronômicas antes e depois do espetáculo.

Se você estiver de carro, o local fica próximo à Sheikh Zayed Road (E11). Siga as placas para Al Habtoor City; há serviço de manobrista disponível na entrada do teatro (gratuito para portadores de ingressos VIP e Platinum), e há amplo estacionamento pago da RTA nas proximidades. Para quem usa o Metrô de Dubai, a estação mais próxima é a Business Bay, na Linha Vermelha. De lá, são apenas 5 minutos de táxi ou 15 minutos a pé ao longo do canal para chegar ao teatro.

O código de vestimenta para o La Perle é casual elegante. Embora você não precise de smoking, evite roupas de praia ou chinelos para garantir uma entrada tranquila. Recomendamos chegar pelo menos 45 a 60 minutos antes do início do espetáculo. Isso lhe dá tempo de sobra para comprar lembranças, tomar uma bebida no bar do teatro e acomodar-se em seu lugar antes que os 2,7 milhões de litros de água comecem a inundar o palco. Lembre-se: uma vez que o espetáculo comece, os atrasados só serão admitidos durante um intervalo adequado na apresentação, para evitar atrapalhar os artistas e os demais convidados.