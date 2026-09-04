Se você está procurando comprar ingressos para Rangers x Celtics para a temporada 2026/27, pode usar os links abaixo para garantir ingressos e pacotes.

Como conseguir ingressos para Celtic x Rangers em 2026/27

Os ingressos para o clássico Old Firm estão entre os mais disputados do futebol mundial. Com o Celtic Park tendo capacidade para 60.411 torcedores e o Ibrox Stadium para 50.817, os dois estádios costumam estar lotados muito antes do dia do jogo, especialmente para este confronto.

Sua primeira opção deve ser sempre os portais oficiais de ingressos dos clubes nos sites de Celtic e Rangers.

No entanto, devido à disponibilidade limitada para venda geral, é extremamente difícil garantir lugares, a menos que você seja sócio-torcedor com ingresso de temporada ou faça parte de um programa oficial de membros.

Não deixe de verificar as garantias de autenticidade e as políticas de proteção ao comprador de cada plataforma antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Celtic x Rangers?

Os preços oficiais dos ingressos para o clássico Old Firm variam de acordo com o jogo e a localização do assento, mas você pode esperar preços padrão a partir de cerca de £45–£65 para adultos e de £30–£40 para entradas com desconto.

Em sites secundários de revenda, os preços podem subir significativamente devido à alta demanda, muitas vezes ultrapassando £200 por assento para visões premium ou áreas de hospitalidade.

Para ficar por dentro, inscreva-se nas listas de e-mail dos dois clubes e acompanhe seus canais nas redes sociais para anúncios sobre a liberação de ingressos.

Como posso aumentar minhas chances de conseguir ingressos para Celtic x Rangers?

A melhor forma de aumentar suas chances de conseguir ingressos para o clássico Old Firm entre Celtic e Rangers é garantir que você acompanhe todas as atualizações dos dois clubes sobre o confronto.

Embora a maior parte dos ingressos já tenha sido destinada aos detentores de carnê de temporada, os torcedores ainda podem conseguir um ingresso avulso para a partida.

Fique de olho nos canais de redes sociais do clube e acompanhe de perto os portais oficiais de ingressos para se manter informado sobre a disponibilidade para as duas edições do clássico Old Firm nesta temporada.

Posso comprar ingressos para Celtic x Rangers online?

Você pode comprar ingressos para o clássico Old Firm entre Celtic e Rangers online.

A maioria, se não a totalidade, da carga disponível de ingressos para os torcedores será oferecida exclusivamente online antes de cada jogo desta temporada.

Faça login nos portais oficiais de ingressos dos clubes para se manter atualizado sobre a disponibilidade, ou confira opções secundárias como o StubHub para tentar encontrar um lugar ideal para você.

Com quanta antecedência devo comprar ingressos para Celtic x Rangers para garantir bons lugares?

Com o clássico Old Firm despertando grande interesse de uma mistura de torcedores locais e fãs internacionais, as chances de encontrar qualquer lugar, quanto mais um bom, são pequenas para quem busca ingresso.

No entanto, quem espera conseguir a melhor posição para o duelo entre Celtic e Rangers deve comprar o quanto antes, se possível, para garantir uma opção melhor.

Acompanhe as redes sociais dos clubes e os portais oficiais de ingressos para ficar por dentro de possíveis compras para o clássico Old Firm.

Os ingressos para Celtic x Rangers ficam disponíveis no estádio nos dias de jogo?

Com uma demanda tão significativa pelo clássico Old Firm, independentemente da competição, é praticamente inédito na era moderna que os torcedores consigam comprar ingressos no estádio nos dias de jogo para confrontos entre Celtic e Rangers, com partidas frequentemente esgotadas muito antes do pontapé inicial.

Isso significa que você deve comprar seu ingresso antes da partida por canais online, como os portais oficiais de ingressos, ou por meio de um site secundário de revenda.