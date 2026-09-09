Reserve ingressos para o clássico Old Firm:

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Como conseguir ingressos para Celtic x Rangers em 2026/27

Os ingressos para o clássico Old Firm estão entre os mais disputados do futebol mundial. Com o Celtic Park tendo capacidade para 60.411 pessoas e o Ibrox Stadium para 50.817, os dois estádios costumam ter lotação esgotada muito antes do dia do jogo, especialmente para este confronto.

Seu primeiro ponto de consulta deve ser sempre os portais oficiais de ingressos dos clubes nos sites de Celtic e Rangers.

No entanto, devido à disponibilidade limitada para venda geral, é extremamente difícil garantir lugares, a menos que você seja sócio-torcedor com ingresso de temporada ou faça parte de um programa oficial de membros.

Não deixe de verificar as garantias de autenticidade e as políticas de proteção ao comprador de cada plataforma antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Celtic x Rangers?

Os preços oficiais dos ingressos para o clássico Old Firm variam dependendo da partida e da localização do assento, mas você pode esperar que os preços padrão comecem em torno de £ 45–£ 65 para adultos e £ 30–£ 40 para ingressos com desconto.

Em sites secundários de revenda, os preços podem subir significativamente devido à alta demanda, muitas vezes ultrapassando £ 200 por assento para visões privilegiadas ou setores de hospitalidade.

Para se manter atualizado, inscreva-se nas listas de e-mails dos dois clubes e acompanhe seus canais nas redes sociais para anúncios sobre a liberação de ingressos.

Como posso aumentar minhas chances de conseguir ingressos para Celtic x Rangers?

A melhor forma de aumentar suas chances de conseguir ingressos para o clássico Old Firm entre Celtic e Rangers é garantir que você acompanhe todas as atualizações dos dois clubes sobre o confronto.

Embora a maior parte dos ingressos já tenha sido destinada aos detentores de carnê de temporada, os torcedores ainda podem conseguir um ingresso avulso para a partida.

Fique de olho nos canais de redes sociais do clube e acompanhe os portais oficiais de ingressos para se manter informado sobre a disponibilidade de entradas para as duas edições do clássico Old Firm nesta temporada.

Posso comprar ingressos para Celtic x Rangers online?

Você pode comprar ingressos para o clássico Old Firm entre Celtic e Rangers online.

A maioria, se não a totalidade, dos ingressos disponíveis para os torcedores será disponibilizada exclusivamente online antes de cada jogo nesta temporada.

Faça login nos portais oficiais de ingressos dos clubes para se manter atualizado sobre a disponibilidade, ou você pode analisar opções secundárias, como a StubHub, para tentar encontrar um lugar que seja ideal para você.

Com quanta antecedência devo comprar ingressos para Celtic x Rangers para garantir bons lugares?

Com o clássico Old Firm despertando enorme interesse de uma mistura de torcedores locais e fãs internacionais, as chances de encontrar qualquer lugar, quanto mais um bom, são pequenas para quem busca um ingresso.

No entanto, aqueles que esperam conseguir o melhor lugar para o confronto entre Celtic e Rangers devem comprar o mais cedo possível, se possível, para garantir uma opção melhor.

Mantenha-se atualizado pelos canais de redes sociais dos clubes e pelos portais oficiais de ingressos para acompanhar possíveis compras para o clássico Old Firm.

Os ingressos para Celtic x Rangers estão disponíveis no estádio nos dias de jogo?

Com uma demanda tão significativa pelo clássico Old Firm, independentemente da competição, é praticamente inédito na era moderna que torcedores consigam comprar ingressos no estádio em dias de jogo para confrontos entre Celtic e Rangers, já que as partidas costumam ter ingressos esgotados muito antes do apito inicial.

Isso significa que você precisa comprar seu ingresso antes da partida por canais online, como os portais oficiais de ingressos, ou por meio de um site secundário de revenda.