Como comprar ingressos para as semifinais de conferência da NBA de 2026: data prevista para o início, próximos jogos e times a acompanhar

As semifinais da conferência estão programadas para começar já em 2 demaio de 2026, dependendo da rapidez com que as séries da primeira fase forem decididas.

O caminho para o Troféu Larry O'Brien está se estreitando. À medida que a primeira rodada dos Playoffs da NBA de 2026 se aproxima do fim, a intensidade vai aumentando cada vez mais.

O que está em jogo não poderia ser maior. Potências como o OKC Thunder, o San Antonio Spurs e o Boston Celtics estão prestes a avançar e buscam manter seu domínio em casa.

Enquanto isso, o Detroit Pistons e o Houston Rockets se encontram em batalhas de alto risco, onde cada posse de bola determina se eles sobrevivem a mais uma partida ou voltam para casa para curtir as férias de entressafra.

Quando serão os jogos das Semifinais de Conferência da NBA 2026?

As semifinais da Conferência da NBA de 2026 estão previstas para começar entre 2 e 4 de maio de 2026.

Como a NBA utiliza um calendário de playoffs flexível, a data exata de início de cada série depende inteiramente da conclusão da primeira rodada.

O calendário: Se uma série da primeira fase terminar rapidamente em 4 ou 5 jogos, a NBA pode antecipar a data de início das semifinais para 2 de maio, a fim de manter o ritmo. No entanto, se várias séries forem até o Jogo 7, as semifinais provavelmente começarão em 4 de maio.

O formato: Cada série segue o formato 2-2-1-1-1 . A equipe com a melhor classificação (melhor desempenho na temporada regular) sedia os jogos 1, 2, 5 e 7, enquanto a equipe com a pior classificação sedia os jogos 3, 4 e 6.

Como comprar ingressos para as semifinais de conferência da NBA de 2026?

Os ingressos originais são normalmente vendidos pela Ticketmaster. No entanto, esses lugares geralmente só são colocados à venda depois que os jogos forem oficialmente confirmados. Isso significa que você geralmente tem um prazo muito curto para comprar depois que ambas as equipes de uma série avançarem.

Plataformas secundárias como a StubHub também podem ajudar a encontrar listagens a serem definidas. Isso permite que os fãs garantam ingressos para jogos em casa específicos (por exemplo, “Jogo 1 em casa”) antes mesmo de se saber quem será o adversário.

Os fãs devem acompanhar de perto os portais oficiais dos Pistons, Celtics e Thunder. Como essas equipes com melhor classificação são as mais prováveis de sediar os Jogos 1 e 2, seus estoques serão os que esgotarão mais rápido.

Ingressos para as semifinais da Conferência da NBA 2026: quanto custam?

Espere um aumento significativo nos preços à medida que o torneio avança. Os ingressos para as Semifinais da Conferência de 2026 devem variar de US$ 150 a US$ 500 para assentos padrão na arquibancada.

A localização no estádio tem um papel fundamental na definição dos preços:

Mercados padrão (Orlando, Cleveland): É comum encontrar preços de entrada entre US$ 150 e US$ 250 .

Mercados premium (Nova York, Los Angeles): Espere pagar um preço mais alto, com ingressos a partir de US$ 300 a US$ 600 ou mais .

À beira da quadra/Club Premium: Para quem busca a experiência definitiva, os assentos à beira da quadra costumam ultrapassar US$ 2.000 nesta fase dos playoffs.

Os preços normalmente dobram ou até triplicam em relação à primeira rodada, especialmente se confrontos de destaque, como um possível confronto entre Knicks e Celtics, se concretizarem.

Semifinais da Conferência da NBA 2026: times a serem observados

À medida que a chave se define, várias arenas estão prestes a se tornar o epicentro do mundo do basquete:

Paycom Center (Oklahoma City): O Thunder tem sido dominante durante toda a temporada. Eles são os grandes favoritos para receber o vencedor da série Lakers x Rockets, tornando OKC um dos ambientes mais difíceis (e barulhentos) para jogos fora de casa da liga.

KIA Center (Orlando Magic): Depois de enfrentar um dos favoritos dos playoffs, o Detroit Pistons, o Magic está a apenas uma vitória de uma virada monumental, já que lidera a série por 3 a 1.

Madison Square Garden (Nova York): Não há ingresso mais cobiçado do que um jogo dos playoffs na Meca. Se o Knicks avançar, espere a maior demanda por ingressos e os preços mais altos no mercado secundário de toda a liga.

Quando os ingressos para as semifinais de conferência da NBA serão colocados à venda?

Os ingressos geralmente começam a ser vendidos dentro de 24 horas após a definição dos confrontos, mas não espere pelo anúncio oficial para começar a procurar.

Muitos titulares de ingressos para a temporada colocam seus ingressos extras à venda em sites com base na vantagem de jogar em casa prevista.

Se você está confiante de que seu time vai se classificar, comprar esses ingressos antecipadamente pode, às vezes, evitar o aumento massivo de preço que ocorre no momento em que soa o apito final da primeira fase.