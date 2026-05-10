A hierarquia da Conferência Leste foi redefinida, e o cenário está oficialmente montado para um confronto entre gigantes. A partir desta segunda-feira, 18 de maio de 2026, as semifinais da Conferência já ficaram para trás, e as duas últimas equipes do Leste estão prontas para disputar o Troféu Bob Cousy de prata e uma vaga nas finais da NBA.

O caminho para o Troféu Larry O'Brien se reduziu a um fascinante confronto de estilos. O New York Knicks, segundo colocado, recém-saído de uma campanha dominante nos playoffs, receberá o Cleveland Cavaliers, quarto colocado em ascensão, no Jogo 1 das finais da Conferência Leste amanhã à noite no Madison Square Garden.

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Finais da Conferência Leste da NBA 2026: A Programação

A série seguirá o formato padrão 2-2-1-1-1, com os jogos se alternando nas noites com as finais da Conferência Oeste para dominar o horário nobre da televisão na ABC, ESPN e Prime Video.

Jogo 1: terça-feira, 19 de maio — 20h30 (horário da costa leste) | Madison Square Garden, Nova York

Jogo 2: quinta-feira, 21 de maio — 20h30 (horário da costa leste) | Madison Square Garden, Nova York

Jogo 3: sábado, 23 de maio — 20h30 (horário da costa leste) | Rocket Arena, Cleveland

Jogo 4: Domingo, 24 de maio — 20h30 (horário da costa leste) | Rocket Arena, Cleveland

Jogo 5*: terça-feira, 26 de maio — 20h (horário da costa leste) | Madison Square Garden, Nova York

Jogo 6*: quinta-feira, 28 de maio — 20h30 (horário da costa leste) | Rocket Arena, Cleveland

Jogo 7*: sábado, 30 de maio — 20h30 (horário da costa leste) | Madison Square Garden, Nova York *Se necessário





Como comprar ingressos para as finais da Conferência Leste da NBA 2026?

Mercado primário: A Ticketmaster continua sendo o canal oficial para a venda de ingressos. Os ingressos disponíveis na bilheteria para os Jogos 1 e 2 no MSG se esgotaram em poucos minutos após o Cavaliers garantir sua vaga no fim de semana.

Mercado secundário: Para garantir sua entrada, plataformas como StubHub , SeatGeek e TickPick são suas melhores opções. Ingressos de revenda verificados já estão disponíveis para todos os jogos confirmados, bem como listagens condicionais para os Jogos 5, 6 e 7 (que serão totalmente reembolsados caso o jogo não seja disputado).

Prioridade do time: Os torcedores do Knicks inscritos na lista de espera secundária Blue & Gold devem verificar imediatamente o portal para ver se há vagas limitadas recuperadas pelo time.

Finais da Conferência Leste da NBA 2026: Guia de preços

Com o atual campeão Celtics assistindo de casa, a demanda para ver o Knicks voltar às finais da Conferência Leste elevou os preços dos ingressos no MSG a níveis históricos.

Categoria do ingresso Rocket Arena (CLE) Madison Square Garden (NYC) Anfiteatro Superior / "Get-In" $285 – $510 $595 – $960+ Lados do piso inferior $650 – $1.300 $1.600 – $3.200 À beira da quadra / VIP $5.000+ $12.500 – $25.000+

Dica profissional: Se você quiser vivenciar a atmosfera das finais de conferência sem pagar o “Mecca Premium”, viajar para Ohio para os jogos 3 ou 4 na Rocket Arena oferece uma opção de ingresso cerca de 50% mais barata do que um lugar em Manhattan.





Os epicentros: locais das finais da Conferência Leste

Madison Square Garden (Nova York): O centro indiscutível do universo do basquete neste momento. O Knicks tem sido dominante em casa nesta fase de playoffs, e os preços de revenda para o Jogo 1 estão se mantendo estáveis em US$ 595, sem taxas. Espere uma primeira fila repleta de estrelas e uma atmosfera eletrizante.

Rocket Arena (Cleveland): Cleveland se tornou uma verdadeira fortaleza. Depois de reverter uma desvantagem de 0 a 2 para eliminar o Detroit Pistons, cabeça de chave, em seis jogos, a torcida de Cleveland transformou a Rocket Arena em um mar de barulho. A demanda no nordeste de Ohio está em seu nível mais alto desde 2018.

Semifinais da Conferência da NBA: Resumo da Conferência Leste