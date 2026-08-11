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Como comprar ingressos para Al-Fayha x Al-Hilal: datas da Saudi Pro League, preços dos ingressos e mais

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S. Al-Dawsari

Veja exatamente como você pode garantir ingressos para Al-Fayha x Al-Hilal

A Saudi Pro League retorna para a temporada 2026/27, e o primeiro teste do Al-Hilal fora de casa o leva ao norte da capital para enfrentar o Al-Fayha na 2ª rodada. Após o encerramento da campanha 2025/26 em maio de 2026, quando o Al-Hilal garantiu uma vitória por 1 a 0 na última rodada em Al Majma'ah, os dois times voltam a se encontrar no início da nova temporada.

Sob o comando do técnico Simone Inzaghi e com o reforço de verão Crysencio Summerville ao lado de Darwin Núñez, Rúben Neves e Theo Hernández, o Al-Hilal busca ditar um forte ritmo logo no começo.

O GOAL tem todas as informações de que você precisa sobre a liberação dos ingressos, as melhores plataformas para compras seguras e os preços mais competitivos. 

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Quando é Al-Fayha x Al-Hilal?

Data e horárioPartidaLocalIngressos
quinta-feira, 20 de agosto de 2026Al-Fayha x Al-HilalAl Majma'ah Sports City, Al Majma'ahIngressos

Onde comprar ingressos para Al-Fayha x Al-Hilal?

Conseguir ingressos para jogos do Al-Hilal pode ser notoriamente difícil devido à sua enorme torcida e à presença de superestrelas internacionais como Neymar, Aleksandar Mitrović e Rúben Neves. 

Para esta partida específica fora de casa contra o Al-Fayha, os ingressos são distribuídos principalmente pelos canais oficiais da Saudi Pro League e pelas plataformas de venda do clube mandante.

No entanto, para torcedores que perderem a venda geral inicial ou para aqueles que viajam de fora da Arábia Saudita e precisam de uma opção mais garantida no mercado secundário, a Ticombo oferece um ambiente seguro para a compra de ingressos mesmo quando a bilheteria principal está esgotada.

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Quanto custam os ingressos para Al-Fayha x Al-Hilal?

Os preços dos ingressos para a Saudi Pro League variam de acordo com a categoria da partida e o perfil do time visitante. Quando o adversário é o Al-Hilal, os valores normalmente sobem um pouco por causa da alta demanda. Para o duelo no Al Majma'ah Sports City, o Al-Fayha busca manter o futebol acessível enquanto administra as exigências logísticas de um jogo de grande apelo.

  • Plataformas oficiais: os ingressos primários são disponibilizados por meio do portal oficial da Saudi Pro League (SPL) e da plataforma oficial de venda de ingressos do Al-Fayha.
  • Programas de associação do clube: membros oficiais do Al-Hilal recebem acesso antecipado às cargas de ingressos do setor visitante antes da abertura das vendas gerais.
  • Mercado secundário: se as cargas primárias se esgotarem, plataformas secundárias confiáveis, como a Ticombo, oferecem opções verificadas de revenda.
  • Categoria do ingressoFaixa de preço (SAR)Assentos e experiência
    Categoria 330 – 75 SAREntrada geral; atrás dos gols
    Categoria 2100 – 250 SARAssentos premium na lateral com visão clara
    Categoria 1 e Gold300 – 600 SARVista central privilegiada ao longo das arquibancadas principais
    VIP e Hospitality1.000+ SARAcesso premium ao lounge com serviço de catering incluído

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Tudo o que você precisa saber sobre o Al Majma'ah Sports City

O Al Majma'ah Sports City é a orgulhosa casa do Al-Fayha FC. Localizado em Al Majma'ah, aproximadamente 200 quilômetros ao norte de Riad, ele serve como um importante polo esportivo para a região. 

Embora não tenha a enorme capacidade do King Fahd International Stadium, seu tamanho compacto cria um ambiente intimidador e elétrico para os times visitantes.

O estádio passou por reformas para atender aos altos padrões da Saudi Pro League, garantindo que as instalações para torcedores, imprensa e jogadores sejam de primeira linha. Com capacidade para cerca de 7.000 espectadores, cada assento oferece uma visão de perto da ação, tornando-o um dos locais mais intimistas para assistir a superestrelas como as do Al-Hilal.

Para os torcedores que viajam de Riad, o trajeto leva cerca de duas horas pela rodovia Route 60. Há estacionamento de sobra ao redor do complexo esportivo, mas é aconselhável chegar pelo menos 90 minutos antes do pontapé inicial para evitar congestionamentos no trânsito local. Dentro do estádio, você encontrará vários quiosques de comida e bebida servindo favoritos locais e lanches padrão de dia de jogo, atendendo ao clima familiar pelo qual a Saudi Pro League é famosa.

Lembre-se de vestir-se confortavelmente, já que as temperaturas noturnas no deserto podem cair, mesmo depois de um dia quente. Apoiar o time da casa ou os gigantes visitantes no Al Majma'ah Sports City é uma experiência única que captura a verdadeira essência da cultura do futebol saudita.

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