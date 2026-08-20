O maior palco do beisebol retorna em outubro, com a World Series de 2026 programada para começar na sexta-feira, 23 de outubro. Os vencedores das Championship Series da American League e da National League se enfrentarão em uma disputa melhor de sete pelo Commissioner's Trophy, com todos os jogos transmitidos ao vivo pela FOX. O confronto em si não será confirmado até o fim da ALCS e da NLCS, em meados de outubro, mas o Los Angeles Dodgers entra na pós-temporada como favorito das casas de apostas para completar um extraordinário tricampeonato consecutivo.

A pós-temporada deste ano começa mais cedo do que o habitual, com a rodada de Wild Card iniciando em 29 de setembro e sendo exibida pela NBC pela primeira vez desde 2000. Um tricampeonato consecutivo dos Dodgers seria o primeiro na MLB desde que o Yankees conseguiu isso entre 1998 e 2000, e as odds atuais os colocam ao lado de Yankees, Brewers, Red Sox e Braves como os principais candidatos. Seja quem for que chegue lá, a procura por ingressos explode no momento em que os classificados são definidos. GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre datas, preços e exatamente onde comprar ingressos para a World Series agora mesmo.

Quando é a World Series 2026?

Data e horário Jogo Local Ingressos sex., 23 de out. Jogo 1 da World Series Casa do time com a melhor campanha da temporada regular de 2026 (a confirmar) Ingressos sáb., 24 de out. Jogo 2 da World Series Casa do time com a melhor campanha da temporada regular de 2026 (a confirmar) Ingressos seg., 26 de out. Jogo 3 da World Series Casa do time adversário (a confirmar) Ingressos ter., 27 de out. Jogo 4 da World Series Casa do time adversário (a confirmar) Ingressos qua., 28 de out.* Jogo 5 da World Series Casa do time adversário (a confirmar) Ingressos sex., 30 de out.* Jogo 6 da World Series Casa do time com a melhor campanha da temporada regular de 2026 (a confirmar) Ingressos sáb., 31 de out.* Jogo 7 da World Series Casa do time com a melhor campanha da temporada regular de 2026 (a confirmar) Ingressos

*Disputado apenas se necessário. A série segue o formato 2-3-2, com o time que teve a melhor campanha da temporada regular de 2026 mandando os Jogos 1, 2, 6 e 7. As duas equipes participantes só serão confirmadas quando ALCS e NLCS terminarem na semana de 19 e 20 de outubro, então volte mais perto da data para conferir os confrontos exatos e os horários do primeiro arremesso.

Onde comprar ingressos para a World Series 2026

Conseguir ingressos para a World Series pelos canais oficiais é difícil. Os planos de ingressos da pós-temporada são em grande parte vendidos aos sócios-torcedores de temporada de cada time muito antes de outubro e, assim que um clube é eliminado, qualquer estoque restante desaparece em poucas horas. Isso faz do mercado de revenda o caminho mais realista para a maioria dos torcedores, e StubHub é o lugar para começar.

As listagens da StubHub para a World Series de 2026 já estão no ar e vão crescer rapidamente assim que os dois finalistas forem confirmados após a League Championship Series

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Os ingressos móveis são transferidos diretamente para o seu celular, o que importa diante do pouco tempo que os torcedores têm entre o fim da ALCS/NLCS e o Jogo 1

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Quanto custam os ingressos para a World Series 2026

Os preços dos ingressos para a World Series variam enormemente dependendo de quais duas equipes avancem, e não há como saber o valor final até que os classificados sejam definidos. O histórico recente oferece um guia útil:

2023 (duas equipes de mercados menores): ingresso médio em torno de 685 dólares

2024 (duas torcidas enormes): o preço de entrada para o Jogo 1 passou de 1.300 dólares, com média da série perto de 1.400 dólares

2025: preços de entrada mais próximos de 650 a 900 dólares, dependendo do local

Como guia aproximado para 2026:

Lugares mais baratos em pé e nos setores mais altos: aproximadamente 600 a 900 dólares em um confronto de menor demanda

Confronto entre grandes mercados: preços de entrada subindo para mais de 1.000 a 2.000 dólares ou mais

Assentos premium atrás do home plate ou ao longo dos dugouts: regularmente chegando a cinco dígitos, especialmente para um possível Jogo 7

StubHub costuma ter a maior variedade de listagens e o menor preço de entrada verificado quando os ingressos ficam disponíveis para um confronto confirmado, e você pode filtrar por orçamento para encontrar o assento mais barato disponível em segundos. Mais perto da série, a StubHub também oferece pacotes de hospitalidade e VIP, normalmente combinando assentos premium com comida, bebidas e passes de estacionamento para os torcedores que querem a experiência completa do Fall Classic sem precisar procurar extras separadamente.

Tudo o que você precisa saber sobre a World Series

A World Series é a série do campeonato da Major League Baseball, disputada entre os vencedores dos títulos da American League e da National League. Realizada pela primeira vez em 1903, é o campeonato em disputa contínua mais antigo do grande esporte profissional norte-americano, com o vencedor recebendo o Commissioner's Trophy. O New York Yankees venceu mais do que qualquer outra franquia, com 27 títulos.

A edição de 2026 segue o formato padrão melhor de sete, 2-3-2: o time com a melhor campanha na temporada regular manda os Jogos 1, 2 e, se necessário, 6 e 7, enquanto o outro time manda os Jogos 3, 4 e um possível Jogo 5. O calendário da pós-temporada deste ano está comprimido em outubro, com a rodada de Wild Card começando em 29 de setembro, a Division Series a partir de 3 de outubro e a Championship Series a partir de 11 de outubro, antes de a World Series começar em 23 de outubro. Todos os jogos são transmitidos pela FOX nos Estados Unidos, ao lado de FOX Deportes e FOX One para a cobertura em língua espanhola e por streaming.

A principal narrativa antes de outubro é a busca dos Dodgers por um terceiro título seguido, algo que nenhuma equipe consegue desde o tricampeonato do Yankees de 1998 a 2000. Se Los Angeles voltará até lá ou se uma novidade como Brewers, Red Sox ou Braves conseguirá avançar, a GOAL manterá esta página atualizada com o confronto confirmado, local e informações sobre ingressos assim que a Championship Series terminar.