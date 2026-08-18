A Supercopa da Espanha está de mudança. Depois de anos na Arábia Saudita, a Supercopa da Espanha de 2027 será realizada no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, de 2 a 7 de fevereiro de 2027, levando os maiores clubes da Espanha a um dos palcos mais icônicos do futebol europeu pela primeira vez.

A lista de participantes é de peso. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad e Atlético de Madrid disputarão o troféu, com a Real Sociedad enfrentando o Real Madrid em uma semifinal e o atual campeão Barcelona encarando o Atlético de Madrid na outra. O Barcelona chega como bicampeão consecutivo em busca do terceiro título seguido, enquanto a campeã da Copa do Rei, Real Sociedad, volta à competição pela primeira vez em décadas.

Quem vai erguer o primeiro troféu espanhol da temporada em Istambul? A GOAL traz todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Supercopa da Espanha de 2027, incluindo como garantir seu lugar e quanto eles devem custar.

Quando é a Supercopa da Espanha de 2027?

A Supercopa da Espanha de 2027 acontece de terça-feira, 2 de fevereiro, a domingo, 7 de fevereiro de 2027, em Istambul, Turquia. Será a primeira vez que o torneio sai de sua tradicional janela de janeiro, e também a primeira vez que será disputado em Istambul. As datas e horários exatos dos jogos dentro desse período ainda serão confirmados pela RFEF.

Qual é a tabela da Supercopa da Espanha de 2027?

Data Jogo Local Ingressos 2 de fevereiro de 2027 Semifinal 1: Real Madrid x Real Sociedad Estádio Olímpico Atatürk, Istambul Ingressos 2 de fevereiro de 2027 Semifinal 2: Barcelona x Atlético de Madrid Estádio Olímpico Atatürk, Istambul Ingressos 7 de fevereiro de 2027 (a confirmar) Final: Vencedores das semifinais Estádio Olímpico Atatürk, Istambul Ingressos

Onde será a Supercopa da Espanha de 2027?

As três partidas serão disputadas no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, Turquia.

O Estádio Olímpico Atatürk é um dos palcos mais históricos do futebol mundial. Recebeu a lendária final da Champions League de 2005, quando o Liverpool se recuperou de uma desvantagem de três gols contra o AC Milan, além do título da Champions League do Manchester City sobre a Inter de Milão em 2023.

O estádio foi inaugurado em 2002 e é um dos maiores já usados para a competição. Fica a oeste das principais áreas turísticas do centro de Istambul e está conectado à rede de transporte público da cidade, por isso os torcedores hospedados em regiões como Sultanahmet, Taksim ou o Bósforo devem planejar seu deslocamento para o dia do jogo com antecedência.

Istambul substitui a Arábia Saudita como sede porque o Reino receberá a Copa da Ásia da AFC entre 7 de janeiro e 5 de fevereiro de 2027, com a expectativa de que a Arábia Saudita volte a ser sede em 2028.

Como comprar ingressos para a Supercopa da Espanha de 2027?

A forma mais simples de garantir agora seus ingressos para a Supercopa da Espanha de 2027 é pela Ticombo, onde os torcedores podem consultar anúncios verificados para o torneio em Istambul, comparar preços e comprar com segurança, com proteção ao comprador em todos os pedidos.

Os detalhes da venda oficial de ingressos para a edição de Istambul ainda não foram anunciados pela RFEF e pela Federação Turca de Futebol. Com base nas edições anteriores, as vendas oficiais costumam abrir mais perto do torneio e se esgotam rapidamente, especialmente para a final. Com quatro dos maiores clubes da Espanha envolvidos e Istambul sendo muito mais acessível para torcedores europeus do que Jeddah, a procura por esta edição deve ser excepcional, então quem comprar cedo terá a maior variedade de lugares.

Quanto custam os ingressos para a Supercopa da Espanha de 2027?

Os preços oficiais da edição de Istambul ainda não foram divulgados. Como referência, os ingressos para edições recentes na Arábia Saudita começaram no equivalente a cerca de US$ 25 para as categorias mais baratas das semifinais e a cerca de US$ 47 para a final pelos canais oficiais, com assentos premium nos setores inferiores custando significativamente mais.

Em marketplaces de revenda como a Ticombo, os preços variam de acordo com a demanda e a localização do assento, e os anúncios para os maiores jogos normalmente sobem conforme as partidas se aproximam. Uma semifinal com o Real Madrid e uma possível final de El Clasico ou dérbi de Madri vão elevar os preços no topo da faixa, o que torna comprar cedo a decisão mais inteligente.

Esta página será atualizada com as categorias e os preços oficiais assim que forem confirmados.

O que saber sobre a Supercopa da Espanha?

Esta será a 43ª edição da Supercopa da Espanha, a competição anual que reúne os campeões e vice-campeões de La Liga e da Copa do Rei da temporada anterior. Desde 2020, ela é disputada como um mini-torneio com quatro equipes, e 2027 marca sua primeira realização na Turquia.

O Barcelona vai a Istambul como atual campeão e favorito. Os catalães conquistaram seu 16º título, ampliando o recorde, em janeiro de 2026, ao derrotar o Real Madrid na final em Jeddah para a terceira vitória sobre o rival em uma final de Supercopa em quatro anos. A equipe se classifica como campeã de La Liga, com o Real Madrid entrando como vice-campeão do campeonato.

A novidade deste ano vem da Copa do Rei. A Real Sociedad surpreendeu o Atlético de Madrid na final de 2026, vencendo por 4 a 3 nos pênaltis após a prorrogação para conquistar seu quarto título da Copa, e os dois finalistas garantiram vaga em Istambul. Isso cria uma Supercopa rara, sem Athletic Bilbao ou um azarão de ranking mais baixo, com quatro pesos-pesados e mais ninguém.

Também há um novo subenredo no chaveamento das semifinais. O formato coloca os vencedores da Copa do Rei contra os vice-campeões de La Liga, o que significa que a Real Sociedad terá a chance de enfrentar o Real Madrid, enquanto o Barcelona pega o Atlético de Madrid por uma vaga na final. Uma final de El Clasico volta a ser possível, mas, pela primeira vez em anos, está longe de ser garantida.

Quem joga a Supercopa da Espanha de 2027?

Os quatro clubes sabem o que é preciso para conquistar esse troféu. Confira os participantes e o histórico de cada um na Supercopa: