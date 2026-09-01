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Como comprar ingressos para a Süper Lig 2026/27: próximos jogos, preços, informações sobre os estádios e mais

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Tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para os próximos jogos da Süper Lig na Turquia

A Süper Lig turca nunca deixa de entreter e empolgar. Ambientes eletrizantes nos dias de jogo, partidas com muitos gols e disputas pelo título envolventes são apenas alguns dos motivos que levam os torcedores a buscar ingressos para as partidas. Você pode garantir seu lugar hoje mesmo em alguns grandes jogos que estão por vir.

Para aumentar ainda mais a empolgação com a Süper Lig nesta temporada, os grandes clubes têm investido pesado para contratar alguns dos principais nomes do esporte.

O Fenerbahce gastou € 39 milhões em Mason Greenwood, vindo do Marseille, e o Galatasaray venceu a disputa com outros clubes europeus para garantir a contratação de Rafael Leão, do AC Milan, por € 38 milhões. No entanto, a transferência que mais chamou atenção, é claro, foi feita pelo Trabzonspor, que surpreendentemente contratou Mohamed Salah sem custos.

O Galatasaray conquistou o título da Süper Lig pela quarta vez consecutiva na temporada passada, feito que também alcançou entre 1997 e 2000. Agora, a equipe de Okan Buruk, de Istambul, busca assegurar um recorde com o quinto título seguido. No entanto, outros gigantes do futebol turco, como Fenerbahce, Besiktas e Trabzonspor, estarão determinados a impedi-lo.

Deixe a GOAL trazer para você as informações mais recentes sobre ingressos da Süper Lig turca, incluindo a próxima programação, onde comprar ingressos para os jogos e quanto eles custam.

Próximos grandes jogos da Süper Lig turca

Data e hora (local)

Partida

Local

Ingressos

sex., 4 de set. (20h)

Istanbul Başakşehir x Galatasaray

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istambul)

Ingressos

sáb., 5 de set. (20h)

Fenerbahçe x Beşiktaş

Şükrü Saracoğlu Stadium (Istambul)

Ingressos

dom., 6 de set. (20h)

Trabzonspor x Gençlerbirliği

Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon)

Ingressos

sex., 11 de set. (20h)

Beşiktaş x Erzurumspor

Tüpraş Stadium (Istambul)

Ingressos

dom., 13 de set. (20h)

Galatasaray x Kocaelispor

Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park (Istambul)

Ingressos

seg., 14 de set. (20h)

Gaziantep x Fenerbahçe

Gaziantep Stadium (Gaziantep)

Ingressos

sáb., 19 de set. (20h)

Istanbul Başakşehir x Gençlerbirliği

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istambul)

Ingressos

sáb., 19 de set. (20h)

Trabzonspor x Galatasaray

Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon)

Ingressos

dom., 20 de set. (17h)

Fenerbahçe x Eyüpspor

Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istambul)

Ingressos

dom., 20 de set. (20h)

Amed x Beşiktaş

Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır)

Ingressos

Como comprar ingressos para a Süper Lig turca

Os ingressos oficiais para jogos da Süper Lig turca podem ser comprados por meio da plataforma centralizada de bilhetagem eletrônica Passo, ou pelo aplicativo móvel da Passo, e normalmente só são colocados à venda de 3 a 5 dias antes de cada rodada específica.

Clubes de grande destaque, como Galatasaray ou Fenerbahçe, abrem primeiro janelas de venda prioritária para sócios do clube ou categorias premium de cartões de torcedor.

Devido às rígidas leis esportivas turcas criadas para evitar violência e cambismo, não é possível simplesmente comprar um ingresso padrão: ele precisa estar vinculado eletronicamente a um cartão de identidade de torcedor autorizado.

Antes de comprar um ingresso, cada pessoa que for ao jogo precisa ter um Passo Taraftar Card ativo, anteriormente conhecido como Passolig. Um cartão não pode ser usado para liberar a entrada de várias pessoas no estádio.

Para solicitar um cartão, você deve acessar o site oficial do Passo Taraftar ou baixar o aplicativo móvel da Passo. Torcedores estrangeiros e turistas devem selecionar a opção de passaporte estrangeiro, inserir os dados do passaporte e enviar uma foto nítida do documento.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos da Süper Lig turca no mercado secundário. StubHub é um dos principais vendedores para quem busca garantir lugar por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para a Süper Lig turca?

Os ingressos oficiais para jogos da Süper Lig turca geralmente custam entre 1.000 TL e 15.000 TL (€ 25 a € 400+), mas os valores variam muito dependendo do perfil do clube mandante, do adversário e do setor escolhido.

Os preços se dividem claramente por critérios competitivos e geográficos:

Os grandes clubes: Os ingressos padrão para jogos em casa de Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu) e Beşiktaş (Tüpraş Stadium) geralmente começam em cerca de € 30 a € 150, enquanto clássicos locais de grande apelo podem fazer os preços dispararem para € 100 a € 350+.

Clubes do meio da tabela e da Anatólia: Essas equipes menores sediadas fora da capital, Istambul, como Konyaspor, Gaziantep e Kasımpaşa, oferecem ingressos bastante acessíveis, com entradas padrão para adultos frequentemente partindo de menos de € 20.

Fique de olho nos portais oficiais de ingressos dos clubes para mais informações ou em sites de revenda secundária, como o StubHub, para consultar a disponibilidade atual.

Estádios e locais da Süper Lig turca

Clube

Estádio e localização

Capacidade

Galatasaray

RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istambul)

53.978

Fenerbahçe

Şükrü Saracoğlu (Istambul)

47.911

Beşiktaş

Tüpraş Stadium (Beşiktaş)

42.445

Konyaspor

Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya)

42.000

Trabzonspor

Papara Park (Trabzon)

41.000

Gaziantep

Gaziantep Stadium (Gaziantep)

35.574

Kocaelispor

Kocaeli Stadium (İzmit)

34.829

Samsunspor

Samsun 19 Mayıs Stadium (Samsun)

34.303

Amed

Diyarbakır Stadium (Diyarbakır)

33.000

Erzurumspor

Kazım Karabekir Stadium (Erzurum)

21.374

Gençlerbirliği

Eryaman Stadium (Ankara)

20.500

Göztepe

Gürsel Aksel Stadium (İzmir)

19.713

Istanbul Başakşehir

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istambul)

17.067

Rizespor

Çaykur Didi Stadium (Rize)

15.197

Corum

Çorum City Stadium (Çorum)

15.000

Kasımpaşa

Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istambul)

13.797

Eyüpspor

Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istambul)

13.797

Alanyaspor

Alanya Oba Stadium (Alanya)

9.789


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