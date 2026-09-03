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Saudi Pro League 2026/27 tickets Getty Images

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Como comprar ingressos para a Saudi Pro League 2026/27: preços, jogos, times e mais

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Campeonato Saudita
Al-Nassr
Al-Ittihad
Al Hilal

Se você está procurando comprar ingressos da Saudi Pro League para a temporada 2026/27, pode usar os links abaixo para garantir ingressos e pacotes.

Lista completa de jogos das próximas rodadas 5 e 6 (3 de set. a 9 de set. de 2026)

Aqui estão todos os jogos atualmente programados nas próximas 2 rodadas da temporada, abrangendo todos os 18 clubes.

Observe também que Al-Ittihad e Al-Ahli ocasionalmente mandam partidas no antigo Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, em Jeddah, além de sua casa principal, o Alinma Stadium, então não se surpreenda ao ver os dois estádios listados para o mesmo clube.

Seguiremos adicionando mais rodadas à medida que a SPL confirmar os horários de início mais perto de cada rodada.

Rodada 5

Data

Jogo

Horário AST (GMT +3h)

Estádio

Ingressos

qui., 3 de set. de 2026

Al Fayha x Al Kholood

20h55

Al Majma'ah Sports City Stadium

Ingressos

qui., 3 de set. de 2026

Neom SC x Al Khaleej

21h30

King Khalid Sports City

Ingressos

qui., 3 de set. de 2026

Diriyah Club x Al Qadsiah

23h00

Prince Faisal bin Fahd Stadium

Ingressos

sex., 4 de set. de 2026

Abha x Al Ettifaq

21h00

Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium

Ingressos

sex., 4 de set. de 2026

Al Ahli x Al Riyadh

23h00

Prince Abdullah Al-Faisal Stadium

Ingressos

sex., 4 de set. de 2026

Al Shabab x Al Hilal

23h00

SHG Arena

Ingressos

sáb., 5 de set. de 2026

Al Faisaly x Al Hazem

20h50

Al Majma'a Sport City Stadium

Ingressos

sáb., 5 de set. de 2026

Al Taawoun x Al Fateh

20h55

Al Taawoun Club Stadium

Ingressos

sáb., 5 de set. de 2026

Al Ittihad x Al Nassr

23h00

Alinma Stadium

Ingressos

Rodada 6

Data

Jogo

Horário AST (GMT +3h)

Estádio

Ingressos

seg., 7 de set. de 2026

Al Khaleej x Al Riyadh

20h30

Prince Mohammed Bin Fahd Stadium

Ingressos

seg., 7 de set. de 2026

Al Hilal x Neom SC

23h00

Kingdom Arena

Ingressos

ter., 8 de set. de 2026

Al Ettifaq x Al Faisaly

20h30

Al Ettifaq Club Stadium

Ingressos

ter., 8 de set. de 2026

Al Hazem x Al Taawoun

20h55

Al Hazem Club Stadium

Ingressos

ter., 8 de set. de 2026

Al Ittihad x Al Fayha

23h00

Alinma Stadium

Ingressos

ter., 8 de set. de 2026

Al Qadsiah x Al Ahli

23h00

Mohammed

Ingressos

qua., 9 de set. de 2026

Al Kholood x Al Shabab

20h55

Al Hazem Club Stadium

Ingressos

qua., 9 de set. de 2026

Al Fateh x Diriyah Club

23h00

Maydan Tamweel Al Oula

Ingressos

qua., 9 de set. de 2026

Al Nassr x Abha

23h00

Al-Awwal Park

Ingressos

Como comprar ingressos da Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para jogos da Saudi Pro League, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga, onde você pode ir até a seção "Fixture/Tickets" na aba "Matches".

As rodadas geralmente são realizadas ao longo de três dias, a maioria delas de quinta a sábado para coincidir com o fim de semana saudita (sexta e sábado), e os ingressos normalmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.

Além disso, se você está procurando garantir lugares antes do lançamento oficial ou esperando conseguir ingressos de última hora, talvez queira considerar o revendedor secundário StubHub, com ingressos a partir de SAR17.

Quanto custam os ingressos da Saudi Pro League?

Normalmente, você pode comprar um ingresso básico para um jogo da Saudi Pro League por SAR50-100, o que torna ir às partidas algo acessível para viajantes sozinhos, grupos de torcedores ou famílias obcecadas por futebol.

Eventos de destaque, especialmente com times renomados como Al Hilal FC ou Al Nassr FC, custam mais, principalmente nas áreas de melhor visão.

Há também uma opção secundária para comprar ingressos da Saudi Pro League na StubHub. Os preços podem variar ali, tanto acima quanto abaixo do preço de tabela de um ingresso, dependendo do jogo e da proximidade da data, com ingressos a partir de SAR17.

O que saber sobre a Saudi Pro League 2026/27?

A Saudi Pro League pode ter sido criada em 2007, mas suas raízes vêm dos anos 1950 e da competição His Majesty's League. Nove clubes diferentes reinaram como campeões sauditas se voltarmos àqueles primeiros dias. No entanto, desde que a divisão de elite foi rebatizada como Saudi Pro League, três times dominaram. Quinze dos 18 títulos desde 2007 ficaram com Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) e Al-Ittihad (3), com o Al-Nassr encerrando uma espera de sete anos para recuperar a coroa ao fim da temporada 2025/26 sob o comando de Jorge Jesus. Desde então, Ange Postecoglou assumiu o comando para a defesa do título em 2026/27.

O sucesso inevitavelmente leva à popularidade e, por isso, não é surpresa que esses três clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr, junto com o Al-Ahli, tenham as maiores médias de público da liga. Na verdade, eles representam mais de 60% do público anual total da Saudi Pro League. Esses clubes também tendem a atrair a maioria das estrelas estrangeiras que atuam no Oriente Médio.

A contratação de Cristiano Ronaldo em 2022 é a principal transferência da história da SPL. O Al-Nassr foi às nuvens, especialmente porque CR7 havia recusado anteriormente uma transferência para o vizinho local e arquirrival, Al Hilal. A chegada de Ronaldo revolucionou o futebol saudita como um todo e preparou o terreno para que inúmeros jogadores de ligas europeias de alto nível se juntassem à Saudi Pro League.

Com quatro dos atuais times da Saudi Pro League baseados em Riad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab e Al-Riyadh, uma viagem de um amante do esporte à capital saudita muitas vezes significa assistir a um jogo da Pro League durante as férias. Com nomes como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran e Darwin Nunez tendo jogado, ou ainda jogando, por Al-Hilal e Al-Nassr, não é surpresa que a demanda por ingressos seja alta sempre que esses clubes entram em campo.

Os clubes de Riad podem ter dominado o futebol saudita no passado, mas o Al Ittihad, da cidade costeira de Jeddah, no Mar Vermelho, manteve-se firme ao longo dos anos e é um dos maiores clubes de futebol do país e da Ásia como um todo. Muitos torcedores adorariam vê-lo ao vivo, especialmente quando tem um elenco brilhante que inclui Karim Benzema, Moussa Diaby e Fabinho.

A temporada 2026/27 também tem significado extra para o futebol saudita como um todo, com a liga tendo uma pausa prolongada no meio da temporada de 24 de dezembro de 2026 a 7 de fevereiro de 2027 para permitir que a Arábia Saudita sedie a Copa da Ásia da AFC de 2027.

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