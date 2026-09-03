Se você está procurando comprar ingressos da Saudi Pro League para a temporada 2026/27, pode usar os links abaixo para garantir ingressos e pacotes.

Lista completa de jogos das próximas rodadas 5 e 6 (3 de set. a 9 de set. de 2026)

Aqui estão todos os jogos atualmente programados nas próximas 2 rodadas da temporada, abrangendo todos os 18 clubes.

Observe também que Al-Ittihad e Al-Ahli ocasionalmente mandam partidas no antigo Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, em Jeddah, além de sua casa principal, o Alinma Stadium, então não se surpreenda ao ver os dois estádios listados para o mesmo clube.

Seguiremos adicionando mais rodadas à medida que a SPL confirmar os horários de início mais perto de cada rodada.

Rodada 5

Data Jogo Horário AST (GMT +3h) Estádio Ingressos qui., 3 de set. de 2026 Al Fayha x Al Kholood 20h55 Al Majma'ah Sports City Stadium Ingressos qui., 3 de set. de 2026 Neom SC x Al Khaleej 21h30 King Khalid Sports City Ingressos qui., 3 de set. de 2026 Diriyah Club x Al Qadsiah 23h00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Ingressos sex., 4 de set. de 2026 Abha x Al Ettifaq 21h00 Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Ingressos sex., 4 de set. de 2026 Al Ahli x Al Riyadh 23h00 Prince Abdullah Al-Faisal Stadium Ingressos sex., 4 de set. de 2026 Al Shabab x Al Hilal 23h00 SHG Arena Ingressos sáb., 5 de set. de 2026 Al Faisaly x Al Hazem 20h50 Al Majma'a Sport City Stadium Ingressos sáb., 5 de set. de 2026 Al Taawoun x Al Fateh 20h55 Al Taawoun Club Stadium Ingressos sáb., 5 de set. de 2026 Al Ittihad x Al Nassr 23h00 Alinma Stadium Ingressos

Rodada 6

Data Jogo Horário AST (GMT +3h) Estádio Ingressos seg., 7 de set. de 2026 Al Khaleej x Al Riyadh 20h30 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Ingressos seg., 7 de set. de 2026 Al Hilal x Neom SC 23h00 Kingdom Arena Ingressos ter., 8 de set. de 2026 Al Ettifaq x Al Faisaly 20h30 Al Ettifaq Club Stadium Ingressos ter., 8 de set. de 2026 Al Hazem x Al Taawoun 20h55 Al Hazem Club Stadium Ingressos ter., 8 de set. de 2026 Al Ittihad x Al Fayha 23h00 Alinma Stadium Ingressos ter., 8 de set. de 2026 Al Qadsiah x Al Ahli 23h00 Mohammed Ingressos qua., 9 de set. de 2026 Al Kholood x Al Shabab 20h55 Al Hazem Club Stadium Ingressos qua., 9 de set. de 2026 Al Fateh x Diriyah Club 23h00 Maydan Tamweel Al Oula Ingressos qua., 9 de set. de 2026 Al Nassr x Abha 23h00 Al-Awwal Park Ingressos

Como comprar ingressos da Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para jogos da Saudi Pro League, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga, onde você pode ir até a seção "Fixture/Tickets" na aba "Matches".

As rodadas geralmente são realizadas ao longo de três dias, a maioria delas de quinta a sábado para coincidir com o fim de semana saudita (sexta e sábado), e os ingressos normalmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.

Além disso, se você está procurando garantir lugares antes do lançamento oficial ou esperando conseguir ingressos de última hora, talvez queira considerar o revendedor secundário StubHub, com ingressos a partir de SAR17.

Quanto custam os ingressos da Saudi Pro League?

Normalmente, você pode comprar um ingresso básico para um jogo da Saudi Pro League por SAR50-100, o que torna ir às partidas algo acessível para viajantes sozinhos, grupos de torcedores ou famílias obcecadas por futebol.

Eventos de destaque, especialmente com times renomados como Al Hilal FC ou Al Nassr FC, custam mais, principalmente nas áreas de melhor visão.

Há também uma opção secundária para comprar ingressos da Saudi Pro League na StubHub. Os preços podem variar ali, tanto acima quanto abaixo do preço de tabela de um ingresso, dependendo do jogo e da proximidade da data, com ingressos a partir de SAR17.

O que saber sobre a Saudi Pro League 2026/27?

A Saudi Pro League pode ter sido criada em 2007, mas suas raízes vêm dos anos 1950 e da competição His Majesty's League. Nove clubes diferentes reinaram como campeões sauditas se voltarmos àqueles primeiros dias. No entanto, desde que a divisão de elite foi rebatizada como Saudi Pro League, três times dominaram. Quinze dos 18 títulos desde 2007 ficaram com Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) e Al-Ittihad (3), com o Al-Nassr encerrando uma espera de sete anos para recuperar a coroa ao fim da temporada 2025/26 sob o comando de Jorge Jesus. Desde então, Ange Postecoglou assumiu o comando para a defesa do título em 2026/27.

O sucesso inevitavelmente leva à popularidade e, por isso, não é surpresa que esses três clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr, junto com o Al-Ahli, tenham as maiores médias de público da liga. Na verdade, eles representam mais de 60% do público anual total da Saudi Pro League. Esses clubes também tendem a atrair a maioria das estrelas estrangeiras que atuam no Oriente Médio.

A contratação de Cristiano Ronaldo em 2022 é a principal transferência da história da SPL. O Al-Nassr foi às nuvens, especialmente porque CR7 havia recusado anteriormente uma transferência para o vizinho local e arquirrival, Al Hilal. A chegada de Ronaldo revolucionou o futebol saudita como um todo e preparou o terreno para que inúmeros jogadores de ligas europeias de alto nível se juntassem à Saudi Pro League.

Com quatro dos atuais times da Saudi Pro League baseados em Riad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab e Al-Riyadh, uma viagem de um amante do esporte à capital saudita muitas vezes significa assistir a um jogo da Pro League durante as férias. Com nomes como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran e Darwin Nunez tendo jogado, ou ainda jogando, por Al-Hilal e Al-Nassr, não é surpresa que a demanda por ingressos seja alta sempre que esses clubes entram em campo.

Os clubes de Riad podem ter dominado o futebol saudita no passado, mas o Al Ittihad, da cidade costeira de Jeddah, no Mar Vermelho, manteve-se firme ao longo dos anos e é um dos maiores clubes de futebol do país e da Ásia como um todo. Muitos torcedores adorariam vê-lo ao vivo, especialmente quando tem um elenco brilhante que inclui Karim Benzema, Moussa Diaby e Fabinho.

A temporada 2026/27 também tem significado extra para o futebol saudita como um todo, com a liga tendo uma pausa prolongada no meio da temporada de 24 de dezembro de 2026 a 7 de fevereiro de 2027 para permitir que a Arábia Saudita sedie a Copa da Ásia da AFC de 2027.