A NFL volta ao Santiago Bernabéu em 8 de novembro de 2026, quando o Cincinnati Bengals enfrenta o Atlanta Falcons na Semana 9 da temporada regular, com Atlanta atuando como mandante designado. O confronto é o segundo jogo de temporada regular da NFL já disputado na Espanha e o primeiro de uma parceria de vários anos entre a liga, a Cidade de Madri, a Comunidade de Madri e o Real Madrid C.F., que manterá o futebol americano no Bernabéu por muitos anos.

GOAL tem abaixo tudo o que você precisa saber, do horário do início à forma mais barata de entrar no estádio.

Quando é o jogo da NFL em Madri em 2026?

Data e horário Confronto Local Ingressos dom., 8 de nov., 15h30 CET Cincinnati Bengals x Atlanta Falcons Estádio Santiago Bernabéu, Madri Ingressos

Onde comprar ingressos para a NFL em Madri em 2026?

Os ingressos oficiais são vendidos pela plataforma espanhola da Ticketmaster da NFL, e você precisará de uma conta NFL Ticketmaster para comprar. Ela pode ser criada gratuitamente em nfl.com/international/ticketaccount antes de começar a procurar assentos. A venda foi liberada em etapas, com uma pré-venda para portadores de cartão Amex no fim de maio, pacotes de hospitalidade abertos em 5 de junho e a venda geral iniciada em 9 de julho. As três janelas agora estão abertas, então os ingressos de venda geral estão disponíveis para compra neste momento.

Se você quiser organizar uma viagem mais completa de uma só vez, a SportsBreaks oferece pacotes oficiais de ingresso e hotel, enquanto a On Location, parceira oficial de hospitalidade da NFL, tem pacotes premium que podem incluir assentos, hotéis, voos e tours para torcedores que querem transformar isso em um fim de semana completo.

O StubHub é sua melhor opção se a venda oficial não tiver o assento que você procura, ou se você estiver reservando mais perto do dia do jogo. Os anúncios já estão no ar para este confronto, com bem mais de 200 ingressos atualmente disponíveis em todas as partes do estádio, todos com a garantia FanProtect do StubHub.

Quanto custam os ingressos para a NFL em Madri em 2026?

A NFL publicou os preços oficiais com tudo incluído para o jogo Bengals-Falcons, o que significa que o preço que você vê já inclui todas as taxas, sem surpresas na finalização da compra, uma nova abordagem para todos os jogos internacionais em 2026. A categoria oficial mais barata parte de € 93,40, enquanto os assentos mais caros chegam a € 438,75, com ingressos infantis também disponíveis em categorias selecionadas.

Para torcedores com um orçamento mais apertado, o mercado de revenda pode ficar até abaixo da faixa oficial mais barata. Os anúncios no mercado secundário atualmente começam em apenas 85 dólares americanos, com um preço médio de revenda mais próximo de 300 dólares americanos quando demanda e localização do assento são levadas em conta. Como em qualquer grande confronto internacional, os preços só tendem a subir à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir um lugar cedo é a forma mais segura de conseguir o melhor preço possível.

Hospitalidade é uma categoria completamente diferente, com pacotes premium via Ticketmaster e On Location custando bem mais do que um ingresso padrão, refletindo extras como acesso a lounges, alimentação e, em alguns casos, viagem e hospedagem incluídas no pacote.

Tudo o que você precisa saber sobre o jogo da NFL em Madri em 2026

Este será o quarto jogo dos Falcons na Europa em seis temporadas e sua primeira aparição na Espanha, enquanto os Bengals farão sua primeira viagem a Madri na história da franquia. Atlanta detém direitos de marketing na Espanha como parte do Global Markets Program da NFL, o que fez da equipe a escolha natural para sediar o jogo quando a liga confirmou seu retorno ao Bernabéu.

O jogo em Madri é apenas uma parada no maior calendário internacional da história da NFL. A International Series de 2026 terá nove jogos no total, começando com o confronto entre 49ers e Rams em Melbourne, na Austrália, na Semana 1, e também passando pelo Rio de Janeiro, três jogos em Londres e o primeiro jogo de temporada regular da liga em Paris, onde o Steelers enfrenta o Saints no Stade de France. O calendário termina em Munique, onde o Patriots encara o Lions, antes de se encerrar na Cidade do México com Vikings x 49ers.

O início do jogo em Madri está marcado para 15h30 no horário local, o que equivale a 9h30 ET, com transmissão ao vivo pela NFL Network para os torcedores que forem assistir de casa. Para quem fará a viagem, a expectativa é da mesma atmosfera elétrica e com ingressos esgotados que marcou a estreia de 2025, com os torcedores espanhóis já tendo se mostrado alguns dos mais apaixonados da Europa pelo futebol americano.

Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Santiago Bernabéu

O Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, se tornou um dos locais mais comentados do esporte mundial após sua recente reforma, e é exatamente essa transformação que o torna uma escolha tão natural para a NFL. O novo gramado retrátil do estádio permite que o campo de grama seja substituído pela marcação e pela superfície do futebol americano sem afetar a superfície abaixo, enquanto o teto reformado e a ampliação das arquibancadas dão ao local uma atmosfera realmente diferente de um típico domingo de NFL.

Se você vai viajar para o jogo, planeje seu trajeto com cuidado. A estação de metrô Santiago Bernabéu, da Linha 10, está atualmente fechada para obras de reconstrução, com os serviços suspensos entre Nuevos Ministerios e Cuzco devendo permanecer assim pelo resto do ano. As alternativas mais fáceis são o trem Cercanías até Nuevos Ministerios, um ônibus da EMT ou o serviço gratuito de ônibus substituto no dia do jogo, então vale a pena incluir um pouco mais de tempo no seu deslocamento até o estádio.

Com o Bernabéu já tendo recebido um público de NFL com ingressos esgotados e agora com uma vaga permanente no calendário assegurada, tudo indica que esta será uma das paradas de maior destaque de todo o calendário internacional de 2026.