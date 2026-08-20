Os ingressos para a MLS 2026 custam a partir de US$ 15 no StubHub, cobrindo cada um dos 30 clubes da liga enquanto a temporada regular vai até o Decision Day, em 7 de novembro, antes dos playoffs a partir de 18 de novembro. A temporada foi retomada em meados de julho após uma rara pausa no meio da temporada para a Copa do Mundo da FIFA, sediada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e a reta final agora já está em pleno andamento.

O Inter Miami entra na segunda metade da campanha como atual campeão, com Lionel Messi ainda sendo a principal atração da liga, enquanto o Atlanta United continua atraindo os maiores públicos da MLS. A GOAL traz as informações mais recentes sobre jogos, preços e exatamente onde comprar ingressos para a MLS 2026 neste momento.

Quando é a MLS 2026?

Fase Datas Temporada regular 21 de fevereiro - 7 de novembro de 2026 Pausa para a Copa do Mundo 25 de maio - 16 de julho de 2026 Playoffs 18 de novembro - 18 de dezembro de 2026 Times 30 (15 da Conferência Leste, 15 da Conferência Oeste) Formato 34 jogos de temporada regular por time; os playoffs são em jogo único Local Estados Unidos e Canadá

Jogos da MLS neste fim de semana:

Data e hora Jogo Local Ingressos sáb., 22 de ago., 19h30 Charlotte FC x D.C. United Bank of America Stadium (Charlotte) Ingressos sáb., 22 de ago., 19h30 Inter Miami CF x Toronto FC Miami Freedom Park (Fort Lauderdale) Ingressos sáb., 22 de ago., 19h30 LAFC x Portland Timbers BMO Stadium (Los Angeles) Ingressos sáb., 22 de ago., 19h30 Orlando City SC x Real Salt Lake Inter&Co Stadium (Orlando) Ingressos sáb., 22 de ago., 19h30 New York Red Bulls x Chicago Fire FC Red Bull Arena (Harrison) Ingressos sáb., 22 de ago., 19h30 CF Montreal x LA Galaxy Stade Saputo (Montreal) Ingressos sáb., 22 de ago., 20h30 Austin FC x Philadelphia Union Q2 Stadium (Austin) Ingressos sáb., 22 de ago., 20h30 Nashville SC x Columbus Crew GEODIS Park (Nashville) Ingressos sáb., 22 de ago., 20h30 St. Louis CITY SC x Houston Dynamo Energizer Park (St. Louis) Ingressos sáb., 22 de ago., 21h30 Vancouver Whitecaps FC x FC Dallas BC Place (Vancouver) Ingressos sáb., 22 de ago., 22h30 San Diego FC x Colorado Rapids Snapdragon Stadium (San Diego) Ingressos sáb., 22 de ago., 22h30 San Jose Earthquakes x Minnesota United FC PayPal Park (San Jose) Ingressos dom., 23 de ago., 16h30 New England Revolution x New York City FC Gillette Stadium (Foxborough) Ingressos dom., 23 de ago., 19h Atlanta United FC x Sporting Kansas City Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Ingressos

Os horários de início são os publicados e podem mudar perto da data, então confirme o horário exato no seu ingresso. A tabela completa da temporada até o Decision Day está disponível pelo link acima.

Onde comprar ingressos para a MLS 2026

O StubHub reúne todos os 30 clubes da MLS em um só lugar, então não há necessidade de consultar 30 sites diferentes de times.

Uma busca, todos os clubes. Filtre por time, adversário, faixa de preço ou setor sem sair da página.

Filtre por time, adversário, faixa de preço ou setor sem sair da página. Jogos com vendas rápidas. Partidas de destaque, especialmente qualquer uma envolvendo o Inter Miami, esgotam mais rápido, então compre cedo.

Partidas de destaque, especialmente qualquer uma envolvendo o Inter Miami, esgotam mais rápido, então compre cedo. Garantia FanProtect. Receba um ingresso válido ou seu dinheiro de volta.

Receba um ingresso válido ou seu dinheiro de volta. Entrega instantânea no celular. Os ingressos são transferidos diretamente para o seu telefone, ideal para compras de última hora no dia do jogo.

Os ingressos são transferidos diretamente para o seu telefone, ideal para compras de última hora no dia do jogo. Pré-venda x revenda. Alguns clubes oferecem aos detentores de carnês acesso antecipado aos jogos em casa antes da abertura da venda geral; o StubHub é a rota mais rápida quando essa janela já passou, ou para lugares difíceis de conseguir no setor visitante.

Alguns clubes oferecem aos detentores de carnês acesso antecipado aos jogos em casa antes da abertura da venda geral; o StubHub é a rota mais rápida quando essa janela já passou, ou para lugares difíceis de conseguir no setor visitante. Hospitalidade. Pacotes premium, incluindo opções à beira do campo e camarotes, estão disponíveis para os principais confrontos.

Quanto custam os ingressos para a MLS 2026?

Tipo de ingresso Preço Mais barato disponível A partir de US$ 15 ( Média da liga, temporada regular US$ 25-US$ 50 Jogos de destaque ou rivalidade Acima da média, varia conforme o confronto Playoffs Os mais caros da temporada

O que altera o preço:

Localização do assento. Setores à beira do campo e VIP custam significativamente mais do que lugares nos anéis superiores.

Setores à beira do campo e VIP custam significativamente mais do que lugares nos anéis superiores. Adversário e momento. Os jogos em casa do Inter Miami, construídos em torno de Messi, estão consistentemente entre os mais caros e os que esgotam mais rápido.

Os jogos em casa do Inter Miami, construídos em torno de Messi, estão consistentemente entre os mais caros e os que esgotam mais rápido. Tamanho do estádio. Locais maiores, como o Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, oferecem uma faixa de preços mais ampla do que estádios menores e específicos para futebol.

Tudo o que você precisa saber sobre a MLS 2026

O Inter Miami é o atual campeão da MLS Cup, após vencer o Vancouver por 3 a 1 em dezembro para conquistar seu primeiro título na liga. Lionel Messi ganhou a Chuteira de Ouro com 29 gols e um segundo prêmio consecutivo de MVP, sendo o primeiro jogador da história da MLS a conquistar o prêmio em temporadas seguidas. O Miami perdeu Jordi Alba e Sergio Busquets durante a offseason, mas adicionou o goleiro do ano de 2025 Dayne St. Clair e o atacante mexicano Germán Berterame.

O Atlanta United voltou a registrar os maiores públicos da MLS na última temporada, com média de mais de 43 mil torcedores no Mercedes-Benz Stadium, incluindo 65.520 em uma única partida da Rodada 1 contra o CF Montreal, ainda um dos maiores públicos em um jogo único da liga nesta temporada.

A MLS interrompeu a temporada regular por sete semanas, de 25 de maio a 16 de julho, enquanto a Copa do Mundo da FIFA era disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, antes de a ação ser retomada em meados de julho. A temporada regular agora vai até o Decision Day, em 7 de novembro, com os playoffs em seguida, de 18 de novembro a 18 de dezembro.

Tudo o que você precisa saber sobre os estádios

O Inter Miami agora manda seus jogos no Miami Freedom Park, seu novo estádio específico para futebol com capacidade para 25 mil pessoas em Fort Lauderdale, inaugurado em abril de 2026 e que substituiu sua casa anterior, o Chase Stadium.

Os estádios da MLS variam enormemente de tamanho, desde arenas específicas para futebol com capacidade para cerca de 18 mil a 25 mil pessoas, como o Q2 Stadium, em Austin, e o GEODIS Park, em Nashville, até palcos do porte da NFL para os maiores atrativos da liga, incluindo o Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Sempre confira o estádio específico, o mapa de assentos e a capacidade na sua listagem do StubHub antes de comprar, já que o tamanho e o layout dos estádios variam muito de mercado para mercado.