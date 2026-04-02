Como comprar ingressos para a Ligue 1 2026: próximos jogos, preços dos ingressos, informações e muito mais

Estamos prestes a assistir a um final dramático da temporada da Ligue 1 na França. Além da disputa acirrada pelo título entre PSG e Lens, vários clubes, incluindo Marselha, Lyon, Lille e Mônaco, estão lutando por vagas nas competições europeias.

Entre os próximos jogos de destaque estão Lens x PSG no Stade Bollaert-Delelis e PSG x Lyon no Parc des Princes.

Deixe o GOAL te ajudar a realizar seus sonhos no futebol francês, garantindo um ingresso para um dos próximos jogos da Ligue 1 nesta temporada.

Calendário dos próximos jogos da Ligue 1

Data Calendário (CET) Local Ingressos Sexta-feira, 10 de abril Paris FC x Mônaco (19h) Estádio Jean Bouin (Paris) Ingressos Marseille x Metz (21h05) Estádio Velodrome (Marselha) Ingressos Sáb, 11 de abril Auxerre x Nantes (19h) Estádio Abbé-Deschamps (Auxerre) Ingressos Rennes x Angers (21h05) Roazhon Park (Rennes) Ingressos Dom, 12 de abril Nice x Le Havre (17h15) Allianz Riviera (Nice) Ingressos Toulouse x Lille (17h15) Estádio Municipal de Toulouse (Toulouse) Ingressos Lyon x Lorient (20h45) Estádio Groupama (Lyon) Ingressos Sexta-feira, 17 de abril Lens x Toulouse (20h45) Estádio Bollaert-Delelis (Lens) Ingressos Sáb, 18 de abril Lorient x Marselha (17h) Estádio Moustoir - Yves Allainmat (Lorient) Ingressos Angers x Le Havre (19h) Estádio Raymond Kopa (Angers) Ingressos Lille x Nice (21h05) Decathlon Arena - Estádio Pierre-Mauroy (Lille) Ingressos Dom, 19 de abril Mônaco x Auxerre (15h) Estádio Louis II (Mônaco) Ingressos Metz x Paris FC (17h15) Estádio Saint-Symphorien (Metz) Ingressos Nantes x Brest (17h15) Estádio de la Beaujoire (Nantes) Ingressos Estrasburgo x Rennes (17h15) Estádio da Meinau (Estrasburgo) Ingressos PSG x Lyon (20h45) Parc des Princes (Paris) Ingressos

Como comprar ingressos para a Ligue 1

Para comprar ingressos para jogos da Ligue 1, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes.

Pode ser necessário criar uma conta e fornecer informações pessoais. Os ingressos geralmente são disponibilizados entre 4 e 6 semanas antes do dia da partida.

Embora os ingressos para jogos dos maiores clubes, como o PSG, costumem esgotar rapidamente, os ingressos para muitos outros times são mais acessíveis.

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais ou se você estiver procurando ingressos de última hora, considere revendedores secundários, como a Viagogo.

Quanto custam os ingressos da Ligue 1?

O custo dos ingressos para jogos da Ligue 1 varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização dos assentos nos estádios afeta significativamente o preço do ingresso, sendo que os assentos com visão privilegiada têm o custo mais alto.

Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de renome, como o “Le Classique” (PSG x Marselha) e o “Le Derby des Olympiques” (Olympique Lyonnais x Marselha), que se enquadram na categoria mais alta, com preços que aumentam proporcionalmente.

Clubes da Ligue 1 2025-26 por preço do ingresso

Clube Estádio Faixa de preço dos ingressos (adulto) Angers Estádio Raymond Kopa €15-€60 Auxerre Estádio Abbe Deschamps €5-€30 Brest Estádio Francis-Le Ble €13-€37 Le Havre Estádio Oceane €10-€25 Lens Estádio Bollaert-Delelis €25-€100 Lille Estádio Pierre-Mauroy €13-€37 Lorient Estádio do Moustoir €20-€60 Lyon Estádio Groupama €30-€100 Marselha Estádio Velodrome €10-€55 Metz Estádio Saint-Symphorien €15-€80 Mônaco Estádio Louis II €10-€25 Nantes Estádio da Beaujoire €18-€43 Nice Allianz Riviera €10-€50 Paris FC Estádio Jean-Bouin €8-€10 Paris Saint-Germain Parc des Princes €35-€100 Rennes Roazhon Park €9-€58 Estrasburgo Estádio da Meinau €15-€35 Toulouse Estádio de Toulouse €10-€35

Como comprar ingressos VIP para a Ligue 1?

Se você deseja comprar ingressos VIP para a Ligue 1, vale a pena conferir os sites oficiais dos clubes.

As opções de hospitalidade variam dependendo do time que você vai assistir e do pacote que deseja adquirir.

Alimentos e bebidas geralmente estão incluídos em todos os pacotes, com experiências gastronômicas requintadas disponíveis nas opções de gama mais alta.

O que esperar da temporada da Ligue 1?

A liga francesa (Ligue 1) sempre teve um grande número de fãs entre os torcedores de futebol europeus e globais, mas a sensacional conquista do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da UEFA na última temporada aumentou ainda mais sua popularidade.

Uma série de jogadores franceses famosos iniciou suas impressionantes carreiras em solo nacional, incluindo Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry e Kylian Mbappé (Mônaco), Eric Cantona (Auxerre) e Michel Platini (Nancy), para citar apenas alguns.

Além de ser reconhecida como um viveiro de jovens talentos franceses, a Ligue 1 também conta com astros internacionais do futebol atual, como Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha e Amine Gouiri.

O Paris Saint-Germain tem sido o grande destaque da Ligue 1 nos últimos tempos, e a demanda por ingressos para vê-lo em ação no Parc des Princes é sempre alta. A última temporada provou ser mais uma campanha dominante para os Les Rouge-et-Bleu, que conquistaram com facilidade o quarto título consecutivo do campeonato francês e o oitavo bicampeonato nacional em um intervalo de 11 anos, após adicionar a Coupe de France à coleção de troféus.

Além de dominarem no cenário nacional, os jogadores de Luis Enrique também quebraram o tabu europeu ao chegarem à final da Liga dos Campeões da UEFA pela primeira vez na história. Foi o primeiro grande título europeu dos parisienses desde que conquistaram a Recopa da UEFA, lá em 1996.

O Marselha, que terminou como vice-campeão da Ligue 1 pela 15ª vez em sua história na última temporada, possui a maior média de público da França, com mais de 60 mil espectadores assistindo aos seus jogos no Stade Vélodrome (hoje conhecido como Orange Vélodrome). O Marselha também ficou famoso por ter sido o primeiro time francês a conquistar a Liga dos Campeões.

A equipe, capitaneada pela lenda francesa Didier Deschamps e que contava com nomes como Basile Boli e Marcel Desailly, venceu o AC Milan por 1 a 0 na final de 1993, em Munique, sagrando-se campeã da Europa.

Como posso assistir ou transmitir os jogos da Ligue 1?

Apesar do PSG ter se tornado campeão da Europa na última temporada, as emissoras de TV do Reino Unido decidiram não adquirir os direitos de transmissão da Ligue 1 para a temporada 2025/26.

No entanto, nos Estados Unidos, os jogos da Ligue 1 serão transmitidos pela beIn Sports, beIn Sports Connect e Fubo.

O Fubo oferece vários planos de assinatura, incluindo o novo “Fubo Sports”, que custa US$ 45,99 no primeiro mês e US$ 55,99 por mês nos meses seguintes. É um plano simplificado e focado em esportes, com mais de 28 canais, incluindo ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, Tennis Channel e redes locais como ABC, CBS e Fox.

Outros planos da Fubo incluem o pacote “Pro” (US$ 73,99/mês), o pacote “Elite” (US$ 83,99/mês) e o pacote “Deluxe” (US$ 103,99/mês). Há também um pacote “Latino”, que oferece canais de esportes e entretenimento em espanhol.

A Fubo oferece um período de teste gratuito de 7 dias para novos assinantes em todos os seus planos.