A Espanha entra na Liga das Nações da Uefa 2026/27 como atual campeã mundial, e a procura para ver La Roja ao vivo nunca foi tão alta após o triunfo na Copa do Mundo de 2026. Sorteada no Grupo A3 da Liga A ao lado de Inglaterra, Croácia e Chéquia, a Espanha disputará seis jogos entre setembro e novembro enquanto tenta acrescentar o título da Liga das Nações à sua crescente coleção de troféus.
Deixe a GOAL explicar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para os jogos da Espanha na Liga das Nações, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.
Quando é a Liga das Nações da Espanha?
Data e hora
Jogo
Local
Ingressos
sábado, 26 de setembro de 2026 - 20:45
Inglaterra x Espanha
Wembley Stadium, Londres
terça-feira, 29 de setembro de 2026 - 20:45
Espanha x Croácia
Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilha
sábado, 3 de outubro de 2026 - 20:45
Espanha x Chéquia
Carlos Tartiere, Oviedo
terça-feira, 6 de outubro de 2026 - 20:45
Croácia x Espanha
Poljud Stadium, Split
quinta-feira, 12 de novembro de 2026 - 20:45
Chéquia x Espanha
Epet Arena, Praga
domingo, 15 de novembro de 2026 - 20:45
Espanha x Inglaterra
Riyadh Air Metropolitano, Madri
Onde comprar ingressos para a Liga das Nações da Espanha?
A forma mais confiável de garantir ingressos para os jogos da Espanha na Liga das Nações é por meio da StubHub, especialmente tendo em conta a rapidez com que as cotas oficiais desapareceram nesta campanha. Como um dos maiores marketplaces de ingressos do mundo, a StubHub lista uma ampla variedade de opções de assentos ao longo da agenda da Espanha, desde a partida fora de casa em Wembley até o encerramento em casa no Riyadh Air Metropolitano.
Eis por que vale a pena conferir a StubHub nesta campanha:
- Acesso além das vendas oficiais esgotadas – os jogos em Sevilha e Oviedo já estão esgotados na origem, o que faz da StubHub uma das únicas rotas restantes para conseguir um lugar
- Transferências garantidas – toda compra é respaldada pelo programa FanProtect da StubHub, dando aos compradores confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo
- Não é necessário ser membro da federação – útil para torcedores internacionais sem acesso aos canais oficiais da RFEF ou às janelas de prioridade
- Ampla seleção de assentos – em todos os estádios da agenda da Espanha, desde lugares nos anéis superiores até opções premium centrais
- Pacotes de hospitalidade – disponíveis para os jogos de maior destaque, incluindo o encerramento em casa contra a Inglaterra, em Madri
Dado o nível de procura já mostrado nesta campanha, é altamente recomendável reservar com antecedência para todos os jogos restantes, especialmente o duelo decisivo de novembro contra a Inglaterra.
Quanto custam os ingressos para a Liga das Nações da Espanha?
Os preços dos ingressos para a Liga das Nações da Espanha variam significativamente dependendo do jogo, da localização do assento e de quão perto da data da partida você compra. Aqui está um guia aproximado do que esperar na StubHub:
- Ingressos mais baratos: a partir de cerca de €45 a €60 para partidas com maior disponibilidade, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols
- Assentos de faixa intermediária: geralmente entre €100 e €200, oferecendo uma visão mais clara ao longo das laterais em estádios como o Riyadh Air Metropolitano
- Premium e hospitalidade: a partir de €300 para os maiores jogos do grupo, incluindo o encerramento contra a Inglaterra em Madri e qualquer anúncio de revenda para as partidas esgotadas em Sevilha e Oviedo
- Jogos esgotados (Sevilha e Oviedo): sem inventário oficial restante, os preços de revenda no mercado secundário estão muito acima do valor de face, dado o tamanho da procura
Como acontece com qualquer jogo envolvendo a atual campeã mundial, os preços no mercado secundário podem mudar rapidamente, por isso garantir um lugar o mais cedo possível é a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.
Tudo o que você precisa saber sobre a Liga das Nações
A Liga das Nações da Uefa 2026/27 é a quinta edição da competição, e a Espanha retorna à Liga A, a principal divisão, no Grupo A3 ao lado de Inglaterra, Croácia e Chéquia. A Espanha chega para esta campanha como atual campeã europeia e mundial, acrescentando um peso significativo a cada jogo deste grupo.
Alguns pontos que vale a pena saber sobre o que está em jogo:
- Status de campeã mundial – o triunfo da Espanha na Copa do Mundo de 2026 gerou uma procura sem precedentes por ingressos da seleção, com dois dos três jogos em casa já esgotados
- Uma repetição da Euro 2024 – o jogo de abertura da Espanha contra a Inglaterra é uma revanche da final da Euro 2024, que a Espanha venceu
- Promoção e rebaixamento estão em jogo entre as ligas, dependendo de como o grupo terminar
- Seis jogos em uma janela condensada – todas as partidas do grupo serão disputadas ao longo de setembro, outubro e novembro, dando aos torcedores um período curto, mas cheio de ação, para ver a Espanha em campo
Com Croácia e Chéquia determinadas a surpreender a campeã mundial, este promete ser um dos grupos mais acompanhados de toda a Liga das Nações.