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Como comprar ingressos para a Liga das Nações da Espanha: datas, preços dos ingressos e mais

SHOPPING
Tickets
Liga das Nações A
Espanha
L. Yamal

Veja exatamente como você pode garantir ingressos para os jogos da Espanha na Liga das Nações

A Espanha entra na Liga das Nações da Uefa 2026/27 como atual campeã mundial, e a procura para ver La Roja ao vivo nunca foi tão alta após o triunfo na Copa do Mundo de 2026. Sorteada no Grupo A3 da Liga A ao lado de Inglaterra, Croácia e Chéquia, a Espanha disputará seis jogos entre setembro e novembro enquanto tenta acrescentar o título da Liga das Nações à sua crescente coleção de troféus.

Deixe a GOAL explicar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para os jogos da Espanha na Liga das Nações, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.

Quando é a Liga das Nações da Espanha?

Data e hora

Jogo

Local

Ingressos

sábado, 26 de setembro de 2026 - 20:45

Inglaterra x Espanha

Wembley Stadium, Londres

Ingressos

terça-feira, 29 de setembro de 2026 - 20:45

Espanha x Croácia

Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilha

Ingressos

sábado, 3 de outubro de 2026 - 20:45

Espanha x Chéquia

Carlos Tartiere, Oviedo

Ingressos

terça-feira, 6 de outubro de 2026 - 20:45

Croácia x Espanha

Poljud Stadium, Split

Ingressos

quinta-feira, 12 de novembro de 2026 - 20:45

Chéquia x Espanha

Epet Arena, Praga

Ingressos

domingo, 15 de novembro de 2026 - 20:45

Espanha x Inglaterra

Riyadh Air Metropolitano, Madri

Ingressos

Onde comprar ingressos para a Liga das Nações da Espanha?

A forma mais confiável de garantir ingressos para os jogos da Espanha na Liga das Nações é por meio da StubHub, especialmente tendo em conta a rapidez com que as cotas oficiais desapareceram nesta campanha. Como um dos maiores marketplaces de ingressos do mundo, a StubHub lista uma ampla variedade de opções de assentos ao longo da agenda da Espanha, desde a partida fora de casa em Wembley até o encerramento em casa no Riyadh Air Metropolitano.

Eis por que vale a pena conferir a StubHub nesta campanha:

  • Acesso além das vendas oficiais esgotadas – os jogos em Sevilha e Oviedo já estão esgotados na origem, o que faz da StubHub uma das únicas rotas restantes para conseguir um lugar
  • Transferências garantidas – toda compra é respaldada pelo programa FanProtect da StubHub, dando aos compradores confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo
  • Não é necessário ser membro da federação – útil para torcedores internacionais sem acesso aos canais oficiais da RFEF ou às janelas de prioridade
  • Ampla seleção de assentos – em todos os estádios da agenda da Espanha, desde lugares nos anéis superiores até opções premium centrais
  • Pacotes de hospitalidade – disponíveis para os jogos de maior destaque, incluindo o encerramento em casa contra a Inglaterra, em Madri

Dado o nível de procura já mostrado nesta campanha, é altamente recomendável reservar com antecedência para todos os jogos restantes, especialmente o duelo decisivo de novembro contra a Inglaterra.

Quanto custam os ingressos para a Liga das Nações da Espanha?

Os preços dos ingressos para a Liga das Nações da Espanha variam significativamente dependendo do jogo, da localização do assento e de quão perto da data da partida você compra. Aqui está um guia aproximado do que esperar na StubHub:

  • Ingressos mais baratos: a partir de cerca de €45 a €60 para partidas com maior disponibilidade, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols
  • Assentos de faixa intermediária: geralmente entre €100 e €200, oferecendo uma visão mais clara ao longo das laterais em estádios como o Riyadh Air Metropolitano
  • Premium e hospitalidade: a partir de €300 para os maiores jogos do grupo, incluindo o encerramento contra a Inglaterra em Madri e qualquer anúncio de revenda para as partidas esgotadas em Sevilha e Oviedo
  • Jogos esgotados (Sevilha e Oviedo): sem inventário oficial restante, os preços de revenda no mercado secundário estão muito acima do valor de face, dado o tamanho da procura

Como acontece com qualquer jogo envolvendo a atual campeã mundial, os preços no mercado secundário podem mudar rapidamente, por isso garantir um lugar o mais cedo possível é a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Tudo o que você precisa saber sobre a Liga das Nações

A Liga das Nações da Uefa 2026/27 é a quinta edição da competição, e a Espanha retorna à Liga A, a principal divisão, no Grupo A3 ao lado de Inglaterra, Croácia e Chéquia. A Espanha chega para esta campanha como atual campeã europeia e mundial, acrescentando um peso significativo a cada jogo deste grupo.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre o que está em jogo:

  • Status de campeã mundial – o triunfo da Espanha na Copa do Mundo de 2026 gerou uma procura sem precedentes por ingressos da seleção, com dois dos três jogos em casa já esgotados
  • Uma repetição da Euro 2024 – o jogo de abertura da Espanha contra a Inglaterra é uma revanche da final da Euro 2024, que a Espanha venceu
  • Promoção e rebaixamento estão em jogo entre as ligas, dependendo de como o grupo terminar
  • Seis jogos em uma janela condensada – todas as partidas do grupo serão disputadas ao longo de setembro, outubro e novembro, dando aos torcedores um período curto, mas cheio de ação, para ver a Espanha em campo

Com Croácia e Chéquia determinadas a surpreender a campeã mundial, este promete ser um dos grupos mais acompanhados de toda a Liga das Nações.

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