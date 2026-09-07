A Espanha entra na Liga das Nações da Uefa 2026/27 como atual campeã mundial, e a procura para ver La Roja ao vivo nunca foi tão alta após o triunfo na Copa do Mundo de 2026. Sorteada no Grupo A3 da Liga A ao lado de Inglaterra, Croácia e Chéquia, a Espanha disputará seis jogos entre setembro e novembro enquanto tenta acrescentar o título da Liga das Nações à sua crescente coleção de troféus.

Deixe a GOAL explicar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para os jogos da Espanha na Liga das Nações, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.

Quando é a Liga das Nações da Espanha?

Data e hora Jogo Local Ingressos sábado, 26 de setembro de 2026 - 20:45 Inglaterra x Espanha Wembley Stadium, Londres Ingressos terça-feira, 29 de setembro de 2026 - 20:45 Espanha x Croácia Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilha Ingressos sábado, 3 de outubro de 2026 - 20:45 Espanha x Chéquia Carlos Tartiere, Oviedo Ingressos terça-feira, 6 de outubro de 2026 - 20:45 Croácia x Espanha Poljud Stadium, Split Ingressos quinta-feira, 12 de novembro de 2026 - 20:45 Chéquia x Espanha Epet Arena, Praga Ingressos domingo, 15 de novembro de 2026 - 20:45 Espanha x Inglaterra Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos

Onde comprar ingressos para a Liga das Nações da Espanha?

A forma mais confiável de garantir ingressos para os jogos da Espanha na Liga das Nações é por meio da StubHub, especialmente tendo em conta a rapidez com que as cotas oficiais desapareceram nesta campanha. Como um dos maiores marketplaces de ingressos do mundo, a StubHub lista uma ampla variedade de opções de assentos ao longo da agenda da Espanha, desde a partida fora de casa em Wembley até o encerramento em casa no Riyadh Air Metropolitano.

Eis por que vale a pena conferir a StubHub nesta campanha:

Acesso além das vendas oficiais esgotadas – os jogos em Sevilha e Oviedo já estão esgotados na origem, o que faz da StubHub uma das únicas rotas restantes para conseguir um lugar

Transferências garantidas – toda compra é respaldada pelo programa FanProtect da StubHub, dando aos compradores confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo

Não é necessário ser membro da federação – útil para torcedores internacionais sem acesso aos canais oficiais da RFEF ou às janelas de prioridade

Ampla seleção de assentos – em todos os estádios da agenda da Espanha, desde lugares nos anéis superiores até opções premium centrais

Pacotes de hospitalidade – disponíveis para os jogos de maior destaque, incluindo o encerramento em casa contra a Inglaterra, em Madri

Dado o nível de procura já mostrado nesta campanha, é altamente recomendável reservar com antecedência para todos os jogos restantes, especialmente o duelo decisivo de novembro contra a Inglaterra.

Quanto custam os ingressos para a Liga das Nações da Espanha?

Os preços dos ingressos para a Liga das Nações da Espanha variam significativamente dependendo do jogo, da localização do assento e de quão perto da data da partida você compra. Aqui está um guia aproximado do que esperar na StubHub:

Ingressos mais baratos: a partir de cerca de €45 a €60 para partidas com maior disponibilidade, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols

Assentos de faixa intermediária: geralmente entre €100 e €200, oferecendo uma visão mais clara ao longo das laterais em estádios como o Riyadh Air Metropolitano

Premium e hospitalidade: a partir de €300 para os maiores jogos do grupo, incluindo o encerramento contra a Inglaterra em Madri e qualquer anúncio de revenda para as partidas esgotadas em Sevilha e Oviedo

Jogos esgotados (Sevilha e Oviedo): sem inventário oficial restante, os preços de revenda no mercado secundário estão muito acima do valor de face, dado o tamanho da procura

Como acontece com qualquer jogo envolvendo a atual campeã mundial, os preços no mercado secundário podem mudar rapidamente, por isso garantir um lugar o mais cedo possível é a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Tudo o que você precisa saber sobre a Liga das Nações

A Liga das Nações da Uefa 2026/27 é a quinta edição da competição, e a Espanha retorna à Liga A, a principal divisão, no Grupo A3 ao lado de Inglaterra, Croácia e Chéquia. A Espanha chega para esta campanha como atual campeã europeia e mundial, acrescentando um peso significativo a cada jogo deste grupo.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre o que está em jogo:

Status de campeã mundial – o triunfo da Espanha na Copa do Mundo de 2026 gerou uma procura sem precedentes por ingressos da seleção, com dois dos três jogos em casa já esgotados

Uma repetição da Euro 2024 – o jogo de abertura da Espanha contra a Inglaterra é uma revanche da final da Euro 2024, que a Espanha venceu

Promoção e rebaixamento estão em jogo entre as ligas, dependendo de como o grupo terminar

Seis jogos em uma janela condensada – todas as partidas do grupo serão disputadas ao longo de setembro, outubro e novembro, dando aos torcedores um período curto, mas cheio de ação, para ver a Espanha em campo

Com Croácia e Chéquia determinadas a surpreender a campeã mundial, este promete ser um dos grupos mais acompanhados de toda a Liga das Nações.