A Alemanha começa uma nova era na Liga das Nações da Uefa de 2026/27, com Jurgen Klopp assumindo a seleção alemã pela primeira vez, após sua nomeação como técnico depois de uma decepcionante eliminação na fase de 32 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Sorteada na Liga A, Grupo A2, a Alemanha terá seis partidas contra Holanda, Grécia e Sérvia entre setembro e novembro, dando aos torcedores de toda a Europa várias chances de ver os primeiros passos de Klopp no comando de uma seleção.

Deixe a GOAL explicar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para a Liga das Nações da Alemanha, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.

Quando acontece a Liga das Nações da Alemanha?

Data e hora Partida Local Ingressos quinta-feira, 24 de setembro de 2026 - 20:45 Holanda x Alemanha Johan Cruijff Arena, Amsterdã Ingressos domingo, 27 de setembro de 2026 - 20:45 Alemanha x Grécia WWK Arena, Augsburg Ingressos quinta-feira, 1 de outubro de 2026 - 20:45 Alemanha x Sérvia Allianz Arena, Munique Ingressos domingo, 4 de outubro de 2026 - 20:45 Grécia x Alemanha Toumba Stadium, Tessalônica Ingressos sexta-feira, 13 de novembro de 2026 - 20:45 Sérvia x Alemanha Local a confirmar, Sérvia Ingressos segunda-feira, 16 de novembro de 2026 - 20:45 Alemanha x Holanda Local a confirmar, Alemanha Ingressos

Os jogos da Alemanha em casa nesta campanha estão distribuídos por três estádios diferentes, com Augsburg e Munique já confirmados como sedes e um terceiro local ainda a ser anunciado para o duelo final contra a Holanda, em novembro.

Onde comprar ingressos para a Liga das Nações da Alemanha?

A forma mais confiável de garantir ingressos para os jogos da Alemanha na Liga das Nações, tanto em casa quanto fora, é por meio da StubHub. Como um dos maiores marketplaces de ingressos do mundo, a StubHub oferece uma ampla variedade de opções de assentos para todos os jogos da Alemanha nesta campanha, da WWK Arena, em Augsburg, e da Allianz Arena, em Munique, até as viagens fora de casa para Amsterdã e Tessalônica.

Aqui está o motivo pelo qual a StubHub é uma opção forte para esta campanha:

Ampla seleção de assentos – em todos os estádios do calendário da Alemanha, de lugares nos anéis superiores a opções premium centrais

Além da alocação oficial – útil quando os ingressos pelos canais oficiais da DFB e as janelas de prioridade para membros já se esgotaram para os jogos em casa

Transferências garantidas – os ingressos contam com o programa FanProtect da StubHub, dando aos compradores a confiança de que os lugares são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo

Sem necessidade de associação – para viagens fora de casa a Amsterdã, Tessalônica e Sérvia, a StubHub oferece um caminho para conseguir lugares sem necessidade de filiação à federação alemã

Opções de hospitalidade – pacotes premium disponíveis para os jogos em Munique e Augsburg para torcedores que querem uma experiência de jogo mais completa

Com a nomeação de Klopp já gerando grande interesse nesta seleção da Alemanha, especialmente para a estreia de setembro fora de casa contra a Holanda, a recomendação é reservar cedo em todos os casos.

Quanto custam os ingressos para a Liga das Nações da Alemanha?

Os preços dos ingressos para a Liga das Nações da Alemanha variam de acordo com a partida, a localização do assento e a proximidade da compra em relação ao dia do jogo. Aqui está um guia aproximado do que esperar na StubHub:

Ingressos mais baratos: a partir de cerca de €40 a €50 – lugares nos anéis superiores em estádios como a WWK Arena, em Augsburg, o ponto de entrada mais acessível ao longo da campanha

Ingressos intermediários: normalmente na faixa de €80 a €150, oferecendo uma visão melhor ao longo das laterais em estádios como a Allianz Arena

Premium e hospitalidade: a partir de €250 para os jogos de maior perfil, incluindo as partidas contra a Holanda no início e no fim da campanha

Ingressos para jogos fora (Amsterdã e Tessalônica): os preços variam de acordo com a federação anfitriã, com a Johan Cruijff Arena normalmente cobrando um valor premium por causa de seu porte e perfil

Como em qualquer campanha internacional de alta demanda, os preços no mercado secundário podem mudar à medida que cada rodada se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo em vez de mais tarde geralmente é a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Tudo o que você precisa saber sobre a Liga das Nações da Alemanha

A Liga das Nações da Uefa de 2026/27 é a quinta edição da competição, e a Alemanha retorna à Liga A, a principal divisão do torneio, no Grupo A2 ao lado de Holanda, Grécia e Sérvia. Esta é a segunda campanha consecutiva em que Alemanha e Holanda caem no mesmo grupo, adicionando um ingrediente extra aos dois confrontos.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre o que está em jogo:

Um novo começo com Klopp – esta campanha marca o início de seu trabalho, com contrato até a Copa do Mundo de 2030, após a saída de Nagelsmann depois da eliminação para o Paraguai na Copa do Mundo

Promoção e rebaixamento estão em jogo entre as ligas, dependendo de como o grupo terminar

Um caminho para a classificação de futuros torneios também é possível, com um bom desempenho na Liga das Nações oferecendo uma rota para as eliminatórias da Eurocopa para seleções que ficarem aquém em outros caminhos

Seis jogos em uma janela condensada – todas as partidas do grupo são disputadas entre setembro, outubro e novembro, dando aos torcedores um período curto, mas cheio de ação, para ver a Alemanha em campo

Com a Alemanha tentando se recuperar de uma terceira eliminação consecutiva decepcionante em torneios, esta campanha ganha significado extra como um indicador inicial da direção da equipe sob seu novo técnico.