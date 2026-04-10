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Como comprar ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2026: times, preços e mais informações

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Veja como você pode garantir seu lugar em um dos maiores eventos esportivos do mundo

A temporada 2025/26 da Liga dos Campeões está a todo vapor — e todos os olhos estão voltados para Budapeste, onde a final da Liga dos Campeões da UEFA será disputada na Puskás Aréna no sábado, 30 de maio de 2026. 

Deixe que a GOAL o ajude a realizar seus sonhos futebolísticos, garantindo um ingresso para a Final da Liga dos Campeões de 2025 em Budapeste.

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Quando será a Final da Liga dos Campeões de 2026?

Data e horaJogadaLocalIngressos
Sábado, 30 de maio, 17hA definir vs A definir: Final da Liga dos Campeões 2026Puskás Aréna, BudapesteIngressos

Próximos jogos da Liga dos Campeões 2026

DataPartidaLocalIngressos
Ter, 14 de abrilAtlético de Madrid x Barcelona (20h)Estádio Metropolitano de Riyadh Air (Madri)Ingressos
 Liverpool x Paris Saint-Germain (20h)Anfield (Liverpool)Ingressos
Quarta-feira, 15 de abrilArsenal x Sporting CP (20h)Emirates Stadium (Londres)Ingressos
 Bayern de Munique x Real Madrid (20h)Allianz Arena (Munique)Ingressos
Terça-feira, 28 de abrilPSG/Liverpool x Real Madrid/Bayern (20h)A confirmarIngressos
Quarta-feira, 29 de abrilBarcelona/Atlético x Sporting/Arsenal (20h)A confirmarIngressos
Terça-feira, 5 de maioSporting/Arsenal x Barcelona/Atlético (20h)A confirmarIngressos
Quarta-feira, 6 de maioReal Madrid/Bayern x PSG/Liverpool (20h)A confirmarIngressos
Sábado, 30 de maioFinal da Liga dos Campeões da UEFA (20h)Puskás Aréna (Budapeste)Ingressos

Quais são as principais datas da Liga dos Campeões 2025/26?

  • Fase de grupos: 16 de setembro de 2025 – 28 de janeiro de 2026
  • Fase eliminatória: 17–18 e 24–25 de fevereiro de 2026
  • Oitavas de final: 10–11 e 17–18 de março de 2026
  • Quartas de final: 7–8 e 14–15 de abril de 2026
  • Semifinais: 28–29 de abril e 5–6 de maio de 2026
  • Final: sábado, 30 de maio de 2026 – Puskás Aréna, Budapeste

O pontapé inicial da final será às 18h CEST.

Onde comprar ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA?

Vini Junior Real Madrid Champions League 2024Getty Images

Os ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA estão tradicionalmente disponíveis por meio de três canais: 

  1. Os portais oficiais de venda de ingressos de ambas as equipes para a partida.
  2. Diretamente pela própria UEFA.
  3. Revendedores secundários, como o StubHub.

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Como comprar ingressos para a Liga dos Campeões 2026?

Com as eliminatórias, onde os riscos são maiores, prestes a começar, talvez você queira garantir alguns ingressos para a Liga dos Campeões para os próximos jogos. 

Como funciona o sorteio da final da Liga dos Campeões? 

Assim como acontece com jogos de alta demanda em outras competições de clubes e internacionais, a entidade organizadora vende os ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA não por meio dos canais tradicionais de venda, mas sim por sorteio, geralmente em abril.

Um total de 38.700 ingressos, de um total de 64.500, é disponibilizado para compra pelos torcedores e pelo público em geral. 

As duas equipes que chegarem à final receberão 18.000 ingressos cada, enquanto os ingressos restantes serão colocados à venda para torcedores em todo o mundo. 

Quanto custam os ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA?

Os preços oficiais padrão dos ingressos para a Final da Liga dos Campeões de 2025 foram os seguintes, segundo a UEFA:

  • Categoria 4, ou categoria “Fans First”: €90 ($102) – reservada para torcedores das equipes
  • Categoria 3: € 180 ($ 205)
  • Categoria 2: € 650 ($ 738)
  • Categoria 1: €950 ($1.080)

Dado o aumento geral da inflação, os torcedores provavelmente podem esperar um novo aumento de preços para a Final da Liga dos Campeões da UEFA de 2026. Os preços serão os mesmos independentemente dos clubes que disputarem a partida, embora algumas equipes possam subsidiar os custos de alocação para os torcedores como demonstração de lealdade.

Pacotes de hospitalidade também estão disponíveis para o público em geral, embora sejam extremamente limitados e tenham um custo muito mais alto. Os preços variam de € 5.900 (US$ 6.700) por pessoa para acesso a um lounge compartilhado até € 12.900 (US$ 14.660) para um camarote privado.

Onde será realizada a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2026?

A Final da Liga dos Campeões da UEFA de 2026 será realizada na Hungria, no magnífico Puskás Aréna, em Budapeste, no sábado, 30 de maio de 2026.

Inaugurado oficialmente em 2019, o Puskás Aréna tem capacidade para cerca de 65.000 espectadores em grandes jogos internacionais. É o estádio da seleção húngara de futebol e rapidamente se tornou um ponto de referência para eventos de futebol de grande visibilidade na Europa Central.

Quais times estão na Liga dos Campeões 2025/26?

  • Inglaterra: Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, Tottenham, Newcastle
  • Itália: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
  • Espanha: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal
  • Alemanha: Bayern de Munique, Leverkusen, Frankfurt, Borussia Dortmund
  • França: Paris, Marselha, Mônaco
  • Holanda: PSV, Ajax
  • Portugal: Benfica*, Sporting CP
  • Bélgica: Club Brugge, Union SG
  • Turquia: Galatasaray
  • República Tcheca: Slavia Praga
  • Noruega: Bodø/Glimt
  • Grécia: Olympiacos
  • Dinamarca: Copenhague
  • Chipre: Pafos
  • Azerbaijão: Qarabağ
  • Cazaquistão: Kairat Almaty