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Carabao Cup trophy(C)Getty Images
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Como comprar ingressos para a final da Carabao Cup 2026: Arsenal x Manchester City, preços da EFL Cup e muito mais

Tudo o que você precisa saber sobre como garantir seu lugar na final da Wembley Cup

Seja qual for o nome que você prefira dar a ela — seja Carabao Cup, EFL Cup ou League Cup —, estamos prontos para mais uma final emocionante da principal competição de copas do futebol inglês. 

O primeiro grande troféu da temporada 2025/26 será entregue no Estádio de Wembley no domingo, 22 de março de 2026, quando o Arsenal enfrentará o Manchester City na disputa pela glória. 

Deixe o GOAL apresentar todas as informações essenciais que você precisa saber antes da final, incluindo onde comprar ingressos e como assistir ao vivo.

Ingressos para a final da Carabao Cup entre Arsenal e Man City a partir de £200Reservar ingressos

Quando será a final da Carabao Cup 2026?

Quando:Domingo, 22 de março de 2026
Início da partida:A confirmar (horário do Reino Unido)
Onde:Estádio de Wembley, Londres
Equipes:Arsenal x Manchester City 
Ingressos:Ingressos

Quais são os próximos jogos da Carabao Cup?

Data e horaCalendárioIngressos
22 de março de 2026, a confirmarFinal: Arsenal x Manchester City no Estádio de WembleyIngressos

Ingressos para a final da Carabao Cup 2026: quanto custam?

Sempre haverá uma enorme demanda por ingressos para a final da Carabao Cup, e a edição de 2026 não será diferente. Espera-se que os preços oficiais sigam a mesma estrutura das finais recentes em Wembley.

Liga dos Campeões
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Premier League
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Manchester United crest
Manchester United
MUN
CategoriaPreço para adultos
Assento Premium Nível 2£150 – £125
Categoria 1£108
Categoria 2£97
Categoria 3£76
Categoria 4£58
Categoria 5£41

Os preços promocionais geralmente estão disponíveis para idosos, crianças e jovens adultos, sujeitos à confirmação da EFL.

FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

Onde comprar ingressos para a Final da Carabao Cup 2026?

Os ingressos para a Final da Carabao Cup são geralmente vendidos diretamente pelos dois clubes finalistas após o término das semifinais. Cada clube recebe uma cota fixa, e a demanda costuma exceder a oferta.

Os torcedores também podem explorar opções de hospitalidade no Estádio de Wembley ou procurar no mercado secundário de ingressos por disponibilidade adicional.

Ingressos para a final da Carabao Cup entre Arsenal e Man City a partir de £200Reservar ingressos

Como assistir ou transmitir a final da Carabao Cup 2026

A Sky Sports deve transmitir a final da Carabao Cup ao vivo no Reino Unido, com streaming disponível via NOW e pelo aplicativo da Sky Sports. Os detalhes da transmissão serão confirmados mais perto do início da partida.

Os espectadores internacionais também poderão assistir à final da Carabao Cup por meio de parceiros oficiais de transmissão, incluindo a Paramount+ nos Estados Unidos e a beIN Sports na Austrália.

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