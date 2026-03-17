Como comprar ingressos para a final da Carabao Cup 2026: Arsenal x Manchester City, preços da EFL Cup e muito mais

Seja qual for o nome que você prefira dar a ela — seja Carabao Cup, EFL Cup ou League Cup —, estamos prontos para mais uma final emocionante da principal competição de copas do futebol inglês.
O primeiro grande troféu da temporada 2025/26 será entregue no Estádio de Wembley no domingo, 22 de março de 2026, quando o Arsenal enfrentará o Manchester City na disputa pela glória.
Deixe o GOAL apresentar todas as informações essenciais que você precisa saber antes da final, incluindo onde comprar ingressos e como assistir ao vivo.
Quando será a final da Carabao Cup 2026?
|Quando:
|Domingo, 22 de março de 2026
|Início da partida:
|A confirmar (horário do Reino Unido)
|Onde:
|Estádio de Wembley, Londres
|Equipes:
|Arsenal x Manchester City
|Ingressos:
|Ingressos
Quais são os próximos jogos da Carabao Cup?
|Data e hora
|Calendário
|Ingressos
|22 de março de 2026, a confirmar
|Final: Arsenal x Manchester City no Estádio de Wembley
|Ingressos
Ingressos para a final da Carabao Cup 2026: quanto custam?
Sempre haverá uma enorme demanda por ingressos para a final da Carabao Cup, e a edição de 2026 não será diferente. Espera-se que os preços oficiais sigam a mesma estrutura das finais recentes em Wembley.
|Categoria
|Preço para adultos
|Assento Premium Nível 2
|£150 – £125
|Categoria 1
|£108
|Categoria 2
|£97
|Categoria 3
|£76
|Categoria 4
|£58
|Categoria 5
|£41
Os preços promocionais geralmente estão disponíveis para idosos, crianças e jovens adultos, sujeitos à confirmação da EFL.Getty Images
Onde comprar ingressos para a Final da Carabao Cup 2026?
Os ingressos para a Final da Carabao Cup são geralmente vendidos diretamente pelos dois clubes finalistas após o término das semifinais. Cada clube recebe uma cota fixa, e a demanda costuma exceder a oferta.
Os torcedores também podem explorar opções de hospitalidade no Estádio de Wembley ou procurar no mercado secundário de ingressos por disponibilidade adicional.
Como assistir ou transmitir a final da Carabao Cup 2026
A Sky Sports deve transmitir a final da Carabao Cup ao vivo no Reino Unido, com streaming disponível via NOW e pelo aplicativo da Sky Sports. Os detalhes da transmissão serão confirmados mais perto do início da partida.
Os espectadores internacionais também poderão assistir à final da Carabao Cup por meio de parceiros oficiais de transmissão, incluindo a Paramount+ nos Estados Unidos e a beIN Sports na Austrália.