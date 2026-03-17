Como comprar ingressos para a final da Carabao Cup 2026: Arsenal x Manchester City, preços da EFL Cup e muito mais

Seja qual for o nome que você prefira dar a ela — seja Carabao Cup, EFL Cup ou League Cup —, estamos prontos para mais uma final emocionante da principal competição de copas do futebol inglês.

O primeiro grande troféu da temporada 2025/26 será entregue no Estádio de Wembley no domingo, 22 de março de 2026, quando o Arsenal enfrentará o Manchester City na disputa pela glória.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações essenciais que você precisa saber antes da final, incluindo onde comprar ingressos e como assistir ao vivo.

Quando será a final da Carabao Cup 2026?

Quando: Domingo, 22 de março de 2026 Início da partida: A confirmar (horário do Reino Unido) Onde: Estádio de Wembley, Londres Equipes: Arsenal x Manchester City Ingressos: Ingressos

Quais são os próximos jogos da Carabao Cup?

Data e hora Calendário Ingressos 22 de março de 2026, a confirmar Final: Arsenal x Manchester City no Estádio de Wembley Ingressos

Ingressos para a final da Carabao Cup 2026: quanto custam?

Sempre haverá uma enorme demanda por ingressos para a final da Carabao Cup, e a edição de 2026 não será diferente. Espera-se que os preços oficiais sigam a mesma estrutura das finais recentes em Wembley.

Categoria Preço para adultos Assento Premium Nível 2 £150 – £125 Categoria 1 £108 Categoria 2 £97 Categoria 3 £76 Categoria 4 £58 Categoria 5 £41

Os preços promocionais geralmente estão disponíveis para idosos, crianças e jovens adultos, sujeitos à confirmação da EFL.

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Onde comprar ingressos para a Final da Carabao Cup 2026?

Os ingressos para a Final da Carabao Cup são geralmente vendidos diretamente pelos dois clubes finalistas após o término das semifinais. Cada clube recebe uma cota fixa, e a demanda costuma exceder a oferta.

Os torcedores também podem explorar opções de hospitalidade no Estádio de Wembley ou procurar no mercado secundário de ingressos por disponibilidade adicional.

Como assistir ou transmitir a final da Carabao Cup 2026

A Sky Sports deve transmitir a final da Carabao Cup ao vivo no Reino Unido, com streaming disponível via NOW e pelo aplicativo da Sky Sports. Os detalhes da transmissão serão confirmados mais perto do início da partida.

Os espectadores internacionais também poderão assistir à final da Carabao Cup por meio de parceiros oficiais de transmissão, incluindo a Paramount+ nos Estados Unidos e a beIN Sports na Austrália.