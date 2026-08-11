Como comprar ingressos para a FA Cup 2026/27: datas confirmadas das fases, preços médios dos ingressos e mais

A FA Cup 2026/27 promete fazer jus à sua reputação como a competição de mata-mata mais imprevisível do mundo, com clubes de toda a pirâmide do futebol inglês disputando uma vaga no Estádio de Wembley para o confronto decisivo.

Depois de meses de fases qualificatórias, zebras e drama em alta intensidade, estará tudo pronto para mais uma grande final na casa do futebol inglês, em maio de 2027.

Deixe a GOAL guiá-lo por todas as informações essenciais sobre ingressos, incluindo como comprá-los, custos estimados, calendário da competição e opções premium.

Qual é o calendário da FA Cup?

As fases qualificatórias da FA Cup desta temporada começaram no sábado, 8 de agosto de 2026.

A competição completa se estende por mais de nove meses, culminando na grande final no Estádio de Wembley, no sábado, 22 de maio de 2027.

As principais datas das fases principais do torneio incluem:

7 de novembro de 2026: Primeira fase principal (entram EFL League One e League Two)

5 de dezembro de 2026: Segunda fase principal

9 de janeiro de 2027: Terceira fase principal (entram Premier League e Championship)

13 de fevereiro de 2027: Quarta fase principal

6 de março de 2027: Quinta fase principal

3 de abril de 2027: Quartas de final

24 e 25 de abril de 2027: Semifinais

22 de maio de 2027: Final

Como comprar ingressos para jogos da FA Cup?

Comprar ingressos diretamente nos portais oficiais de venda de ingressos dos clubes participantes é a forma mais segura e confiável de garantir lugares na FA Cup.

Cotas prioritárias: os ingressos para jogos da FA Cup não estão incluídos automaticamente no pacote padrão de season ticket de um clube. No entanto, detentores de season ticket e membros oficiais dos clubes têm prioridade de acesso em janelas de compra específicas.

os ingressos para jogos da FA Cup não estão incluídos automaticamente no pacote padrão de season ticket de um clube. No entanto, detentores de season ticket e membros oficiais dos clubes têm prioridade de acesso em janelas de compra específicas. Cotas de Wembley (semifinais e final): os clubes participantes das semifinais e da final recebem cotas individuais de ingressos, normalmente em torno de 30.000 bilhetes por clube para partidas em Wembley. Eles são distribuídos diretamente pelos clubes finalistas com base em pontos de fidelidade e no status de season ticket.

os clubes participantes das semifinais e da final recebem cotas individuais de ingressos, normalmente em torno de 30.000 bilhetes por clube para partidas em Wembley. Eles são distribuídos diretamente pelos clubes finalistas com base em pontos de fidelidade e no status de season ticket. Mercados secundários: para torcedores que não conseguem ingressos nas cotas oficiais dos clubes, plataformas secundárias oferecem opções alternativas de revenda para jogos de alta demanda. Certifique-se de verificar os T&Cs do site no qual você está comprando.

Quanto custam os ingressos para jogos da FA Cup?

A demanda e os preços dos ingressos aumentam à medida que a competição avança rumo à grande final de Wembley, em maio. Veja abaixo um detalhamento dos preços médios dos ingressos:

Critério do clube mandante (fases 1–6): a FA estabelece um preço mínimo de £10 para as fases iniciais até as quartas de final. Os clubes mandantes definem os preços de face com base no nível do adversário e na localização do assento.

a FA estabelece um preço mínimo de £10 para as fases iniciais até as quartas de final. Os clubes mandantes definem os preços de face com base no nível do adversário e na localização do assento. Categorização de Wembley (semifinais e final): os preços oficiais de Wembley são padronizados entre as faixas de assentos da Categoria 1 à Categoria 4, com ingressos para adultos variando de £30 a £120 nas semifinais e de £50 a £255 na final.