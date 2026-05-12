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Como comprar ingressos para a Coppa Italia 2026: preços de última hora para a final da Coppa Italia no Estádio Olímpico e muito mais

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Veja como você pode garantir ingressos para alguns dos próximos jogos da Copa na Itália

A Coppa Italia 2025/26 chegou à sua fase final. 

Após a conclusão das semifinais disputadas em duas partidas no final de abril, a chave já está definida para a grande final no Stadio Olimpico.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como conseguir ingressos para a final da Coppa Italia aqui. 

Quando será a final da Coppa Italia entre Inter de Milão e Lazio?

DataPartida (CET)LocalIngressos
Quarta-feira, 13 de maioInter de Milão x Lazio (21h)Estádio Olímpico (Roma)Ingressos

Como comprar ingressos para a partida da Coppa Italia entre Inter de Milão e Lazio?

Como estamos na fase final, o processo de compra de ingressos difere das rodadas anteriores:

  • Portais oficiais: Os ingressos são distribuídos principalmente pelos sites oficiais dos dois finalistas (Inter e Lazio) e pelo site oficial da Lega Serie A.
  • Setores neutros: Uma parte do Estádio Olímpico costuma ser reservada para torcedores neutros, embora esses ingressos se esgotem quase instantaneamente após o lançamento.
  • Mercado secundário: Como a final é um evento com ingressos esgotados, os torcedores costumam recorrer a plataformas como o StubHub. Por se tratar de uma final de alto risco, no estilo “derby”, para a Lazio em seu estádio, os preços no mercado secundário são significativamente mais altos do que o valor de face.

Reserveingressospara a Coppa Italia: Inter de Milão x LazioReserve ingressos

Quanto custam os ingressos para a partida da Coppa Italia entre Inter de Milão e Lazio?

Nesta fase, os preços oficiais no Stadio Olimpico geralmente começam em € 60 para a Curve (atrás dos gols) e podem ultrapassar € 250 para os assentos premium da Tribuna

Em plataformas de revenda, espere que os preços iniciais sejam mais altos, dada a importância do jogo.

Qual é o calendário restante da Coppa Italia 2025/26?

A fase preliminar da Coppa Italia 2025/26 começou em agosto com a participação de oito times da Série B e da Série C. Os quatro vencedores avançaram para a primeira fase, onde os times restantes da Série B iniciaram sua jornada na Copa, juntamente com os times da Série A classificados entre o 9º e o 20º lugar. Os oito melhores classificados da Série A entrariam então a partir das oitavas de final. Estas são as datas das próximas rodadas:

  • 4 a 11 de fevereiro: Quartas de final
  • 3 a 5 de março: Semifinais (ida)
  • 21 a 23 de abril: Semifinais (ida)
  • 13 de maio: Final

Quem são os vencedores recentes da Coppa Italia?

Abaixo estão os últimos dez vencedores da Coppa Italia. Todas as finais foram disputadas no Stadio Olimpico, em Roma, com exceção da edição de 2021, que foi realizada no Mapei Stadium - Città del Tricolore, em Reggio Emilia, devido às restrições da COVID.

AnoVencedorSegundo colocadoPontuação
2025BolonhaAC Milan1-0
2024JuventusAtalanta1-0
2023Inter de MilãoFiorentina2-1
2022Inter de MilãoJuventus4-2 (na prorrogação)
2021JuventusAtalanta2-1
2020NapoliJuventus0-0 (4-2 nos pênaltis)
2019LazioAtalanta2-0
2018JuventusAC Milan4-0
2017JuventusLazio2-0
2016JuventusAC Milan1 a 0 (na prorrogação)