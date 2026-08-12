Como comprar ingressos para a Copa Libertadores 2026: as oitavas de final, os jogos das equipes, onde comprar, preços e mais

O principal título de clubes do futebol sul-americano está entrando em sua fase decisiva. A Copa Libertadores 2026, 67ª edição do torneio, está agora nas oitavas de final, avançando para as quartas de final em setembro, as semifinais em outubro e uma final em jogo único em 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

Se você está em busca de ingressos para as fases eliminatórias ou planejando a final no icônico Estadio Centenario, aqui está tudo o que você precisa saber: os próximos jogos, como a competição funciona, quanto custam os ingressos e onde comprá-los.

Próximos jogos da Copa Libertadores 2026

Os jogos de ida das oitavas de final já estão em andamento, com as partidas de volta acontecendo uma semana depois. Veja o que ainda resta no calendário, incluindo os locais:

Data e horário Jogo Local Ingressos qua., 12 de ago. (19h) Platense x Coquimbo Unido (ida) Estadio Ciudad de Vicente López, Vicente López Ingressos qua., 12 de ago. (19h) Palmeiras x Cerro Porteño (ida) Allianz Parque, São Paulo Ingressos qua., 12 de ago. (21h30) Cruzeiro x Flamengo (ida) Mineirão, Belo Horizonte Ingressos qui., 13 de ago. (19h) Mirassol x LDU Quito (ida) Estádio José María de Campos Maia, Mirassol Ingressos qui., 13 de ago. (21h30) Rosario Central x Corinthians (ida) Gigante de Arroyito, Rosario Ingressos ter., 18 de ago. (19h) Independiente Rivadavia x Fluminense (volta) Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza Ingressos ter., 18 de ago. (19h30) Independiente del Valle x Deportes Tolima (volta) Estadio Banco Guayaquil, Quito Ingressos ter., 18 de ago. (20h30) Universidad Católica x Estudiantes (volta) Claro Arena, Santiago Ingressos qua., 19 de ago. (18h) Coquimbo Unido x Platense (volta) Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Ingressos qua., 19 de ago. (19h) Cerro Porteño x Palmeiras (volta) Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción Ingressos qua., 19 de ago. (21h30) Flamengo x Cruzeiro (volta) Maracanã, Rio de Janeiro Ingressos qui., 20 de ago. (17h) LDU Quito x Mirassol (volta) Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito Ingressos qui., 20 de ago. (21h30) Corinthians x Rosario Central (volta) Neo Química Arena, São Paulo Ingressos 8 a 10 e 15 a 17 de set. Quartas de final (jogos a confirmar, dependendo dos resultados das oitavas de final) Locais a confirmar Ingressos 13 e 14, 20 e 21 de out. Semifinais (jogos a confirmar, dependendo dos resultados das quartas de final) Locais a confirmar Ingressos sáb., 28 de nov. Final (finalistas a confirmar) Estadio Centenario, Montevidéu Ingressos

Atual campeão, o Flamengo liderou a classificação antes do mata-mata, passando invicto pela fase de grupos, com Independiente Rivadavia, Independiente del Valle, Universidad Católica e Cerro Porteño também entre os cabeças de chave. Seis clubes brasileiros chegaram às oitavas de final, reforçando o domínio recente do Brasil na competição; os times brasileiros venceram sete títulos consecutivos da Copa Libertadores antes desta edição.

Os vencedores avançam às quartas de final em setembro, com os quatro semifinalistas definidos até o fim de outubro antes da final de 28 de novembro, em Montevidéu.

Como comprar ingressos para a Copa Libertadores 2026

Os ingressos para cada confronto são vendidos pelos clubes participantes por meio de seus canais oficiais, com as datas de venda anunciadas mais perto de cada fase. Para a final, a CONMEBOL e o estádio-sede normalmente abrem as vendas assim que os dois finalistas são confirmados após as semifinais, em outubro.

Para os torcedores que não querem esperar pela janela oficial de um clube, ou que querem ingressos para um jogo fora de casa, um setor específico do estádio ou a própria final, o mercado secundário é o caminho mais confiável. A Ticombo lista ingressos verificados para a Copa Libertadores nas fases restantes, incluindo quartas de final, semifinais e a final de 28 de novembro, em Montevidéu.

É altamente recomendável comprar com antecedência a partir das quartas de final; a demanda aumenta bastante a cada fase, e os ingressos para jogos envolvendo os maiores clubes do Brasil (Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro) ou os argentinos Independiente Rivadavia e Rosario Central tendem a se esgotar mais rapidamente.

Quanto custam os ingressos para a Copa Libertadores 2026?

Os preços oficiais da final de 2026 ainda não foram confirmados; a CONMEBOL normalmente anuncia as categorias de ingressos da final quando as áreas de protocolo do estádio e as cotas dos finalistas são finalizadas, geralmente algumas semanas após as semifinais. Como referência, as categorias nas finais recentes da Copa Libertadores ficaram assim:

Categoria 1: ~US$ 320

~US$ 320 Categoria 2: ~US$ 200

~US$ 200 Categoria 3: ~US$ 95

Cada clube finalista também administra sua própria cota e definição de preços para os setores destinados aos torcedores, então os valores podem variar dependendo de quais duas equipes chegarem a Montevidéu. Os preços dos ingressos para quartas de final e semifinais geralmente são definidos pelo clube mandante e variam de acordo com o adversário e o estádio, normalmente indo de bilhetes mais baratos de entrada geral a assentos premium bem acima do valor de face no mercado de revenda.

Formato da Copa Libertadores 2026 explicado

A Copa Libertadores é disputada em oito fases e ao longo de quase todo o calendário anual do futebol:

Primeira, segunda e terceira fases preliminares (fevereiro–março): Clubes de menor cabeça de chave de Bolívia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela disputaram as vagas restantes na fase de grupos. Fase de grupos (abril–maio): 32 equipes divididas em oito grupos de quatro, jogando em casa e fora. Os dois primeiros de cada grupo avançaram. Oitavas de final, quartas de final e semifinais (agosto–outubro): Confrontos de mata-mata em ida e volta, com chaveamento definido pelo desempenho na fase de grupos. Final (novembro): Jogo único em campo neutro, no Estadio Centenario, em Montevidéu, em 2026.

Brasil e Argentina têm o maior número de clubes (oito e sete representantes, respectivamente), refletindo sua força contínua na competição continental. O Independiente detém o recorde de mais títulos da Libertadores conquistados por um clube argentino, enquanto os times brasileiros venceram as últimas sete edições seguidas.