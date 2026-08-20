Como comprar ingressos para a Copa do Mundo Feminina de Basquete da FIBA: datas, preços dos ingressos e mais

A Copa do Mundo Feminina de Basquete da FIBA retorna à Alemanha pela primeira vez desde 1998, com Berlim recebendo a 20ª edição do torneio de 4 a 13 de setembro de 2026.

GOAL tem tudo o que os fãs precisam para planejar a viagem a Berlim, incluindo a tabela completa de jogos, onde os ingressos estão sendo vendidos, a faixa de preços atual e como garantir os assentos mais baratos antes que desapareçam.

Quando é a Copa do Mundo Feminina de Basquete?

Dezesseis seleções nacionais, acima das 12 da última edição em Sydney, disputarão em quatro grupos o maior prêmio do esporte, com todos os jogos sendo realizados em dois locais de Berlim, a Berlin Arena e a Max-Schmeling-Halle. É o maior evento de basquete feminino já realizado em solo alemão, e a demanda por ingressos vem aumentando de forma constante desde que a programação e a lista completa de equipes foram confirmadas no início deste ano.

Data e hora Jogo Local Ingressos Sex. 4 set., 11:30 Austrália x Porto Rico (Grupo C) Berlim Ingressos Sex. 4 set., 11:30 Japão x Mali (Grupo A) Berlim Ingressos Sex. 4 set., 14:15 Estados Unidos x China (Grupo D) Berlim Ingressos Sex. 4 set., 14:30 Coreia x Nigéria (Grupo B) Berlim Ingressos Sex. 4 set., 17:30 Bélgica x Türkiye (Grupo C) Berlim Ingressos Sex. 4 set., 17:45 Espanha x Alemanha (Grupo A) Berlin Arena, Berlim Ingressos Sex. 4 set., 20:15 Tchéquia x Itália (Grupo D) Berlim Ingressos Sex. 4 set., 21:00 Hungria x França (Grupo B) Berlim Ingressos Sáb. 5 set., 11:30 Mali x Espanha (Grupo A) Berlim Ingressos Sáb. 5 set., 14:15 Nigéria x Hungria (Grupo B) Berlim Ingressos Sáb. 5 set., 18:00 Alemanha x Japão (Grupo A) Max-Schmeling-Halle, Berlim Ingressos Sáb. 5 set., 20:45 França x Coreia (Grupo B) Berlim Ingressos Dom. 6 set., 11:30 Türkiye x Austrália (Grupo C) Berlim Ingressos Dom. 6 set., 14:30 China x Tchéquia (Grupo D) Berlim Ingressos Dom. 6 set., 17:45 Porto Rico x Bélgica (Grupo C) Berlim Ingressos Dom. 6 set., 20:45 Itália x Estados Unidos (Grupo D) Berlim Ingressos Seg. 7 set., 11:30 Porto Rico x Türkiye (Grupo C) Berlim Ingressos Seg. 7 set., 11:30 Bélgica x Austrália (Grupo C) Berlim Ingressos Seg. 7 set., 14:30 Nigéria x França (Grupo B) Berlim Ingressos Seg. 7 set., 14:30 Hungria x Coreia (Grupo B) Berlim Ingressos Seg. 7 set., 17:50 Alemanha x Mali (Grupo A) Berlin Arena, Berlim Ingressos Seg. 7 set., 17:50 Japão x Espanha (Grupo A) Berlim Ingressos Seg. 7 set., 20:45 Estados Unidos x Tchéquia (Grupo D) Berlim Ingressos Seg. 7 set., 20:45 Itália x China (Grupo D) Berlim Ingressos Ter. 8 set., 17:45 Rodada de classificação (oitavas de final) Berlin Arena, Berlim Ingressos Ter. 8 set., 20:45 Rodada de classificação (oitavas de final) Berlin Arena, Berlim Ingressos Qua. 9 set., 17:45 Rodada de classificação (oitavas de final) Berlin Arena, Berlim Ingressos Qua. 9 set., 20:45 Rodada de classificação (oitavas de final) Berlin Arena, Berlim Ingressos Qui. 10 set., 11:30 Quartas de final 1 Berlin Arena, Berlim Ingressos Qui. 10 set., 14:30 Quartas de final 2 Berlin Arena, Berlim Ingressos Qui. 10 set., 17:45 Quartas de final 3 Berlin Arena, Berlim Ingressos Qui. 10 set., 20:45 Quartas de final 4 Berlin Arena, Berlim Ingressos Sáb. 12 set., 16:30 Semifinal 1 Berlin Arena, Berlim Ingressos Sáb. 12 set., 20:00 Semifinal 2 Berlin Arena, Berlim Ingressos Dom. 13 set., 16:30 Jogo do 3º lugar Berlin Arena, Berlim Ingressos Dom. 13 set., 20:00 Final Berlin Arena, Berlim Ingressos

Os jogos da fase de grupos serão divididos entre a Berlin Arena e a Max-Schmeling-Halle, com o local exato sendo confirmado mais perto de cada dia de partida. Os confrontos da rodada de classificação, quartas de final, semifinais e final dependem da classificação dos grupos e serão confirmados à medida que o torneio avançar. Todos os horários são locais de Berlim (CEST) e estão sujeitos a alteração.

Onde comprar ingressos para a Copa do Mundo Feminina de Basquete?

A forma mais direta de comprar ingressos para a Copa do Mundo Feminina de Basquete é pela StubHub, com anúncios de ingressos para jogos da fase de grupos, a rodada de classificação, quartas de final, semifinais, a disputa de terceiro lugar e a final, todos cobertos pela garantia FanProtect da plataforma.

Por que vale a pena conferir a StubHub primeiro:

Ampla disponibilidade em todas as sessões, incluindo ingressos avulsos difíceis de encontrar para confrontos populares, como os jogos da Alemanha na fase de grupos e a campanha dos Estados Unidos nas fases eliminatórias.

Uma rede mais ampla quando as cotas oficiais se esgotam, já que vendedores primários como Eventim e Ticketonline.de administraram as vendas iniciais de Team Ticket e pacotes, e isso pode se esgotar rapidamente para os jogos da seleção anfitriã e o fim de semana da final.

Comparação de preços facilitada, já que a StubHub mostra o preço total, incluindo taxas, de imediato, em vez de adicionar cobranças no checkout.

Os canais oficiais ainda valem a consulta primeiro para preços de face. Os fãs também podem comprar diretamente pela plataforma oficial de ingressos da FIBA, pela Eventim ou pelo calendário oficial de eventos de Berlim em berlin.de, particularmente para Team Tickets que cobrem os três jogos de uma seleção específica na fase de grupos. Quando essas cotas oficiais acabarem, ou para planos de última hora, a StubHub é o lugar certo.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo Feminina de Basquete?

Os preços dos ingressos variam de acordo com a sessão, o assento e a proximidade do torneio:

Assentos mais baratos: os ingressos individuais para a fase de grupos atualmente partem de cerca de 30 euros para visão restrita ou assentos no anel superior.

Confrontos populares: os ingressos para os jogos da Alemanha na fase de grupos e para qualquer partida dos Estados Unidos tendem a ser vendidos por mais, muitas vezes entre 60 e 120 euros , dependendo da localização do assento.

Fase eliminatória e fim de semana da final: os ingressos das quartas de final e os pacotes Final Phase e Final Weekend atingem os preços mais altos, com anúncios de revenda para a final ultrapassando com folga os 150 euros pelos melhores assentos.

Pré-venda e venda geral: os primeiros ingressos a serem colocados à venda foram os pacotes Final Phase e Final Weekend, disponíveis a partir de 1º de outubro de 2025, cobrindo tudo das quartas de final até a final. Os ingressos avulsos e os Team Tickets, que cobrem os três jogos da fase de grupos de uma única seleção, entraram em venda geral em 20 de maio de 2026 nos canais oficiais. Desde então, mercados de revenda como a StubHub passaram a ter anúncios para fãs que querem mais flexibilidade na escolha de assentos ou perderam a venda inicial.

Tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo Feminina de Basquete

Realizada pela primeira vez em 1953, a Copa do Mundo Feminina de Basquete da FIBA é a competição internacional mais antiga e prestigiosa do esporte, disputada a cada quatro anos e sancionada pela FIBA. A edição de 2026, em Berlim, marca a segunda vez em que a Alemanha sedia o torneio, depois de o país ter organizado o evento anteriormente em 1998, e devolve a competição a um campo de 16 seleções pela primeira vez desde 2018, acima do formato reduzido de 12 equipes usado em Sydney há quatro anos.

O formato faz com que as 16 equipes sejam divididas em quatro grupos de quatro, jogando entre si em turno único. A vencedora de cada grupo avança diretamente às quartas de final, enquanto as equipes que terminarem em segundo e terceiro em cada grupo avançam para uma rodada de classificação, um cruzamento eliminatório que decide as vagas restantes nas quartas. A partir daí, é mata-mata direto até a final em 13 de setembro.

Os Estados Unidos entram no torneio como atuais campeões, após terem derrotado a China por 83 a 61 na final de 2022 em Sydney, e seguem como a equipe a ser batida com um elenco repleto de talento da WNBA. A ascensão da própria Alemanha tem sido rápida, construída sobre a classificação olímpica em 2024, uma medalha de ouro olímpica no 3x3 e um histórico quinto lugar no EuroBasket Women 2025, dando às suas sessões em Berlim uma camada extra de atmosfera enquanto os coanfitriões buscam pela primeira vez uma campanha no mata-mata da Copa do Mundo em casa.

Tudo o que você precisa saber sobre a Berlin Arena

Localizada entre Ostbahnhof e a ponte Warschauer, em Friedrichshain, a Berlin Arena, também conhecida como Uber Arena, é um dos locais multiúso mais modernos da Europa, com capacidade para até 17.000 pessoas em shows e uma capacidade reduzida de cerca de 14.000 para o basquete. Ela recebe todos os jogos da fase eliminatória desta Copa do Mundo, além de parte da fase de grupos, e anteriormente sediou as finais do EuroBasket 2022 e três Final Fours da EuroLeague, por isso está bem acostumada a grandes ocasiões do basquete.

A arena fica diretamente às margens do Spree, a uma curta caminhada da estação Warschauer Straße, que se conecta à rede de U-Bahn, S-Bahn e bondes, tornando simples chegar de qualquer ponto de Berlim sem carro. No interior, a arquibancada oferece desde assentos acessíveis no anel superior até lugares premium ao nível da quadra e camarotes de hospitalidade, então fãs de qualquer orçamento podem encontrar uma forma de entrar. Quem estiver viajando para Berlim especificamente para o torneio deve reservar hospedagem em Friedrichshain ou na região central de Berlim com bastante antecedência da fase de grupos, já que a disponibilidade de hotéis diminui consideravelmente perto do fim de semana da final.