Como comprar ingressos para a Copa Africana de Nações Feminina de 2026: preços, tabela, datas e mais

A Copa Africana de Nações Feminina de 2026 está chegando ao seu desfecho dramático, e ainda dá tempo de fazer parte da ação. Marrocos sedia a WAFCON pela terceira edição consecutiva, algo sem precedentes, e o torneio já produziu uma de suas histórias mais memoráveis até agora, com Malawi, estreante, se tornando apenas a terceira seleção estreante na história da competição a chegar às semifinais.

Camarões já garantiu sua vaga na final de domingo após eliminar a anfitriã Marrocos nos pênaltis na primeira semifinal, encerrando as esperanças das Leoas do Atlas de conquistar um título inédito em casa. Malawi enfrenta a Argélia na segunda semifinal pelo direito de se juntar a Camarões, com as duas seleções em busca de uma primeira aparição em uma final de WAFCON.

Com a classificação direta para a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, no Brasil, em jogo em todas as fases do mata-mata, raramente houve tanto em jogo. Deixe o GOAL mostrar todas as informações mais recentes sobre ingressos para a reta final da WAFCON 2026, incluindo onde você pode comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando é a Copa Africana de Nações Feminina de 2026?

A Copa Africana de Nações Feminina acontece de 26 de julho a 16 de agosto de 2026. As 40 partidas do torneio estão sendo disputadas em cinco estádios de duas cidades marroquinas, Rabat e Casablanca.

Com a fase de grupos e as quartas de final concluídas, isto é o que ainda resta no calendário:

Data Fase Jogo (início no horário local) Local (cidade) Ingressos Qua., 12 de ago. Semifinal 2 Argélia x Malawi (18h) Estádio Olímpico (Rabat) Ingressos Qui., 13 de ago. Classificatória 1 do playoff pelo terceiro lugar Perdedor QF2 x Perdedor QF3 (18h) Estádio Larbi Zaouli (Casablanca) Ingressos Qui., 13 de ago. Classificatória 2 do playoff pelo terceiro lugar Perdedor QF1 x Perdedor QF4 (21h) Casablanca Ingressos Dom., 16 de ago. Final Camarões x Vencedor SF2 (20h) Rabat (local a confirmar entre os estádios Moulay El Hassan e Prince Moulay Abdellah) Ingressos

Camarões garantiu sua vaga em uma quarta final de WAFCON ao derrotar Marrocos por 3 a 1 nos pênaltis, após empate sem gols na primeira semifinal. As duas seleções eliminadas nas quartas de final de cada lado da chave também se enfrentam em 13 de agosto por uma vaga no torneio de playoff intercontinental da FIFA, oferecendo à África um caminho potencial para enviar até seis seleções para a Copa do Mundo do ano que vem, no Brasil.

Como comprar ingressos para a Copa Africana de Nações Feminina de 2026

Os torcedores puderam comprar ingressos para a Copa Africana de Nações Feminina pelo site oficial da Confederação Africana de Futebol (CAF) desde que uma janela de pré-venda para portadores de cartão Visa foi aberta no fim de julho, seguida pela venda ao público em geral após o encerramento da janela exclusiva.

Além disso, os fãs podem comprar ingressos para os jogos da Copa Africana de Nações Feminina no mercado secundário. A Ticombo é uma das principais varejistas para quem busca comprar ingressos por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para fãs que esperam acompanhar a reta final do torneio.

Quanto custam os ingressos para a Copa Africana de Nações Feminina de 2026?

Para os fãs que comprarem ingressos pelo site oficial da CAF, os preços variam de acordo com a fase do torneio e a categoria do assento, seguindo uma estrutura em níveis semelhante à das edições anteriores da competição, com ingressos da fase de grupos custando menos do que os das partidas do mata-mata.

À medida que o torneio avança rumo à final, os preços dos ingressos restantes para a semifinal, playoff e final ficam mais altos, com as categorias premium para a final em Rabat atingindo os valores mais altos de todo o torneio.

Vale a pena conferir revendedores secundários, como a Ticombo, se você estiver com dificuldade para comprar ingressos para os jogos restantes, já que as cotas oficiais para as semifinais e a final devem ter alta procura.

Os fãs que considerarem revendedores secundários devem agir com cautela, já que comerciantes não oficiais trazem riscos relacionados à autenticidade, à validade da transferência e a preços inflacionados. É importante confiar apenas em plataformas respeitáveis, com fortes garantias ao comprador e políticas claras de reembolso.

Quais seleções se classificaram para a Copa Africana de Nações Feminina de 2026?

Um total de 39 nações-membro da CAF entrou na fase classificatória para a 16ª edição do torneio, com 16 seleções, incluindo a anfitriã Marrocos, participando no fim das contas, o maior número de participantes na história da competição após sua expansão de 12 equipes. Cabo Verde e Malawi fizeram suas estreias no torneio, com a campanha de Malawi até as semifinais se destacando como uma das grandes histórias de zebra da competição.

As 16 seleções que se classificaram para a WAFCON 2026 foram:

Grupo A: Marrocos, Zâmbia, Senegal, Argélia

Grupo B: África do Sul, Costa do Marfim, Burkina Faso, Tanzânia

Grupo C: Nigéria, Camarões, Malawi, Egito

Grupo D: Gana, Mali, Benim, Quênia

Onde é a Copa Africana de Nações Feminina de 2026?

O torneio está sendo realizado em Marrocos pela terceira edição consecutiva, algo sem precedentes, a primeira vez que qualquer país sedia a competição três vezes seguidas. Marrocos chegou à final em casa em 2022 e 2025, ficando dolorosamente perto do título nas duas ocasiões, e desta vez foi eliminado nas semifinais por Camarões, encerrando sua tentativa de finalmente erguer o troféu diante de sua própria torcida.

O torneio estava originalmente marcado para março e abril de 2026 antes de ser adiado para sua atual janela entre julho e agosto, com breve especulação de que a África do Sul poderia assumir a organização antes de a CAF confirmar que Marrocos seguiria como sede.

Qual é a lista de estádios da Copa Africana de Nações Feminina de 2026?

Cidade Estádio Capacidade Rabat Estádio Moulay El Hassan 22.000 Rabat Estádio Olímpico 21.000 Rabat Estádio Al Madina 18.000 Casablanca Estádio Larbi Zaouli 20.000 Casablanca Estádio Moulay Rachid 25.000

Originalmente, também estavam previstas partidas em Fez, mas esses jogos depois foram transferidos para Casablanca à medida que o calendário do torneio foi sendo finalizado. A final será disputada no Estádio Moulay El Hassan ou no maior Estádio Prince Moulay Abdellah, de 69.500 lugares, em Rabat, que também recebeu a final da Copa Africana de Nações masculina deste ano.