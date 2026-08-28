Como comprar ingressos para a Championship 2026/27 da EFL: próximos jogos, preços dos ingressos, informações e mais

A Premier League pode até prender constantemente a atenção dos torcedores de futebol no país e no mundo todo, mas muitos olhos também estão voltados para os eletrizantes confrontos da Championship que acontecem semana após semana por toda a Inglaterra (e o País de Gales).
Se você ainda não aproveitou tudo o que a principal divisão da EFL tem a oferecer, este pode ser o momento perfeito para garantir lugar em uma partida que está por vir.
O interesse pela Championship continua crescendo a cada ano e, nas últimas três temporadas consecutivas, as médias de público ficaram acima de 22.000. Vale lembrar que é a segunda liga de futebol com maior público da Europa. Com públicos no London Stadium, do West Ham, com expectativa de passar de 60.000 durante a atual campanha, esses números gerais devem subir mais uma vez.
Enquanto as principais ligas europeias se tornaram altamente previsíveis, muitas vezes dominadas pelos mesmos clubes apoiados pelo Estado ou pertencentes a bilionários, a Championship é belamente caótica, e o calendário implacável de 46 jogos testa a profundidade dos elencos e pode levar a enormes oscilações de forma, mantendo a tabela instável até maio.
A promessa é de mais uma temporada épica, com o sonho de subir para a Premier League queimando intensamente para muitos torcedores e clubes. Deixe a GOAL ajudar você com todas as informações vitais sobre ingressos da EFL Championship, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.
Próximos jogos da EFL Championship
Data e horário (local)
Partida
Local
Ingressos
ter., 1º de set. (19h45)
Sheffield United x Bolton Wanderers
Bramall Lane (Sheffield)
ter., 1º de set. (19h45)
West Ham United x Wolverhampton Wanderers
London Stadium (Londres)
ter., 1º de set. (19h45)
Preston North End x Bristol City
Deepdale (Preston)
ter., 1º de set. (19h45)
Portsmouth x Derby County
Fratton Park (Portsmouth)
ter., 1º de set. (20h)
Birmingham City x Southampton
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
qua., 2 de set. (19h45)
Millwall x Wrexham
The Den (Londres)
qua., 2 de set. (19h45)
Queens Park Rangers x Cardiff City
MATRADE Loftus Road Stadium (Londres)
qua., 2 de set. (20h)
Burnley x Middlesbrough
Turf Moor (Burnley)
sáb., 5 de set. (15h)
Queens Park Rangers x Middlesbrough
MATRADE Loftus Road Stadium (Londres)
sáb., 5 de set. (15h)
Millwall x Bolton Wanderers
The Den (Londres)
sáb., 5 de set. (15h)
Burnley x Bristol City
Turf Moor (Burnley)
sáb., 5 de set. (15h)
Sheffield United x Norwich City
Bramall Lane (Sheffield)
sáb., 5 de set. (15h)
West Ham United x Derby County
London Stadium (Londres)
sáb., 5 de set. (20h)
Swansea City x Wrexham
Swansea.com Stadium (Swansea)
dom., 6 de set. (12h)
Birmingham City x Wolverhampton Wanderers
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
Como comprar ingressos para a EFL Championship 2026/27
Os ingressos oficiais da Championship da English Football League (EFL) podem ser comprados diretamente no site oficial ou na bilheteria oficial do clube específico que sedia a partida. Não existe uma plataforma centralizada da EFL para ingressos de jogos da temporada regular da liga.
Os torcedores visitantes precisam comprar ingressos pelo site ou pela bilheteria do próprio clube, já que recebem uma cota específica de entradas para o setor visitante.
Os ingressos da Championship não são disponibilizados todos de uma vez. Em vez disso, eles são colocados à venda de forma gradual para rodadas individuais, normalmente entre 2 e 8 semanas antes da data do jogo, seguindo um rígido sistema de níveis:
- Detentores de carnê de temporada e níveis prioritários: 6 a 8 semanas antes da partida
- Membros oficiais do clube (associação paga): 4 a 6 semanas antes da partida
- Venda ao público em geral (se restarem ingressos): 2 a 4 semanas antes da partida
Muitos clubes da Championship agora contam com uma 'Ticket Exchange' oficial em seus sites. Isso permite que detentores de carnê de temporada que não possam ir a um jogo revendam seu assento com segurança para outros torcedores pelo valor de face.
Se estiverem procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a Ticombo.
Quanto custam os ingressos para a EFL Championship 2026/27?
Os ingressos oficiais avulsos para jogos da temporada regular 2026/27 da EFL Championship geralmente variam de £20 a £45 para partidas padrão.
No entanto, jogos de maior destaque, como clássicos locais ou confrontos entre times do topo da tabela, podem chegar à faixa de £50 a £70+, dependendo do clube mandante.
Como a EFL Championship é composta por 24 clubes independentes, não existe um único sistema padronizado de venda de ingressos. As configurações de preços, assentos e categorias variam em toda a divisão.
Acompanhe os sites oficiais dos clubes mais perto da data para obter informações adicionais, e também sites secundários de revenda, como a Ticombo, para ver a disponibilidade atual.
Estádios e locais da EFL Championship
Clube
Estádio e local
Capacidade
West Ham United
London Stadium (Londres)
62.500
Middlesbrough
Riverside Stadium (Middlesbrough)
35.100
Derby County
Pride Park Stadium (Derby)
33.597
Cardiff City
Cardiff City Stadium (Cardiff)
33.000
Sheffield United
Bramall Lane (Sheffield)
33.000
Southampton
St Mary's Stadium (Southampton)
32.689
Wolverhampton Wanderers
Molineux Stadium (Wolverhampton)
31.700
Blackburn Rovers
Ewood Park (Blackburn)
31.149
Stoke City
bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)
30.089
Birmingham City
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
30.008
Bolton Wanderers
Toughsheet Community Stadium (Horwich)
28.723
Norwich City
Carrow Road (Norwich)
27.244
Charlton Athletic
The Valley (Londres)
27.111
Bristol City
Ashton Gate (Bristol)
27.000
West Bromwich Albion
The Hawthorns (West Bromwich)
26.445
Preston North End
Deepdale (Preston)
24.525
Watford
Vicarage Road Stadium (Watford)
22.100
Burnley
Turf Moor (Burnley)
21.944
Swansea City
Swansea.com Stadium (Swansea)
20.750
Millwall
The Den (Londres)
20.146
Portsmouth
Fratton Park (Portsmouth)
20.100
Queens Park Rangers
MATRADE Loftus Road (Londres)
19.161
Wrexham
Racecourse Ground (Wrexham)
10.771
Lincoln City
LNER Stadium (Lincoln)
10.430