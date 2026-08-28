Como comprar ingressos para a Championship 2026/27 da EFL: próximos jogos, preços dos ingressos, informações e mais

A Premier League pode até prender constantemente a atenção dos torcedores de futebol no país e no mundo todo, mas muitos olhos também estão voltados para os eletrizantes confrontos da Championship que acontecem semana após semana por toda a Inglaterra (e o País de Gales).

Se você ainda não aproveitou tudo o que a principal divisão da EFL tem a oferecer, este pode ser o momento perfeito para garantir lugar em uma partida que está por vir.

O interesse pela Championship continua crescendo a cada ano e, nas últimas três temporadas consecutivas, as médias de público ficaram acima de 22.000. Vale lembrar que é a segunda liga de futebol com maior público da Europa. Com públicos no London Stadium, do West Ham, com expectativa de passar de 60.000 durante a atual campanha, esses números gerais devem subir mais uma vez.

Enquanto as principais ligas europeias se tornaram altamente previsíveis, muitas vezes dominadas pelos mesmos clubes apoiados pelo Estado ou pertencentes a bilionários, a Championship é belamente caótica, e o calendário implacável de 46 jogos testa a profundidade dos elencos e pode levar a enormes oscilações de forma, mantendo a tabela instável até maio.

A promessa é de mais uma temporada épica, com o sonho de subir para a Premier League queimando intensamente para muitos torcedores e clubes. Deixe a GOAL ajudar você com todas as informações vitais sobre ingressos da EFL Championship, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos da EFL Championship

Data e horário (local) Partida Local Ingressos ter., 1º de set. (19h45) Sheffield United x Bolton Wanderers Bramall Lane (Sheffield) Ingressos ter., 1º de set. (19h45) West Ham United x Wolverhampton Wanderers London Stadium (Londres) Ingressos ter., 1º de set. (19h45) Preston North End x Bristol City Deepdale (Preston) Ingressos ter., 1º de set. (19h45) Portsmouth x Derby County Fratton Park (Portsmouth) Ingressos ter., 1º de set. (20h) Birmingham City x Southampton St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Ingressos qua., 2 de set. (19h45) Millwall x Wrexham The Den (Londres) Ingressos qua., 2 de set. (19h45) Queens Park Rangers x Cardiff City MATRADE Loftus Road Stadium (Londres) Ingressos qua., 2 de set. (20h) Burnley x Middlesbrough Turf Moor (Burnley) Ingressos sáb., 5 de set. (15h) Queens Park Rangers x Middlesbrough MATRADE Loftus Road Stadium (Londres) Ingressos sáb., 5 de set. (15h) Millwall x Bolton Wanderers The Den (Londres) Ingressos sáb., 5 de set. (15h) Burnley x Bristol City Turf Moor (Burnley) Ingressos sáb., 5 de set. (15h) Sheffield United x Norwich City Bramall Lane (Sheffield) Ingressos sáb., 5 de set. (15h) West Ham United x Derby County London Stadium (Londres) Ingressos sáb., 5 de set. (20h) Swansea City x Wrexham Swansea.com Stadium (Swansea) Ingressos dom., 6 de set. (12h) Birmingham City x Wolverhampton Wanderers St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Ingressos

Como comprar ingressos para a EFL Championship 2026/27

Os ingressos oficiais da Championship da English Football League (EFL) podem ser comprados diretamente no site oficial ou na bilheteria oficial do clube específico que sedia a partida. Não existe uma plataforma centralizada da EFL para ingressos de jogos da temporada regular da liga.

Os torcedores visitantes precisam comprar ingressos pelo site ou pela bilheteria do próprio clube, já que recebem uma cota específica de entradas para o setor visitante.

Os ingressos da Championship não são disponibilizados todos de uma vez. Em vez disso, eles são colocados à venda de forma gradual para rodadas individuais, normalmente entre 2 e 8 semanas antes da data do jogo, seguindo um rígido sistema de níveis:

Detentores de carnê de temporada e níveis prioritários : 6 a 8 semanas antes da partida

Membros oficiais do clube (associação paga) : 4 a 6 semanas antes da partida

Venda ao público em geral (se restarem ingressos) : 2 a 4 semanas antes da partida

Muitos clubes da Championship agora contam com uma 'Ticket Exchange' oficial em seus sites. Isso permite que detentores de carnê de temporada que não possam ir a um jogo revendam seu assento com segurança para outros torcedores pelo valor de face.

Se estiverem procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a Ticombo.

Quanto custam os ingressos para a EFL Championship 2026/27?

Os ingressos oficiais avulsos para jogos da temporada regular 2026/27 da EFL Championship geralmente variam de £20 a £45 para partidas padrão.

No entanto, jogos de maior destaque, como clássicos locais ou confrontos entre times do topo da tabela, podem chegar à faixa de £50 a £70+, dependendo do clube mandante.

Como a EFL Championship é composta por 24 clubes independentes, não existe um único sistema padronizado de venda de ingressos. As configurações de preços, assentos e categorias variam em toda a divisão.

Acompanhe os sites oficiais dos clubes mais perto da data para obter informações adicionais, e também sites secundários de revenda, como a Ticombo, para ver a disponibilidade atual.

Estádios e locais da EFL Championship

Clube Estádio e local Capacidade West Ham United London Stadium (Londres) 62.500 Middlesbrough Riverside Stadium (Middlesbrough) 35.100 Derby County Pride Park Stadium (Derby) 33.597 Cardiff City Cardiff City Stadium (Cardiff) 33.000 Sheffield United Bramall Lane (Sheffield) 33.000 Southampton St Mary's Stadium (Southampton) 32.689 Wolverhampton Wanderers Molineux Stadium (Wolverhampton) 31.700 Blackburn Rovers Ewood Park (Blackburn) 31.149 Stoke City bet365 Stadium (Stoke-on-Trent) 30.089 Birmingham City St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) 30.008 Bolton Wanderers Toughsheet Community Stadium (Horwich) 28.723 Norwich City Carrow Road (Norwich) 27.244 Charlton Athletic The Valley (Londres) 27.111 Bristol City Ashton Gate (Bristol) 27.000 West Bromwich Albion The Hawthorns (West Bromwich) 26.445 Preston North End Deepdale (Preston) 24.525 Watford Vicarage Road Stadium (Watford) 22.100 Burnley Turf Moor (Burnley) 21.944 Swansea City Swansea.com Stadium (Swansea) 20.750 Millwall The Den (Londres) 20.146 Portsmouth Fratton Park (Portsmouth) 20.100 Queens Park Rangers MATRADE Loftus Road (Londres) 19.161 Wrexham Racecourse Ground (Wrexham) 10.771 Lincoln City LNER Stadium (Lincoln) 10.430







