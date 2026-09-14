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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
Book AFC Champions League Elite tickets

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Como comprar ingressos para a AFC Champions League Elite: tabela completa de 2026/27, onde comprar, preços e mais

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Liga dos Campeões da Ásia

Veja como você pode se acomodar em alguns dos próximos grandes jogos asiáticos

A principal competição de clubes da Ásia está de volta, com a AFC Champions League Elite 2026/27 já em andamento. O torneio foi ampliado para 32 equipes pela primeira vez desde a reformulação de 2024/25, e a fase de liga vai até fevereiro de 2027, antes de uma fase final centralizada na Arábia Saudita.

Deixe a GOAL ajudar você a realizar o sonho de acompanhar o futebol asiático garantindo ingressos para alguns jogos inesquecíveis da AFC Champions League Elite nesta temporada. Confira abaixo a lista completa de partidas e como comprar ingressos para cada rodada.

Ingressos da AFC Champions League EliteCompre agora

Lista completa de jogos da AFC Champions League Elite 2026/27

As datas exatas das partidas, os horários de início e os locais dentro de cada janela de rodada são confirmados pela AFC e pelos clubes mais perto dos jogos, portanto, por enquanto, eles estão listados por intervalo de datas de cada rodada. Confira o link de ingressos para as informações mais recentes à medida que as partidas forem confirmadas.

DataJogoLocalIngressos
14-16 de set. de 2026 (MD1)Neftchi vs Al-Quwa Al-JawiyaA confirmarIngressos
14-16 de set. de 2026 (MD1)Shabab Al Ahli vs TractorA confirmarIngressos
14 de set. de 2026 (MD1)Al-Shamal vs Al-IttihadAl Bayt Stadium, Al KhorIngressos
14-16 de set. de 2026 (MD1)Al-Ahli vs PakhtakorA confirmarIngressos
14 de set. de 2026 (MD1)Esteghlal vs Al SaddA confirmarIngressos
14-16 de set. de 2026 (MD1)Al-Qadsiah vs Al WaslA confirmarIngressos
15 de set. de 2026 (MD1)Al Ain vs Al-NassrA confirmarIngressos
15 de set. de 2026 (MD1)Al-Hilal vs Al-GharafaKingdom Arena, RiadeIngressos
15-16 de set. de 2026 (MD1)Kashima Antlers vs Newcastle JetsA confirmarIngressos
15-16 de set. de 2026 (MD1)Daejeon Hana Citizen vs Kyoto SangaA confirmarIngressos
15-16 de set. de 2026 (MD1)Gamba Osaka vs Công An Hà NộiA confirmarIngressos
15-16 de set. de 2026 (MD1)Ratchaburi vs Shanghai PortA confirmarIngressos
15-16 de set. de 2026 (MD1)Johor Darul Ta'zim vs Buriram UnitedA confirmarIngressos
15-16 de set. de 2026 (MD1)Beijing Guoan vs Pohang SteelersA confirmarIngressos
15-16 de set. de 2026 (MD1)Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa ReysolA confirmarIngressos
15-16 de set. de 2026 (MD1)Port vs Vissel KobeA confirmarIngressos
12-14 de out. de 2026 (MD2)Pakhtakor vs Al-QadsiahA confirmarIngressos
12-14 de out. de 2026 (MD2)Tractor vs Al-ShamalA confirmarIngressos
12-14 de out. de 2026 (MD2)Al Wasl vs Al-AhliA confirmarIngressos
12-14 de out. de 2026 (MD2)Al-Quwa Al-Jawiya vs Al AinA confirmarIngressos
12-14 de out. de 2026 (MD2)Al-Nassr vs NeftchiA confirmarIngressos
12-14 de out. de 2026 (MD2)Al-Gharafa vs EsteghlalA confirmarIngressos
12-14 de out. de 2026 (MD2)Al Sadd vs Al-HilalA confirmarIngressos
12-14 de out. de 2026 (MD2)Al-Ittihad vs Shabab Al AhliA confirmarIngressos
13-14 de out. de 2026 (MD2)Newcastle Jets vs Gamba OsakaA confirmarIngressos
13-14 de out. de 2026 (MD2)Kyoto Sanga vs RatchaburiA confirmarIngressos
13-14 de out. de 2026 (MD2)Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zimA confirmarIngressos
13-14 de out. de 2026 (MD2)Shanghai Port vs Daejeon Hana CitizenA confirmarIngressos
13-14 de out. de 2026 (MD2)Buriram United vs Beijing GuoanA confirmarIngressos
13-14 de out. de 2026 (MD2)Công An Hà Nội vs Kashima AntlersA confirmarIngressos
13-14 de out. de 2026 (MD2)Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai MotorsA confirmarIngressos
13-14 de out. de 2026 (MD2)Kashiwa Reysol vs PortA confirmarIngressos
26-28 de out. de 2026 (MD3)Neftchi vs Al-IttihadA confirmarIngressos
26-28 de out. de 2026 (MD3)Al-Ahli vs Al-GharafaA confirmarIngressos
26-28 de out. de 2026 (MD3)Al Ain vs TractorA confirmarIngressos
26-28 de out. de 2026 (MD3)Al-Quwa Al-Jawiya vs PakhtakorA confirmarIngressos
26-28 de out. de 2026 (MD3)Al-Nassr vs Al WaslA confirmarIngressos
26-28 de out. de 2026 (MD3)Al-Qadsiah vs Al SaddA confirmarIngressos
26-28 de out. de 2026 (MD3)Shabab Al Ahli vs EsteghlalA confirmarIngressos
26-28 de out. de 2026 (MD3)Al-Shamal vs Al-HilalA confirmarIngressos
27-28 de out. de 2026 (MD3)Shanghai Port vs Công An Hà NộiA confirmarIngressos
27-28 de out. de 2026 (MD3)Johor Darul Ta'zim vs PortA confirmarIngressos
27-28 de out. de 2026 (MD3)Daejeon Hana Citizen vs Vissel KobeA confirmarIngressos
27-28 de out. de 2026 (MD3)Kyoto Sanga vs Newcastle JetsA confirmarIngressos
27-28 de out. de 2026 (MD3)Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai MotorsA confirmarIngressos
27-28 de out. de 2026 (MD3)Ratchaburi vs Kashiwa ReysolA confirmarIngressos
27-28 de out. de 2026 (MD3)Kashima Antlers vs Pohang SteelersA confirmarIngressos
27-28 de out. de 2026 (MD3)Gamba Osaka vs Buriram UnitedA confirmarIngressos
2-4 de nov. de 2026 (MD4)Pakhtakor vs Al-NassrA confirmarIngressos
2-4 de nov. de 2026 (MD4)Tractor vs NeftchiA confirmarIngressos
2-4 de nov. de 2026 (MD4)Al Wasl vs Al-Quwa Al-JawiyaA confirmarIngressos
2-4 de nov. de 2026 (MD4)Al Sadd vs Al-AhliA confirmarIngressos
2-4 de nov. de 2026 (MD4)Al-Ittihad vs Al AinA confirmarIngressos
2-4 de nov. de 2026 (MD4)Al-Gharafa vs Al-QadsiahA confirmarIngressos
2-4 de nov. de 2026 (MD4)Esteghlal vs Al-ShamalA confirmarIngressos
2-4 de nov. de 2026 (MD4)Al-Hilal vs Shabab Al AhliA confirmarIngressos
3-4 de nov. de 2026 (MD4)Newcastle Jets vs Shanghai PortA confirmarIngressos
3-4 de nov. de 2026 (MD4)Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zimA confirmarIngressos
3-4 de nov. de 2026 (MD4)Vissel Kobe vs RatchaburiA confirmarIngressos
3-4 de nov. de 2026 (MD4)Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana CitizenA confirmarIngressos
3-4 de nov. de 2026 (MD4)Port vs Beijing GuoanA confirmarIngressos
3-4 de nov. de 2026 (MD4)Công An Hà Nội vs Kyoto SangaA confirmarIngressos
3-4 de nov. de 2026 (MD4)Pohang Steelers vs Gamba OsakaA confirmarIngressos
3-4 de nov. de 2026 (MD4)Buriram United vs Kashima AntlersA confirmarIngressos
23-25 de nov. de 2026 (MD5)Neftchi vs Al-HilalA confirmarIngressos
23-25 de nov. de 2026 (MD5)Al Ain vs EsteghlalA confirmarIngressos
23-25 de nov. de 2026 (MD5)Tractor vs Al WaslA confirmarIngressos
23-25 de nov. de 2026 (MD5)Al-Shamal vs Al-AhliA confirmarIngressos
23-25 de nov. de 2026 (MD5)Al-Ittihad vs PakhtakorA confirmarIngressos
23-25 de nov. de 2026 (MD5)Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-GharafaA confirmarIngressos
23-25 de nov. de 2026 (MD5)Shabab Al Ahli vs Al-QadsiahA confirmarIngressos
23-25 de nov. de 2026 (MD5)Al-Nassr vs Al SaddA confirmarIngressos
24-25 de nov. de 2026 (MD5)Newcastle Jets vs Kashiwa ReysolA confirmarIngressos
24-25 de nov. de 2026 (MD5)Daejeon Hana Citizen vs Beijing GuoanA confirmarIngressos
24-25 de nov. de 2026 (MD5)Kyoto Sanga vs Pohang SteelersA confirmarIngressos
24-25 de nov. de 2026 (MD5)Shanghai Port vs Buriram UnitedA confirmarIngressos
24-25 de nov. de 2026 (MD5)Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zimA confirmarIngressos
24-25 de nov. de 2026 (MD5)Công An Hà Nội vs Vissel KobeA confirmarIngressos
24-25 de nov. de 2026 (MD5)Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai MotorsA confirmarIngressos
24-25 de nov. de 2026 (MD5)Gamba Osaka vs PortA confirmarIngressos
1-8 de dez. de 2026 (MD6)Pakhtakor vs TractorA confirmarIngressos
1-8 de dez. de 2026 (MD6)Al Wasl vs Al-IttihadA confirmarIngressos
1-8 de dez. de 2026 (MD6)Al-Qadsiah vs Al-ShamalA confirmarIngressos
1-8 de dez. de 2026 (MD6)Esteghlal vs NeftchiA confirmarIngressos
1-8 de dez. de 2026 (MD6)Al-Hilal vs Al AinA confirmarIngressos
1-8 de dez. de 2026 (MD6)Al Sadd vs Al-Quwa Al-JawiyaA confirmarIngressos
1-8 de dez. de 2026 (MD6)Al-Gharafa vs Al-NassrA confirmarIngressos
1-8 de dez. de 2026 (MD6)Al-Ahli vs Shabab Al AhliA confirmarIngressos
1-2 de dez. de 2026 (MD6)Vissel Kobe vs Newcastle JetsA confirmarIngressos
1-2 de dez. de 2026 (MD6)Kashiwa Reysol vs Công An Hà NộiA confirmarIngressos
1-2 de dez. de 2026 (MD6)Pohang Steelers vs Shanghai PortA confirmarIngressos
1-2 de dez. de 2026 (MD6)Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana CitizenA confirmarIngressos
1-2 de dez. de 2026 (MD6)Beijing Guoan vs RatchaburiA confirmarIngressos
1-2 de dez. de 2026 (MD6)Buriram United vs Kyoto SangaA confirmarIngressos
1-2 de dez. de 2026 (MD6)Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba OsakaA confirmarIngressos
1-2 de dez. de 2026 (MD6)Port vs Kashima AntlersA confirmarIngressos
8-10 de fev. de 2027 (MD7)Pakhtakor vs EsteghlalA confirmarIngressos
8-10 de fev. de 2027 (MD7)Tractor vs Al SaddA confirmarIngressos
8-10 de fev. de 2027 (MD7)Al Ain vs Al-QadsiahA confirmarIngressos
8-10 de fev. de 2027 (MD7)Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al AhliA confirmarIngressos
8-10 de fev. de 2027 (MD7)Al-Nassr vs Al-ShamalA confirmarIngressos
8-10 de fev. de 2027 (MD7)Al-Ittihad vs Al-GharafaA confirmarIngressos
8-10 de fev. de 2027 (MD7)Neftchi vs Al-AhliA confirmarIngressos
8-10 de fev. de 2027 (MD7)Al Wasl vs Al-HilalA confirmarIngressos
9-10 de fev. de 2027 (MD7)Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zimA confirmarIngressos
9-10 de fev. de 2027 (MD7)Shanghai Port vs PortA confirmarIngressos
9-10 de fev. de 2027 (MD7)Daejeon Hana Citizen vs Kashima AntlersA confirmarIngressos
9-10 de fev. de 2027 (MD7)Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai MotorsA confirmarIngressos
9-10 de fev. de 2027 (MD7)Ratchaburi vs Gamba OsakaA confirmarIngressos
9-10 de fev. de 2027 (MD7)Công An Hà Nội vs Beijing GuoanA confirmarIngressos
9-10 de fev. de 2027 (MD7)Vissel Kobe vs Pohang SteelersA confirmarIngressos
9-10 de fev. de 2027 (MD7)Kashiwa Reysol vs Buriram UnitedA confirmarIngressos
15-17 de fev. de 2027 (MD8)Al-Ahli vs Al AinA confirmarIngressos
15-17 de fev. de 2027 (MD8)Al Sadd vs Al-IttihadA confirmarIngressos
15-17 de fev. de 2027 (MD8)Esteghlal vs Al WaslA confirmarIngressos
15-17 de fev. de 2027 (MD8)Shabab Al Ahli vs Al-NassrA confirmarIngressos
15-17 de fev. de 2027 (MD8)Al-Gharafa vs TractorA confirmarIngressos
15-17 de fev. de 2027 (MD8)Al-Hilal vs PakhtakorA confirmarIngressos
15-17 de fev. de 2027 (MD8)Al-Shamal vs Al-Quwa Al-JawiyaA confirmarIngressos
15-17 de fev. de 2027 (MD8)Al-Qadsiah vs NeftchiA confirmarIngressos
16-17 de fev. de 2027 (MD8)Kashima Antlers vs RatchaburiA confirmarIngressos
16-17 de fev. de 2027 (MD8)Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai PortA confirmarIngressos
16-17 de fev. de 2027 (MD8)Buriram United vs Vissel KobeA confirmarIngressos
16-17 de fev. de 2027 (MD8)Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà NộiA confirmarIngressos
16-17 de fev. de 2027 (MD8)Port vs Kyoto SangaA confirmarIngressos
16-17 de fev. de 2027 (MD8)Beijing Guoan vs Newcastle JetsA confirmarIngressos
16-17 de fev. de 2027 (MD8)Gamba Osaka vs Daejeon Hana CitizenA confirmarIngressos
16-17 de fev. de 2027 (MD8)Pohang Steelers vs Kashiwa ReysolA confirmarIngressos

Como comprar ingressos para jogos da AFC Champions League Elite

Com exceção da fase final da AFC Champions League Elite, que acontece na Arábia Saudita no fim de abril e no início de maio de 2027, você não pode comprar ingressos para jogos da AFC Champions League Elite diretamente pela própria AFC. Em vez disso, eles são vendidos clube por clube entre as equipes que disputam a edição desta temporada.

Você precisa acessar o site oficial de ingressos do clube ou da liga da partida que deseja assistir e comprar seu lugar por lá. A demanda muitas vezes pode superar a carga disponível em alguns dos jogos maiores, particularmente aqueles que envolvem os principais times da Arábia Saudita.

Embora os portais oficiais de clubes e ligas sejam a forma mais segura para os torcedores comprarem ingressos da AFC Champions League Elite, quem quiser assistir aos jogos pode considerar sites secundários como o Ticombo, que pode oferecer a melhor oportunidade de garantir lugares de última hora.

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Quanto custam os ingressos para jogos da AFC Champions League Elite?

O preço dos ingressos para jogos da AFC Champions League Elite varia dependendo de vários fatores, incluindo quais clubes estão envolvidos, o local e a fase da competição.

Por exemplo, um jogo com Al-Hilal ou Al-Nassr em Riade normalmente custaria muito mais do que um confronto da fase de liga em um mercado menor.

Os clubes normalmente definem os preços dos ingressos da AFC Champions League Elite no início da temporada para a fase de liga. Se um time avançar para o mata-mata, os preços podem aumentar para determinadas partidas, dependendo do adversário, do local e da demanda.

Acompanhe os portais oficiais de ingressos dos vários clubes para mais informações sobre disponibilidade e preços.

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O que esperar da AFC Champions League Elite 2026/27?

O Al-Ahli entra nesta temporada como bicampeão defensor, depois de manter o título em 2026, e tentará se tornar o primeiro clube a vencer a competição três vezes seguidas.

A Arábia Saudita tem quatro representantes na Região Oeste pela primeira vez nesta temporada, após a expansão da liga: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr, este último tendo retornado à elite depois de vencer o título da Saudi Pro League 2025/26. Cristiano Ronaldo fez desta competição um de seus principais objetivos para a temporada.

Em outros lugares, o Al-Shamal, do Catar, faz sua estreia continental nesta temporada, enquanto o Esteghlal, do Irã, o Neftchi e o Pakhtakor, do Uzbequistão, e o Al-Quwa Al-Jawiya, do Iraque, completam uma competitiva Região Oeste.

Na Região Leste, o contingente ampliado de cinco clubes do Japão, incluindo Vissel Kobe e Kyoto Sanga, lidera um grupo que também conta com o Jeonbuk Hyundai Motors, campeão da K League da Coreia do Sul, o Buriram United, da Tailândia, e o Công An Hà Nội, do Vietnã, todos em busca de uma campanha profunda no novo formato de liga única.

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