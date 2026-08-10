A ascensão recorde do Wrexham na pirâmide do futebol tem sido fenomenal. Ao subir para a Championship, o clube se tornou o primeiro time da história das cinco principais divisões do futebol inglês a conquistar três acessos consecutivos.

De forma impressionante, depois de garantir um notável 7º lugar em sua temporada de estreia na Championship no ano passado, o terceiro time profissional de futebol mais antigo do mundo agora está com o foco totalmente voltado para chegar à terra prometida: a Premier League.

Deixe a GOAL explicar exatamente como garantir ingressos do Wrexham para 2026/27, com preços, como comprar e mais.

Próximos jogos do Wrexham na temporada 2025/26

Data Jogo (GMT) Local Ingressos sáb., 7 de mar. Copa da Inglaterra: Wrexham x Chelsea (17h45) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos ter., 10 de mar. Wrexham x Hull City (19h45) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos sex., 13 de mar. Wrexham x Swansea City (20h) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos ter., 17 de mar. Watford x Wrexham (19h45) Vicarage Road (Watford) Ingressos sáb., 21 de mar. Sheffield United x Wrexham (15h) Bramall Lane (Sheffield) Ingressos sex., 3 de abr. West Brom x Wrexham (15h) The Hawthorns (West Bromwich) Ingressos seg., 6 de abr. Wrexham x Southampton (15h) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos sáb., 11 de abr. Birmingham City x Wrexham (15h) St Andrew's (Birmingham) Ingressos sáb., 18 de abr. Wrexham x Stoke City (15h) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos ter., 21 de abr. Oxford United x Wrexham (19h45) Kassam Stadium (Oxford) Ingressos sáb., 25 de abr. Coventry City x Wrexham (15h) CBS Arena (Coventry) Ingressos sáb., 2 de mai. Wrexham x Middlesbrough (12h30) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos

Como comprar ingressos do Wrexham?

A forma oficial e mais confiável de comprar ingressos para os jogos é diretamente pelo portal de eTicketing do Wrexham em eticketing.co.uk/wrexhamafc.

Como a demanda no STōK Cae Ras está entre as mais altas da Championship, os ingressos são distribuídos por meio de um rígido processo de alocação em vários níveis.

Associações oficiais Dragon e sorteios de ingressos

Os ingressos de venda geral raramente chegam ao público em aberto. Para conseguir ingressos para jogos em casa, os torcedores precisam ter uma associação oficial Dragon (Digital Dragon, Red Dragon ou Gold Dragon).

O Wrexham administra um sistema oficial de sorteio de ingressos para membros antes de lotes de jogos em casa, disponibilizando cerca de 1.200 ingressos por partida exclusivamente por meio desse sorteio.

Etapas de alocação de ingressos: titulares de carnê de temporada (renovações e prioridade na alocação para jogos fora) Membros oficiais Dragon (sorteios de ingressos e prioridade por fidelidade) Venda geral (oferecida publicamente apenas se os ingressos do sorteio permanecerem sem alocação)

Pacotes de hospitalidade para o dia do jogo

Os pacotes de hospitalidade executiva e lounge não exigem associação Dragon e garantem entrada no dia da partida, embora se esgotem rapidamente após as datas de lançamento.

Mercados secundários

Para os torcedores que não conseguirem ingressos pelo sorteio para membros, plataformas secundárias como a StubHub oferecem opções de revenda entre fãs. Certifique-se de verificar os T&Cs do site em que você está comprando.

Quanto custam os ingressos do Wrexham?

O Wrexham AFC opera uma política de preços fixos em todos os jogos em casa da EFL Championship.

Ao contrário de muitos clubes da Championship que aumentam os preços para adversários de maior destaque ou dérbis locais, os preços dos ingressos permanecem constantes independentemente do adversário, estando entre os mais acessíveis da divisão.

Além disso, o clube não cobra taxa de reserva em compras oficiais, e todos os ingressos são entregues digitalmente.

Os preços padrão dos ingressos para o dia do jogo variam principalmente de acordo com a localização no estádio e a faixa etária:

Ingressos para adultos: normalmente variam entre £24 e £26 na alocação geral para membros.

normalmente variam entre £24 e £26 na alocação geral para membros. Concessões: há tarifas com desconto para maiores de 65 anos, menores de 21, menores de 18 e menores de 14 anos, com ingressos júnior a partir de apenas £10.

há tarifas com desconto para maiores de 65 anos, menores de 21, menores de 18 e menores de 14 anos, com ingressos júnior a partir de apenas £10. Categorias das arquibancadas: os assentos localizados na STōK Cold Brew Coffee Stand, ou University End, representam o preço-base padrão, enquanto as visões centrais na Wrexham Lager Stand e na Macron Stand ficam na faixa mais alta da precificação padrão.

Como conseguir carnês de temporada do Wrexham?

Um carnê de temporada é a única forma garantida de assegurar um lugar no STōK Cae Ras para todos os jogos em casa durante a campanha da Championship 2026/27.

Os carnês de temporada para 2026/27 se esgotaram durante a janela de renovação devido à incrível demanda. Os carnês de temporada para adultos começaram em £420+, oferecendo excelente custo-benefício para um calendário de 23 jogos em casa pela liga.

Todos os titulares de carnê de temporada recebem automaticamente uma associação Digital Dragon, que concede acesso a descontos promocionais e programas digitais de dia de jogo. Os torcedores também podem fazer upgrade para o status Red Dragon ou Gold Dragon para obter cartões físicos, merchandising exclusivo e acesso prioritário a ingressos de copas.

História do SToK Racecourse

Getty Images

O Racecourse Ground, atualmente conhecido como SToK Racecourse, ou SToK Cae Ras em galês, devido a um acordo de patrocínio com a SToK Cold Brew Coffee, é um estádio de futebol em Wrexham, no País de Gales. É o quinto maior estádio do país, com capacidade para mais de 10.000 pessoas, e é a casa do Wrexham AFC desde 1864.

O Racecourse Ground é o estádio internacional de futebol mais antigo do mundo ainda recebendo partidas internacionais, tendo sido o palco do primeiro jogo internacional do País de Gales em casa, em 1877. O estádio também já foi utilizado pelo clube de rugby league North Wales Crusaders, pelo clube de rugby union Scarlets e pelo Liverpool Reserves. Nos primeiros tempos, o local também era usado para críquete e corridas de cavalos.

As arquibancadas do Racecourse Ground são conhecidas como: Wrexham Lager Stand, SToK Cold Brew Coffee Stand, Macron Stand e The Kop.

Wrexham Lager Stand

Ficava nos fundos de onde antes era o Yale College e é a maior arquibancada atual do estádio, com capacidade para 4.200 pessoas. Foi construída em 1972 em preparação para a primeira aventura do clube na Europa e também deu ao clube novos vestiários, escritórios e suítes de entretenimento. A arquibancada é patrocinada pela Wrexham Lager, uma cervejaria independente de propriedade local.

SToK Cold Brew Coffee Stand

Tem capacidade para 2.800 pessoas e oferece aos torcedores excelentes visões do campo. Os torcedores da casa ficam localizados nessa arquibancada desde a temporada 2007/08. Ao mesmo tempo, os torcedores visitantes foram transferidos para a Yale Stand, ou Wrexham Lager Stand, exceto em jogos nos quais é esperada uma grande presença de visitantes.

Macron Stand

É a arquibancada mais nova do Racecourse Ground, com capacidade para 3.500 pessoas. Foi construída sobre a antiga arquibancada Mold Road em 1999. A arquibancada conta com um estúdio de TV e oito camarotes privados totalmente equipados, além de um restaurante chamado 'The Changing Rooms'.

The Kop

Situada atrás de um dos gols, é conhecida oficialmente como Crispin Lane End ou 'Town End'. Com capacidade para 5.000 pessoas, a Spion Kop era a maior arquibancada totalmente em pé da English Football League, mas, desde 2008, não é utilizada por motivos de segurança. Em março deste ano, o distrito de Wrexham County Borough aprovou a proposta para a construção de uma nova arquibancada Kop com 5.500 lugares. O clube pretende deixá-la pronta a tempo da temporada 2026/27. É crucial concluir o projeto até 2026, já que o estádio está programado para receber jogos do Campeonato Europeu Sub-19 da UEFA no próximo verão.

Onde se hospedar perto do SToK Racecourse?