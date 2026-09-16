Como comprar ingressos do Wrexham para 2026/27: jogos, preços dos ingressos e informações sobre o carnê de temporada

A ascensão recordista do Wrexham na pirâmide do futebol tem sido fenomenal. Ao subir para a Championship ao fim da temporada 2024/25, o clube se tornou o primeiro time da história das cinco principais divisões do futebol inglês a conquistar três promoções consecutivas.

Depois de garantir um impressionante 7º lugar em sua temporada de estreia na Championship no ano passado, o terceiro time profissional de futebol mais antigo do mundo agora tem como objetivo claro chegar à terra prometida: a Premier League.

Deixe o GOAL mostrar exatamente como garantir ingressos do Wrexham para 2026/27, com preços, como comprar e mais.

Próximos jogos do Wrexham na temporada 2026/27

Data Jogo (GMT) Local Ingressos sáb., 19 de set. Wrexham x Southampton (15h) Racecourse Ground (Wrexham) Ingressos sáb., 10 de out. Derby County x Wrexham (15h) Pride Park (Derby) Ingressos ter., 13 de out. Wrexham x West Brom (19h45) Racecourse Ground (Wrexham) Ingressos sáb., 17 de out. Wrexham x Preston North End (15h) Racecourse Ground (Wrexham) Ingressos sáb., 24 de out. Blackburn Rovers x Wrexham (15h) Ewood Park (Blackburn) A confirmar sáb., 30 de out. Sheffield United x Wrexham (20h) Bramall Lane (Sheffield) Ingressos qua., 4 de nov. Wrexham x Middlesbrough Racecourse Ground (Wrexham) Ingressos sáb., 7 de nov. Wrexham x Wolverhampton Wanderers Racecourse Ground (Wrexham) Ingressos

Como comprar ingressos do Wrexham?

A forma oficial e mais confiável de comprar ingressos para os jogos é diretamente pelo portal de eTicketing do Wrexham em eticketing.co.uk/wrexhamafc.

Como a demanda no Racecourse Ground está entre as mais altas da Championship, os ingressos são distribuídos por meio de um rígido processo de alocação em vários níveis.

Dragon Memberships oficiais e sorteios de ingressos

Os ingressos de venda geral raramente chegam ao público em aberto. Para conseguir entradas para os jogos em casa, os torcedores precisam ter uma Dragon Membership oficial, seja Digital Dragon, Red Dragon ou Gold Dragon.

O Wrexham opera um sistema oficial de sorteio de ingressos para membros antes de lotes de partidas em casa, disponibilizando cerca de 1.200 ingressos por jogo exclusivamente por meio desse sorteio.

Etapas de alocação de ingressos: detentores de season ticket (renovações e prioridade na alocação para jogos fora) Membros oficiais Dragon (sorteios de ingressos e prioridade por fidelidade) Venda geral (oferecida publicamente apenas se os ingressos do sorteio permanecerem sem alocação)

Pacotes de hospitalidade para o dia do jogo

Os pacotes de hospitalidade executiva e de lounge não exigem Dragon Membership e garantem a entrada no dia do jogo, embora se esgotem rapidamente após as datas de liberação.

Mercados secundários

Para torcedores que não conseguirem garantir ingressos pelo sorteio para membros, plataformas secundárias como a StubHub oferecem opções de revenda entre fãs. Certifique-se de verificar os termos e condições do site em que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos do Wrexham?

O Wrexham AFC adota uma política de preço fixo em todos os jogos em casa da Championship da EFL.

Ao contrário de muitos clubes da Championship que aumentam os preços para adversários de maior destaque ou dérbis locais, os valores dos ingressos permanecem constantes independentemente do oponente, estando entre os mais acessíveis da divisão.

Além disso, o clube não cobra taxa de reserva nas compras oficiais, e todos os ingressos são entregues digitalmente.

Os preços padrão dos ingressos para o dia do jogo variam principalmente de acordo com o setor e a faixa etária:

Ingressos para adultos: normalmente variam entre £28 e £32 na alocação geral para membros.

normalmente variam entre £28 e £32 na alocação geral para membros. Concessões: há tarifas com desconto para maiores de 65 anos, menores de 21, menores de 18 e menores de 14 anos, com ingressos júnior a partir de apenas £10.

há tarifas com desconto para maiores de 65 anos, menores de 21, menores de 18 e menores de 14 anos, com ingressos júnior a partir de apenas £10. Setorização das arquibancadas: os assentos localizados no University End representam o preço-base padrão, enquanto as visões centrais dentro do Wrexham Lager Stand e do Macron Stand ficam na faixa mais alta da precificação padrão.

Como conseguir season tickets do Wrexham?

Um season ticket é a única forma garantida de assegurar um lugar no Racecourse Ground para todos os jogos em casa durante a campanha da Championship de 2026/27.

Os season tickets para a temporada 2026/27 se esgotaram durante a janela de renovação devido à demanda incrível. Os season tickets para adultos começavam em £420+, oferecendo excelente custo-benefício para um calendário de 23 jogos em casa pela liga.

Todos os detentores de season ticket recebem automaticamente uma Digital Dragon Membership, que concede acesso a descontos promocionais e programas digitais de dia de jogo. Os torcedores também podem fazer upgrade para o status Red Dragon ou Gold Dragon para obter cartões físicos, merchandising exclusivo e acesso prioritário a ingressos de copa.

História do Racecourse Ground

O Racecourse Ground é um estádio de futebol em Wrexham, no País de Gales. É o quinto maior estádio do país, com capacidade para mais de 10 mil pessoas, e é a casa do Wrexham AFC desde 1864.

O Racecourse Ground é o estádio internacional de futebol mais antigo do mundo ainda recebendo partidas internacionais, tendo sido o palco do primeiro jogo internacional em casa do País de Gales, em 1877. O estádio também já foi usado pelo clube de rugby league North Wales Crusaders, pelo clube de rugby union Scarlets e pelo Liverpool Reserves. Nos primeiros tempos, o local também era usado para críquete e corridas de cavalos.

As arquibancadas do Racecourse Ground são conhecidas como: Wrexham Lager Stand, University End, Macron Stand e The Kop.

Wrexham Lager Stand

Fica ao lado de onde costumava ser o Yale College e é a maior arquibancada atual do estádio, com capacidade para 4.200 pessoas. Foi construída em 1972 em preparação para a primeira aventura do clube na Europa e também deu ao clube novos vestiários, escritórios e áreas de entretenimento. A arquibancada é patrocinada pela Wrexham Lager, uma cervejaria independente de propriedade local.

University End

Tem capacidade para 3.000 pessoas e oferece aos torcedores excelentes vistas do campo. Os torcedores da casa ficam localizados nesse setor desde a temporada 2007/08. Ao mesmo tempo, os torcedores visitantes foram transferidos para a Yale Stand (Wrexham Lager Stand), exceto em jogos nos quais é esperada uma grande presença de visitantes.

Macron Stand

É a arquibancada mais nova do Racecourse Ground, com capacidade para 3.500 pessoas. Foi construída sobre a antiga arquibancada Mold Road em 1999. O setor conta com um estúdio de TV e oito camarotes privativos totalmente equipados, além de ter um restaurante chamado 'The Changing Rooms'.

The Kop

Situada atrás de um dos gols, é conhecida oficialmente como Crispin Lane End ou 'Town End'. Com capacidade para 5.000 pessoas, a Spion Kop era a maior arquibancada exclusivamente para torcedores em pé da English Football League, mas, desde 2008, está sem uso por questões de segurança. Em março deste ano, o Wrexham County Borough aprovou a proposta de construção de uma nova arquibancada The Kop com 5.500 lugares. O clube tem como objetivo deixá-la pronta a tempo da temporada 2027/28.