A ascensão recorde do Wrexham na pirâmide do futebol tem sido fenomenal. Ao subir para a Championship, o clube se tornou o primeiro time da história das cinco principais divisões do futebol inglês a conquistar três promoções consecutivas.

Surpreendentemente, depois de garantir um impressionante 7º lugar em sua temporada de estreia na Championship na temporada passada, a terceira equipe profissional de futebol mais antiga do mundo agora mira com firmeza a terra prometida: a Premier League.

Deixe a GOAL mostrar exatamente como garantir ingressos do Wrexham para 2026/27, com preços dos ingressos, como comprar e mais.

Próximos jogos do Wrexham na temporada 2025/26

Data Jogo (GMT) Estádio Ingressos sáb., 7 de mar. Copa da Inglaterra: Wrexham x Chelsea (17h45) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos ter., 10 de mar. Wrexham x Hull City (19h45) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos sex., 13 de mar. Wrexham x Swansea City (20h) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos ter., 17 de mar. Watford x Wrexham (19h45) Vicarage Road (Watford) Ingressos sáb., 21 de mar. Sheffield United x Wrexham (15h) Bramall Lane (Sheffield) Ingressos sex., 3 de abr. West Brom x Wrexham (15h) The Hawthorns (West Bromwich) Ingressos seg., 6 de abr. Wrexham x Southampton (15h) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos sáb., 11 de abr. Birmingham City x Wrexham (15h) St Andrew's (Birmingham) Ingressos sáb., 18 de abr. Wrexham x Stoke City (15h) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos ter., 21 de abr. Oxford United x Wrexham (19h45) Kassam Stadium (Oxford) Ingressos sáb., 25 de abr. Coventry City x Wrexham (15h) CBS Arena (Coventry) Ingressos sáb., 2 de maio Wrexham x Middlesbrough (12h30) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos

Como comprar ingressos do Wrexham?

A forma oficial e mais confiável de comprar ingressos para os jogos é diretamente pelo portal de eTicketing do Wrexham em eticketing.co.uk/wrexhamafc.

Como a demanda no STōK Cae Ras está entre as maiores da Championship, os ingressos são distribuídos por meio de um rigoroso processo de alocação em vários níveis.

Dragon Memberships oficiais & sorteios de ingressos

Os ingressos de venda geral raramente chegam ao público em aberto. Para conseguir ingressos para jogos em casa, os torcedores precisam ter uma Dragon Membership oficial (Digital Dragon, Red Dragon ou Gold Dragon).

O Wrexham opera um sistema oficial de sorteio de ingressos para membros antes de lotes de jogos em casa, disponibilizando cerca de 1.200 ingressos por partida exclusivamente por meio desse sorteio.

Etapas de alocação de ingressos: detentores de season ticket (renovações & prioridade na alocação para jogos fora) Membros oficiais Dragon (sorteios de ingressos & prioridade por fidelidade) Venda geral (oferecida publicamente apenas se os ingressos do sorteio permanecerem sem alocação)

Pacotes de hospitalidade para o dia do jogo

Os pacotes executivos e de hospitalidade em lounges não exigem Dragon Membership e garantem entrada no dia do jogo, embora se esgotem rapidamente após as datas de lançamento.

Mercados secundários

Para torcedores que não conseguirem ingressos por meio do sorteio para membros, plataformas secundárias como a StubHub oferecem opções de revenda entre fãs. Certifique-se de verificar os T&Cs do site em que você está comprando.

Quanto custam os ingressos do Wrexham?

O Wrexham AFC adota uma política de preço fixo em todos os jogos em casa da Championship.

Ao contrário de muitos clubes da Championship que aumentam os preços para adversários de alto perfil ou dérbis locais, os preços dos ingressos permanecem constantes independentemente do adversário, estando entre os mais acessíveis da divisão.

Além disso, o clube cobra taxa zero de reserva nas compras oficiais, e todos os ingressos são entregues digitalmente.

Os preços padrão dos ingressos para o dia do jogo variam principalmente de acordo com a localização no estádio e a faixa etária:

Ingressos para adultos: normalmente variam entre £24 e £26 na alocação geral para membros.

normalmente variam entre £24 e £26 na alocação geral para membros. Concessões: há tarifas com desconto para maiores de 65 anos, menores de 21, menores de 18 e menores de 14 anos, com ingressos júnior a partir de apenas £10.

há tarifas com desconto para maiores de 65 anos, menores de 21, menores de 18 e menores de 14 anos, com ingressos júnior a partir de apenas £10. Categorias das arquibancadas: os assentos localizados na STōK Cold Brew Coffee Stand (ou University End) representam o preço-base padrão, enquanto as visões centrais na Wrexham Lager Stand e na Macron Stand ficam na faixa mais alta da precificação padrão.

Como conseguir season tickets do Wrexham?

Um season ticket é a única forma garantida de assegurar um lugar no STōK Cae Ras para cada jogo em casa durante a campanha 2026/27 da Championship.

Os season tickets para a temporada 2026/27 se esgotaram durante a janela de renovação devido à demanda incrível. Os season tickets para adultos começaram em £420+, oferecendo excelente custo-benefício para um calendário de 23 jogos da liga em casa.

Todos os detentores de season ticket recebem automaticamente uma Digital Dragon Membership, que concede acesso a descontos promocionais e programas digitais de dia de jogo. Os torcedores também podem fazer upgrade para o status Red Dragon ou Gold Dragon para cartões físicos, mercadorias exclusivas e acesso prioritário a ingressos de copa.

História do SToK Racecourse

Getty Images

O Racecourse Ground, atualmente conhecido como SToK Racecourse, ou SToK Cae Ras em galês, devido a um acordo de patrocínio com a SToK Cold Brew Coffee, é um estádio de futebol em Wrexham, no País de Gales. É o quinto maior estádio do país, com capacidade para mais de 10.000 pessoas, e é a casa do Wrexham AFC desde 1864.

O Racecourse Ground é o estádio internacional de futebol mais antigo do mundo ainda recebendo partidas internacionais, tendo sido o palco do primeiro jogo internacional em casa do País de Gales em 1877. O estádio também já foi usado pelo clube de rugby league North Wales Crusaders, pelo clube de rugby union Scarlets e pelo Liverpool Reserves. Nos primeiros tempos, o local também era usado para críquete e corridas de cavalos.

As arquibancadas do Racecourse Ground são conhecidas como: Wrexham Lager Stand, SToK Cold Brew Coffee Stand, Macron Stand e The Kop.

Wrexham Lager Stand

Ficava ao lado de onde antes era o Yale College e é atualmente a maior arquibancada do estádio, com capacidade para 4.200 pessoas. Foi construída em 1972 em preparação para a primeira aventura do clube na Europa, e também deu ao clube novos vestiários, escritórios e suítes de entretenimento. A arquibancada é patrocinada pela Wrexham Lager, uma cervejaria independente local.

SToK Cold Brew Coffee Stand

Tem capacidade para 2.800 pessoas e oferece aos torcedores excelentes visões do campo. Os torcedores da casa ficam localizados nessa arquibancada desde a temporada 2007/08. Ao mesmo tempo, os torcedores visitantes foram transferidos para a Yale Stand (Wrexham Lager Stand), exceto em jogos nos quais é esperada uma grande presença de visitantes.

Macron Stand

É a arquibancada mais nova do Racecourse Ground, com capacidade para 3.500 pessoas. Foi construída sobre a antiga arquibancada Mold Road em 1999. A arquibancada conta com um estúdio de TV e oito camarotes privados totalmente equipados, além de ter um restaurante chamado 'The Changing Rooms'.

The Kop

Situada atrás de um dos gols, é conhecida oficialmente como Crispin Lane End ou 'Town End'. Com capacidade para 5.000 pessoas, a Spion Kop era a maior arquibancada totalmente em pé da English Football League, mas desde 2008 está sem uso por motivos de segurança. Em março deste ano, o distrito de Wrexham County Borough aprovou a proposta para a construção de uma nova arquibancada Kop com 5.500 assentos. O clube pretende tê-la pronta a tempo da temporada 2026/27. É crucial concluir o projeto até 2026, já que o estádio está programado para receber jogos do Campeonato Europeu Sub-19 da UEFA no próximo verão.

Onde ficar perto do SToK Racecourse?

Verificar as estruturas de preços de ingressos de clubes ambiciosos das divisões inferiores ajuda os torcedores viajantes a planejar com eficiência seus orçamentos para o dia do jogo. Para garantir que seus construtores de apostas personalizados contem com recompensas excepcionais de cadastro desde o primeiro dia, inserir um código de registro é indispensável. Confira nossa análise passo a passo para resgatar suas recompensas de boas-vindas usando nosso código promocional atual da betwinner.