Como comprar ingressos do San Diego FC: ingressos do SDFC, preços, calendário de 2026 e mais

O San Diego FC não perdeu tempo para se tornar uma das maiores histórias da Major League Soccer. A equipe de expansão de 2025 surpreendeu a liga ao terminar na liderança da Conferência Oeste em sua temporada de estreia, garantindo vaga na Copa dos Campeões da CONCACAF, e sua segunda campanha no Snapdragon Stadium manteve o embalo em alta.

A reta final da temporada regular de 2026 está carregada. O confronto da rivalidade Beat LA contra o LA Galaxy chega ao Snapdragon Stadium no sábado, 29 de agosto, seguido pelo Clash of California contra o San Jose em 9 de setembro, além das visitas do atual detentor do Supporters' Shield, Philadelphia Union, e do Seattle Sounders, que briga pelos playoffs.

Deixe a GOAL trazer todas as informações essenciais de ingressos do SDFC para a reta final, incluindo onde você pode comprar entradas e quanto elas vão custar.

Quais são os próximos jogos do San Diego FC?

Abaixo, você pode conferir os jogos restantes do San Diego FC na temporada regular da MLS de 2026:

Data Jogo Local Ingressos qua., 19 de ago., 22h30 ET Portland Timbers x San Diego FC Providence Park, Portland Ingressos sáb., 22 de ago., 19h30 PT San Diego FC x Colorado Rapids Snapdragon Stadium, San Diego Ingressos sáb., 29 de ago., 19h30 PT San Diego FC x LA Galaxy Snapdragon Stadium, San Diego Ingressos sáb., 5 de set., 19h30 ET Orlando City x San Diego FC Inter&Co Stadium, Orlando Ingressos qua., 9 de set., 19h30 PT San Diego FC x San Jose Earthquakes Snapdragon Stadium, San Diego Ingressos dom., 13 de set., 18h PT San Diego FC x Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Ingressos dom., 20 de set., 19h ET Inter Miami x San Diego FC Chase Stadium, Fort Lauderdale Ingressos sáb., 26 de set., 19h30 CT Austin FC x San Diego FC Q2 Stadium, Austin Ingressos sáb., 10 de out., 19h30 ET New York Red Bulls x San Diego FC Sports Illustrated Stadium, Harrison Ingressos qua., 14 de out., 19h30 PT San Diego FC x Houston Dynamo Snapdragon Stadium, San Diego Ingressos sáb., 17 de out., 19h30 PT LA Galaxy x San Diego FC Dignity Health Sports Park, Carson Ingressos sáb., 24 de out., 19h30 PT San Diego FC x Seattle Sounders Snapdragon Stadium, San Diego Ingressos qua., 28 de out., 19h30 PT Vancouver Whitecaps x San Diego FC BC Place, Vancouver Ingressos dom., 1º de nov., a definir St. Louis City x San Diego FC Energizer Park, St. Louis Ingressos sáb., 7 de nov., 16h PT San Diego FC x Sporting Kansas City Snapdragon Stadium, San Diego Ingressos

Como comprar ingressos do San Diego FC

A maneira mais fácil e confiável de comprar ingressos do San Diego FC é por meio da StubHub, onde há ingressos verificados disponíveis para todos os jogos restantes em casa e fora, os preços são atualizados ao vivo e você pode comparar assentos em todo o Snapdragon Stadium antes de comprar.

De entradas individuais para uma noite de jogo no meio da semana a lugares para os maiores clássicos de rivalidade, a StubHub cobre todas as faixas de preço. A demanda é consistentemente alta em San Diego, com o clube registrando alguns dos melhores públicos da MLS desde o primeiro dia, então, para jogos de destaque como o clássico contra o LA Galaxy, comprar o quanto antes dá a você a maior variedade de setores e os melhores preços antes que a oferta fique mais restrita.

Quanto custam os ingressos do San Diego FC?

Os ingressos do San Diego FC na StubHub custam a partir de cerca de US$ 35 para jogos padrão da temporada regular, com os preços variando dependendo do adversário, do dia da semana e de onde você está localizado no estádio.

Noites de rivalidade são a exceção. O duelo Beat LA com o Galaxy e as visitas dos maiores nomes da liga custam mais caro e, com o SDFC entre os clubes com maior apoio na MLS, os assentos mais baratos para esses jogos são os primeiros a desaparecer. Os preços na StubHub são atualizados ao vivo conforme a demanda, o que faz da compra antecipada a opção mais inteligente, especialmente com a corrida pelos playoffs esquentando e cada jogo restante em casa tendo peso.

O que esperar do San Diego FC em 2026?

Poucas equipes de expansão já se anunciaram como o San Diego FC. O clube liderou a Conferência Oeste logo em sua primeira temporada, em 2025, se classificou para a Copa dos Campeões da CONCACAF e transformou o Snapdragon Stadium em um dos locais mais barulhentos e com maior público da liga, com médias de torcida entre as mais altas da MLS.

A segunda temporada trouxe o desafio que todo clube sensação enfrenta: provar que não foi por acaso. Competindo em sua segunda temporada no Snapdragon Stadium, o SDFC busca outra vaga nos playoffs em uma Conferência Oeste fortíssima, e a sequência final oferece aos torcedores o melhor disso: o clássico contra o Galaxy, o Clash of California contra o San Jose, o atual campeão do Supporters' Shield, Philadelphia, e um último jogo em casa contra o Sporting Kansas City em 7 de novembro que pode decidir o posicionamento.

O talismã segue sendo Anders Dreyer. O armador dinamarquês teve uma das grandes temporadas de estreia da história da MLS em 2025, liderando o clube tanto em gols quanto em assistências, e continua sendo o homem que faz o San Diego funcionar, apoiado por um elenco que mistura jogadores experientes como Hirving Lozano e Anibal Godoy com uma empolgante base jovem.

História do Snapdragon Stadium

O Snapdragon Stadium, inaugurado em 2022, é um estádio multiuso em San Diego, Califórnia, com capacidade para mais de 34 mil pessoas. Ele está localizado no campus da San Diego State University e, além de ser a casa do San Diego FC, também recebe o time de futebol americano universitário San Diego State Aztecs da NCAA e o San Diego Wave FC, da National Women's Soccer League. Foi construído ao lado do demolido San Diego Stadium, que havia sido a casa do time de futebol americano da universidade desde 1967.

O Snapdragon Stadium também já recebeu inúmeros amistosos de clubes e partidas internacionais de futebol. Entre os jogos de destaque estão Estados Unidos x Panamá na semifinal da CONCACAF Gold Cup, em julho de 2023, Manchester United x Wrexham, em julho de 2023, Estados Unidos x Brasil na final da CONCACAF W Gold Cup, em março de 2024, e Estados Unidos x Japão na SheBelieves Cup, em fevereiro de 2025.