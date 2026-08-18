O Philadelphia Union está esquentando exatamente na hora certa. Depois de um início lento na campanha da MLS de 2026, o time de Bradley Carnell emendou quatro vitórias seguidas, incluindo um triunfo de virada sobre o New York City FC, e agora chega a noite mais importante da sua temporada até aqui.

Lionel Messi e o Inter Miami visitam o Subaru Park na quarta-feira, 19 de agosto, apenas dias depois de o argentino voltar da final da Copa do Mundo, no que é, com folga, o ingresso mais disputado deste ano em Chester. Além disso, ainda restam mais oito jogos em casa, enquanto os atuais vencedores do Supporters' Shield buscam outra longa campanha nos playoffs.

A demanda será enorme para as noites de maior destaque, então a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como garantir seu lugar nos próximos jogos do Philadelphia Union, incluindo onde comprar os ingressos e quanto eles vão custar.

Quais são os próximos jogos do Philadelphia Union?

Abaixo, você confere os jogos restantes do Philadelphia Union na temporada regular da MLS de 2026:

Data Jogo Local Ingressos Qua., 19 de ago., 19h30 ET Philadelphia Union x Inter Miami Subaru Park, Chester Ingressos Dom., 23 de ago., 20h30 ET Austin FC x Philadelphia Union Q2 Stadium, Austin Ingressos Sáb., 29 de ago., 19h30 ET New York Red Bulls x Philadelphia Union Sports Illustrated Stadium, Harrison Ingressos Sáb., 5 de set., 19h30 ET Philadelphia Union x CF Montreal Subaru Park, Chester Ingressos Qua., 9 de set., 19h30 ET Philadelphia Union x FC Cincinnati Subaru Park, Chester Ingressos Seg., 14 de set., 21h ET San Diego FC x Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Ingressos Dom., 20 de set., 20h30 ET Sporting Kansas City x Philadelphia Union Children's Mercy Park, Kansas City Ingressos Sáb., 26 de set., 19h30 ET Philadelphia Union x Orlando City Subaru Park, Chester Ingressos Sáb., 10 de out., 19h30 ET Philadelphia Union x Real Salt Lake Subaru Park, Chester Ingressos Qui., 15 de out., 20h30 ET Chicago Fire x Philadelphia Union Soldier Field, Chicago Ingressos Sáb., 17 de out., 14h30 ET Philadelphia Union x Charlotte FC Subaru Park, Chester Ingressos Sáb., 24 de out., 19h30 ET Philadelphia Union x New England Revolution Subaru Park, Chester Ingressos Qui., 29 de out., 20h30 ET Nashville SC x Philadelphia Union Geodis Park, Nashville Ingressos Sáb., 31 de out., 14h ET FC Cincinnati x Philadelphia Union TQL Stadium, Cincinnati Ingressos Sáb., 7 de nov., 17h ET Philadelphia Union x Toronto FC Subaru Park, Chester Ingressos

Como comprar ingressos para o Philadelphia Union

A maneira mais fácil e confiável de comprar ingressos para o Philadelphia Union é pela StubHub, onde há ingressos verificados disponíveis para todos os jogos restantes, em casa e fora, os preços são atualizados em tempo real e você pode comparar os assentos de todo o estádio antes de comprar.

Seja para um ingresso de jogo único em uma noite tranquila no meio de semana ou para lugares de última hora nos maiores jogos da temporada, a StubHub oferece opções em todas as faixas de preço. Para partidas de alta demanda, como a visita do Inter Miami, comprar o quanto antes garante a maior variedade de setores e os melhores preços antes que a oferta fique mais limitada.

Quanto custam os ingressos do Philadelphia Union?

Para jogos padrão da temporada regular no Subaru Park, os ingressos do Philadelphia Union normalmente custam entre US$ 40 e US$ 80, com preços variando de acordo com o adversário, o dia da semana e o lugar em que você vai sentar ou ficar em pé no estádio.

Os jogos de maior destaque são outra história. Os ingressos para a visita do Inter Miami estão sendo vendidos por um valor significativamente mais alto, como acontece em qualquer lugar onde Messi joga, então espere preços bem acima da faixa habitual nesse caso. Na StubHub, os preços dos jogos restantes oscilam conforme a demanda, e os assentos mais baratos para as noites mais importantes desaparecem primeiro, o que faz da compra antecipada a decisão mais inteligente.

O que esperar do Philadelphia Union em 2026?

O Union chega a esta reta como atual detentor do Supporters' Shield, depois de ter liderado a temporada regular de 2025 com 66 pontos e a menor quantidade de gols sofridos na MLS sob o comando do técnico Bradley Carnell. A campanha de 2026 começou devagar, mas a fórmula que lhes deu o Shield, defesa organizada, ataques verticais rápidos e uma torcida incansável em casa, voltou a funcionar com quatro vitórias consecutivas antes do duelo contra o Miami.

A tabela restante dá aos torcedores muitos jogos para marcar no calendário. A noite de Messi em 19 de agosto é, obviamente, a principal atração, mas a reta final também inclui dois confrontos contra a força do Leste FC Cincinnati, uma viagem de rivalidade contra o New York Red Bulls e o último jogo em casa contra o Toronto, em 7 de novembro, que pode ter implicações no posicionamento para os playoffs.

No Subaru Park, espere o River End em plena forma. O grupo de torcedores Sons of Ben transforma cada jogo em casa em um evento, e, quando o Doop toca após um gol do Union, há poucas atmosferas melhores na MLS.

História do Subaru Park

O Subaru Park é um estádio específico para futebol com capacidade para 18.500 pessoas em Chester, na Pensilvânia, localizado ao lado da Commodore Barry Bridge, na orla do rio Delaware. O local é a casa do Philadelphia Union desde sua inauguração, em 2010.

O projeto compacto do estádio mantém todos os assentos próximos ao gramado, o que é uma grande parte do motivo pelo qual ele é considerado um dos melhores lugares para assistir futebol nos Estados Unidos. Além do futebol, o Subaru Park recebeu inúmeras partidas de rugby union, incluindo jogos universitários, um duelo da English Premiership entre Newcastle Falcons e Saracens, e uma partida internacional entre os EUA e o Maori All Blacks.