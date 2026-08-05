Como comprar ingressos do Paris Saint-Germain para 2026/27: jogos da Ligue 1, preços dos ingressos e mais

Não são muitos os times que podem ostentar uma sala de troféus como a do PSG. O clube mais vitorioso da França, apesar de existir há pouco mais de meio século, acumulou dezenas de títulos importantes e agora está entre um seleto grupo de equipes que venceram a Copa dos Campeões da Europa em temporadas consecutivas.

Se você ainda não foi ao icônico Parc des Princes, em Paris, ou está muito a fim de voltar, esta temporada pode ser a oportunidade perfeita para viver suas fantasias futebolísticas. Deixe o GOAL trazer todas as informações essenciais sobre ingressos do Paris Saint-Germain que você precisa saber, incluindo quanto custam, onde comprá-los e muito mais.

Próximos jogos do Paris Saint-Germain no Parc des Princes

Data Jogo Local Ingressos sáb., 22 de agosto de 2026 PSG x Stade Rennais Parc des Princes (casa) Ingressos dom., 30 de agosto de 2026 Lille x PSG Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq Ingressos sáb., 5 de setembro de 2026 PSG x AS Monaco Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 12 de setembro de 2026 Brest x PSG Stade Francis-Le Blé, Brest Ingressos dom., 20 de setembro de 2026 Marseille x PSG (Le Classique) Stade Vélodrome, Marseille Ingressos sáb., 10 de outubro de 2026 PSG x Le Mans Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 17 de outubro de 2026 Strasbourg x PSG Stade de la Meinau, Strasbourg Ingressos dom., 25 de outubro de 2026 PSG x Lyon Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 31 de outubro de 2026 Le Havre x PSG Stade Océane, Le Havre Ingressos sáb., 7 de novembro de 2026 PSG x Troyes Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 21 de novembro de 2026 Nice x PSG Allianz Riviera, Nice Ingressos sáb., 28 de novembro de 2026 PSG x Lorient Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 5 de dezembro de 2026 Toulouse x PSG Stadium de Toulouse, Toulouse Ingressos sáb., 12 de dezembro de 2026 PSG x Paris FC (Derby de Paris) Parc des Princes (casa) Ingressos dom., 3 de janeiro de 2027 Lens x PSG Stade Bollaert-Delelis, Lens Ingressos sáb., 16 de janeiro de 2027 Angers x PSG Stade Raymond Kopa, Angers Ingressos sáb., 23 de janeiro de 2027 PSG x AJ Auxerre Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 30 de janeiro de 2027 Monaco x PSG Stade Louis II, Monaco Ingressos dom., 7 de fevereiro de 2027 PSG x Marseille (Le Classique) Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 13 de fevereiro de 2027 Le Mans x PSG Stade Marie-Marvingt, Le Mans Ingressos sáb., 20 de fevereiro de 2027 PSG x Brest Parc des Princes (casa) Ingressos dom., 28 de fevereiro de 2027 PSG x Lens Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 6 de março de 2027 Stade Rennais x PSG Roazhon Park, Rennes Ingressos sáb., 13 de março de 2027 AJ Auxerre x PSG Stade Abbé Deschamps, Auxerre Ingressos sáb., 20 de março de 2027 PSG x Strasbourg Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 3 de abril de 2027 Paris FC x PSG (Derby de Paris) Stade Jean-Bouin, Paris Ingressos sáb., 10 de abril de 2027 PSG x Le Havre Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 17 de abril de 2027 PSG x Lille Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 24 de abril de 2027 Lorient x PSG Stade du Moustoir, Lorient Ingressos sáb., 1º de maio de 2027 PSG x Angers Parc des Princes (casa) Ingressos dom., 9 de maio de 2027 Lyon x PSG Groupama Stadium, Décines-Charpieu Ingressos dom., 16 de maio de 2027 PSG x Nice Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 22 de maio de 2027 Troyes x PSG Stade de l'Aube, Troyes Ingressos sáb., 29 de maio de 2027 PSG x Toulouse Parc des Princes (casa) Ingressos

Como comprar ingressos do Paris Saint-Germain para 2026/27?

Há várias opções de venda de ingressos para os jogos do Paris Saint-Germain, desde entradas avulsas para partidas até pacotes de hospitalidade. Para comprar ingressos, o método mais confiável é acessar o portal oficial de ingressos do PSG.

Vale a pena conferir o site regularmente para obter informações sobre vendas, datas de liberação e disponibilidade dos ingressos. Os ingressos costumam ser disponibilizados online algumas semanas antes de cada partida, e pode ser necessário criar uma conta e fornecer informações pessoais. Ser membro do clube também dá prioridade na hora de garantir lugares para jogos no Parc des Princes.

Quando os ingressos para partidas do PSG aparecem como 'Grand Public ', isso significa que estão em venda geral, e você não precisará de associação para comprá-los. Antes dessa fase, os torcedores do PSG com Red & Blue Membership têm um breve período de prioridade antes de os ingressos do Paris Saint-Germain entrarem em venda geral.

Como um dos maiores clubes da França e da Europa, e bicampeão consecutivo da Champions League antes de 2026/27, a demanda por jogos do Paris Saint-Germain é, sem surpresa, enorme, com ingressos frequentemente esgotados pelos canais oficiais com bastante antecedência em relação às partidas. Se estiverem esgotados, ou se você quiser garantir lugares antes da liberação oficial, ou ainda tentar comprar ingressos de última hora, talvez valha considerar revendedores secundários como a Ticombo, com opções a partir de €81.

Quanto custam os ingressos do Paris Saint-Germain para 2026/27?

Para quem deseja comprar ingressos do Paris Saint-Germain no Parc des Princes jogo a jogo, os preços para adultos normalmente variam de €40 a €280 quando adquiridos diretamente com o clube, embora os valores da temporada 2026/27 devam ser confirmados no portal oficial de ingressos do PSG, já que podem mudar de um ano para outro, especialmente com o sucesso europeu contínuo do clube impulsionando a demanda.

O preço varia de acordo com o adversário e com o lugar no estádio. Os ingressos mais baratos do PSG normalmente ficam atrás do gol, no setor Virage Boulogne.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter as informações mais recentes sobre disponibilidade e preços. Ingressos em sites secundários de revenda, como a Ticombo, estão disponíveis atualmente a partir de €81.

Como a maioria dos times da Ligue 1, o Paris Saint-Germain oferece preços por categorias, com base em faixas etárias, incluindo adulto, júnior e sênior, mas essas divisões variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as vistas premium geralmente tendo o custo mais alto. Há também, claro, confrontos de destaque contra adversários de peso, como o 'Le Classique' (PSG x Marseille, disputado fora em 20 de setembro e em casa em 7 de fevereiro nesta temporada), que entram na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

História do Parc des Princes

O Parc des Princes é um estádio de futebol com todos os lugares sentados em Paris, na França, inaugurado em 1972. Ele está localizado no sudoeste da capital francesa, perto do Stade Jean-Bouin e do Stade Roland Garros. O estádio é a casa do Paris Saint-Germain (PSG) desde 1974. Antes da inauguração do Stade de France, em 1998, o Parc des Princes também era o estádio da seleção francesa de futebol e da seleção francesa de rugby union.

O Parc des Princes recebeu inúmeras partidas de prestígio ao longo dos anos, incluindo vários jogos da Copa do Mundo da FIFA e da Eurocopa da UEFA, além de ter sediado três finais da Copa dos Campeões da Europa, em 1956, 1975 e 1981.

A capacidade atual é de pouco menos de 48 mil lugares, com fontes variando entre cerca de 47.900 e 48.600, dependendo da configuração. Vale notar que o futuro do estádio é uma história ativa e ainda sem desfecho antes da temporada 2026/27: PSG e a Prefeitura de Paris reabriram negociações sobre uma possível venda e uma grande ampliação do local, com capacidades-alvo relatadas variando de 60 mil a até 70-75 mil assentos. No momento da redação, nenhum acordo foi finalizado, e a capacidade do Parc des Princes para 2026/27 permanece inalterada em seu tamanho atual, mas torcedores que estiverem se planejando com antecedência devem acompanhar as notícias sobre esse tema, já que isso pode afetar a disponibilidade e os preços dos ingressos em temporadas futuras.