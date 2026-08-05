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Como comprar ingressos do Paris Saint-Germain para 2026/27: jogos da Ligue 1, preços dos ingressos e mais

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PSG
Campeonato Francês

Veja como você pode assistir às bicampeãs europeias em ação, com ingressos para os jogos da próxima temporada

Não são muitos os times que podem ostentar uma sala de troféus como a do PSG. O clube mais vitorioso da França, apesar de existir há pouco mais de meio século, acumulou dezenas de títulos importantes e agora está entre um seleto grupo de equipes que venceram a Copa dos Campeões da Europa em temporadas consecutivas.

Se você ainda não foi ao icônico Parc des Princes, em Paris, ou está muito a fim de voltar, esta temporada pode ser a oportunidade perfeita para viver suas fantasias futebolísticas. Deixe o GOAL trazer todas as informações essenciais sobre ingressos do Paris Saint-Germain que você precisa saber, incluindo quanto custam, onde comprá-los e muito mais.

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Próximos jogos do Paris Saint-Germain no Parc des Princes

DataJogoLocalIngressos
sáb., 22 de agosto de 2026PSG x Stade RennaisParc des Princes (casa)Ingressos
dom., 30 de agosto de 2026Lille x PSGStade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'AscqIngressos
sáb., 5 de setembro de 2026PSG x AS MonacoParc des Princes (casa)Ingressos
sáb., 12 de setembro de 2026Brest x PSGStade Francis-Le Blé, BrestIngressos
dom., 20 de setembro de 2026Marseille x PSG (Le Classique)Stade Vélodrome, MarseilleIngressos
sáb., 10 de outubro de 2026PSG x Le MansParc des Princes (casa)Ingressos
sáb., 17 de outubro de 2026Strasbourg x PSGStade de la Meinau, StrasbourgIngressos
dom., 25 de outubro de 2026PSG x LyonParc des Princes (casa)Ingressos
sáb., 31 de outubro de 2026Le Havre x PSGStade Océane, Le HavreIngressos
sáb., 7 de novembro de 2026PSG x TroyesParc des Princes (casa)Ingressos
sáb., 21 de novembro de 2026Nice x PSGAllianz Riviera, NiceIngressos
sáb., 28 de novembro de 2026PSG x LorientParc des Princes (casa)Ingressos
sáb., 5 de dezembro de 2026Toulouse x PSGStadium de Toulouse, ToulouseIngressos
sáb., 12 de dezembro de 2026PSG x Paris FC (Derby de Paris)Parc des Princes (casa)Ingressos
dom., 3 de janeiro de 2027Lens x PSGStade Bollaert-Delelis, LensIngressos
sáb., 16 de janeiro de 2027Angers x PSGStade Raymond Kopa, AngersIngressos
sáb., 23 de janeiro de 2027PSG x AJ AuxerreParc des Princes (casa)Ingressos
sáb., 30 de janeiro de 2027Monaco x PSGStade Louis II, MonacoIngressos
dom., 7 de fevereiro de 2027PSG x Marseille (Le Classique)Parc des Princes (casa)Ingressos
sáb., 13 de fevereiro de 2027Le Mans x PSGStade Marie-Marvingt, Le MansIngressos
sáb., 20 de fevereiro de 2027PSG x BrestParc des Princes (casa)Ingressos
dom., 28 de fevereiro de 2027PSG x LensParc des Princes (casa)Ingressos
sáb., 6 de março de 2027Stade Rennais x PSGRoazhon Park, RennesIngressos
sáb., 13 de março de 2027AJ Auxerre x PSGStade Abbé Deschamps, AuxerreIngressos
sáb., 20 de março de 2027PSG x StrasbourgParc des Princes (casa)Ingressos
sáb., 3 de abril de 2027Paris FC x PSG (Derby de Paris)Stade Jean-Bouin, ParisIngressos
sáb., 10 de abril de 2027PSG x Le HavreParc des Princes (casa)Ingressos
sáb., 17 de abril de 2027PSG x LilleParc des Princes (casa)Ingressos
sáb., 24 de abril de 2027Lorient x PSGStade du Moustoir, LorientIngressos
sáb., 1º de maio de 2027PSG x AngersParc des Princes (casa)Ingressos
dom., 9 de maio de 2027Lyon x PSGGroupama Stadium, Décines-CharpieuIngressos
dom., 16 de maio de 2027PSG x NiceParc des Princes (casa)Ingressos
sáb., 22 de maio de 2027Troyes x PSGStade de l'Aube, TroyesIngressos
sáb., 29 de maio de 2027PSG x ToulouseParc des Princes (casa)Ingressos

Como comprar ingressos do Paris Saint-Germain para 2026/27?

Há várias opções de venda de ingressos para os jogos do Paris Saint-Germain, desde entradas avulsas para partidas até pacotes de hospitalidade. Para comprar ingressos, o método mais confiável é acessar o portal oficial de ingressos do PSG.

Vale a pena conferir o site regularmente para obter informações sobre vendas, datas de liberação e disponibilidade dos ingressos. Os ingressos costumam ser disponibilizados online algumas semanas antes de cada partida, e pode ser necessário criar uma conta e fornecer informações pessoais. Ser membro do clube também dá prioridade na hora de garantir lugares para jogos no Parc des Princes.

Quando os ingressos para partidas do PSG aparecem como 'Grand Public ', isso significa que estão em venda geral, e você não precisará de associação para comprá-los. Antes dessa fase, os torcedores do PSG com Red & Blue Membership têm um breve período de prioridade antes de os ingressos do Paris Saint-Germain entrarem em venda geral.

Como um dos maiores clubes da França e da Europa, e bicampeão consecutivo da Champions League antes de 2026/27, a demanda por jogos do Paris Saint-Germain é, sem surpresa, enorme, com ingressos frequentemente esgotados pelos canais oficiais com bastante antecedência em relação às partidas. Se estiverem esgotados, ou se você quiser garantir lugares antes da liberação oficial, ou ainda tentar comprar ingressos de última hora, talvez valha considerar revendedores secundários como a Ticombo, com opções a partir de €81.

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Quanto custam os ingressos do Paris Saint-Germain para 2026/27?

Para quem deseja comprar ingressos do Paris Saint-Germain no Parc des Princes jogo a jogo, os preços para adultos normalmente variam de €40 a €280 quando adquiridos diretamente com o clube, embora os valores da temporada 2026/27 devam ser confirmados no portal oficial de ingressos do PSG, já que podem mudar de um ano para outro, especialmente com o sucesso europeu contínuo do clube impulsionando a demanda.

O preço varia de acordo com o adversário e com o lugar no estádio. Os ingressos mais baratos do PSG normalmente ficam atrás do gol, no setor Virage Boulogne.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter as informações mais recentes sobre disponibilidade e preços. Ingressos em sites secundários de revenda, como a Ticombo, estão disponíveis atualmente a partir de €81.

Como a maioria dos times da Ligue 1, o Paris Saint-Germain oferece preços por categorias, com base em faixas etárias, incluindo adulto, júnior e sênior, mas essas divisões variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as vistas premium geralmente tendo o custo mais alto. Há também, claro, confrontos de destaque contra adversários de peso, como o 'Le Classique' (PSG x Marseille, disputado fora em 20 de setembro e em casa em 7 de fevereiro nesta temporada), que entram na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

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História do Parc des Princes

O Parc des Princes é um estádio de futebol com todos os lugares sentados em Paris, na França, inaugurado em 1972. Ele está localizado no sudoeste da capital francesa, perto do Stade Jean-Bouin e do Stade Roland Garros. O estádio é a casa do Paris Saint-Germain (PSG) desde 1974. Antes da inauguração do Stade de France, em 1998, o Parc des Princes também era o estádio da seleção francesa de futebol e da seleção francesa de rugby union.

O Parc des Princes recebeu inúmeras partidas de prestígio ao longo dos anos, incluindo vários jogos da Copa do Mundo da FIFA e da Eurocopa da UEFA, além de ter sediado três finais da Copa dos Campeões da Europa, em 1956, 1975 e 1981.

A capacidade atual é de pouco menos de 48 mil lugares, com fontes variando entre cerca de 47.900 e 48.600, dependendo da configuração. Vale notar que o futuro do estádio é uma história ativa e ainda sem desfecho antes da temporada 2026/27: PSG e a Prefeitura de Paris reabriram negociações sobre uma possível venda e uma grande ampliação do local, com capacidades-alvo relatadas variando de 60 mil a até 70-75 mil assentos. No momento da redação, nenhum acordo foi finalizado, e a capacidade do Parc des Princes para 2026/27 permanece inalterada em seu tamanho atual, mas torcedores que estiverem se planejando com antecedência devem acompanhar as notícias sobre esse tema, já que isso pode afetar a disponibilidade e os preços dos ingressos em temporadas futuras.

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