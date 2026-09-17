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Luton Town FCGetty Images
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Como comprar ingressos do Luton Town FC para 2026/2027: datas, preços dos ingressos e mais

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Tickets
Luton
League One

Veja exatamente como você pode garantir ingressos para o Luton Town FC

O Luton Town FC compete no futebol inglês em seu icônico e único estádio, Kenilworth Road. Famoso por sua atmosfera intimista e pelo apoio vibrante dos torcedores locais, assistir a uma partida em Bedfordshire proporciona uma das experiências de dia de jogo mais autênticas do futebol britânico.

GOAL traz todas as informações essenciais de que você precisa para garantir seu lugar em Kenilworth Road. Confira calendário de jogos, pontos de venda oficiais, opções no mercado secundário e como comprar seus ingressos hoje mesmo.

Quando joga o Luton Town FC?

Data e horário

Partida

Local

Ingressos

19 de setembro de 2026 às 15:00

Luton Town FC x Bradford City AFC

Kenilworth Road, Luton

Ingressos

22 de setembro de 2026 às 19:00

Luton Town FC x Ipswich Town

Kenilworth Road, Luton

Ingressos

26 de setembro de 2026 às 15:00

Huddersfield Town x Luton Town FC

John Smith's Stadium, Huddersfield

Ingressos

3 de outubro de 2026 às 15:00

Luton Town FC x Doncaster Rovers FC

Kenilworth Road, Luton

Ingressos

6 de outubro de 2026 às 19:45

Colchester United x Luton Town FC

JobServe Community Stadium, Colchester

Ingressos

10 de outubro de 2026 às 15:00

Wycombe Wanderers x Luton Town FC

Adams Park, High Wycombe

Ingressos

17 de outubro de 2026 às 12:30

Milton Keynes Dons x Luton Town FC

Stadium MK, Milton Keynes

Ingressos

20 de outubro de 2026 às 19:45

Luton Town FC x Barnsley FC

Kenilworth Road, Luton

Ingressos

24 de outubro de 2026 às 12:30

Luton Town FC x Leicester City FC

Kenilworth Road, Luton

Ingressos

31 de outubro de 2026 às 15:00

Peterborough United x Luton Town FC

Weston Homes Stadium, Peterborough

Ingressos

14 de novembro de 2026 às 15:00

Luton Town FC x Cambridge United FC

Kenilworth Road, Luton

Ingressos

17 de novembro de 2026 às 19:00

Luton Town FC x Peterborough United

Kenilworth Road, Luton

Ingressos

21 de novembro de 2026 às 15:00

Burton Albion x Luton Town FC

Pirelli Stadium, Burton upon Trent

Ingressos

28 de novembro de 2026 às 15:00

Luton Town FC x Oxford United

Kenilworth Road, Luton

Ingressos

1 de dezembro de 2026 às 19:45

Blackpool FC x Luton Town FC

Bloomfield Road, Blackpool

Ingressos

12 de dezembro de 2026 às 15:00

Luton Town FC x Wigan Athletic

Kenilworth Road, Luton

Ingressos

19 de dezembro de 2026 às 12:30

Sheffield Wednesday x Luton Town FC

Hillsborough Stadium, Sheffield

Ingressos

26 de dezembro de 2026 às 15:00

Luton Town FC x Bromley FC

Kenilworth Road, Luton

Ingressos

29 de dezembro de 2026 às 19:45

AFC Wimbledon x Luton Town FC

Cherry Red Records Stadium, London

Ingressos

2 de janeiro de 2027 às 15:00

Plymouth Argyle x Luton Town FC

Home Park, Plymouth

Ingressos

9 de janeiro de 2027 às 15:00

Luton Town FC x Sheffield Wednesday

Kenilworth Road, Luton

Ingressos

16 de janeiro de 2027 às 15:00

Luton Town FC x Milton Keynes Dons

Kenilworth Road, Luton

Ingressos

19 de janeiro de 2027 às 19:45

Barnsley FC x Luton Town FC

Oakwell, Barnsley

Ingressos

23 de janeiro de 2027 às 15:00

Leicester City FC x Luton Town FC

King Power Stadium, Leicester

Ingressos

30 de janeiro de 2027 às 15:00

Luton Town FC x Peterborough United

Kenilworth Road, Luton

Ingressos

6 de fevereiro de 2027 às 15:00

Luton Town FC x Mansfield Town FC

Kenilworth Road, Luton

Ingressos

9 de fevereiro de 2027 às 19:45

Stockport County x Luton Town FC

Edgeley Park, Stockport

Ingressos

13 de fevereiro de 2027 às 15:00

Leyton Orient x Luton Town FC

Gaughan Group Stadium, London

Ingressos

Onde comprar ingressos do Luton Town FC?

Os ingressos oficiais para as partidas podem ser comprados diretamente no portal oficial de e-ticketing do Luton Town FC e na bilheteria de Kenilworth Road. As vendas oficiais operam em um sistema escalonado de prioridade, dando a membros do clube e detentores de carnê de temporada o primeiro acesso antes de os lugares restantes entrarem em venda geral.

Se as cotas gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como Ticombooferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos do Luton Town FC?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial de ingressos do Luton Town FC normalmente começam em £26 para assentos de admissão geral para adultos, com os valores variando de acordo com a categoria da partida, a faixa etária e a localização do setor dentro de Kenilworth Road.

Se as cotas gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como Ticombooferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora, onde os preços começam em £45 por ingresso, dependendo da disponibilidade e da demanda do mercado.

Tudo o que você precisa saber sobre o Luton Town FC

O Luton Town FC é um histórico clube inglês de futebol com sede em Bedfordshire, fundado em 1885. O clube manda seus jogos em Kenilworth Road, um estádio icônico com capacidade para mais de 11.500 pessoas que oferece um ambiente tradicionalmente inglês de futebol bastante característico.

Os principais detalhes a saber ao planejar sua experiência de dia de jogo incluem:

  • Os ingressos são distribuídos por fases de prioridade, o que faz da filiação oficial ao clube a melhor forma de garantir acesso pelo valor de face.
  • Kenilworth Road fica perto da região central de Luton, com acesso pela estação de Luton e boas conexões de transporte.
  • As categorias das partidas variam de acordo com o adversário, com jogos de destaque nos fins de semana se esgotando rapidamente ao longo das fases de venda geral.
  • Os torcedores visitantes ficam no Oak Road Stand, enquanto os principais torcedores da casa ocupam o Main Stand e o David Preece Stand.

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