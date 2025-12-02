Foi um período marcante para o Inter Miami. Depois de conquistar a Leagues Cup em 2023 e o Supporters' Shield em 2024, o clube foi até o fim nos playoffs da MLS Cup de 2025, vencendo o Vancouver Whitecaps na final para erguer sua primeira MLS Cup, com Lionel Messi sendo nomeado o MVP da campanha. O time entra em 2026 como atual campeão e como o inquilino inaugural de sua nova casa construída para esse fim, o Nu Stadium, no Miami Freedom Park.

Não perca a chance de ver a equipe rosa em ação. Deixe o GOAL trazer todas as informações essenciais sobre ingressos do Inter Miami que você precisa, incluindo onde comprá-los e quanto vão custar.

Quais são os próximos jogos do Inter Miami em 2026?

Data e hora Jogo Local Ingressos qua., 5 de ago. de 2026, 19h30 ET Inter Miami x Atlético de San Luis (Leagues Cup) Nu Stadium, Miami Ingressos sáb., 8 de ago. de 2026, 20h00 ET Inter Miami x CF Monterrey (Leagues Cup) Nu Stadium, Miami Ingressos qua., 12 de ago. de 2026, 19h30 ET Inter Miami x Club León (Leagues Cup) Nu Stadium, Miami Ingressos sáb., 15 de ago. de 2026, 20h30 ET Nashville SC x Inter Miami GEODIS Park, Nashville, TN Ingressos qua., 19 de ago. de 2026, 19h30 ET Philadelphia Union x Inter Miami Subaru Park, Chester, PA Ingressos sáb., 22 de ago. de 2026, 19h30 ET Inter Miami x Toronto FC Nu Stadium, Miami Ingressos sáb., 29 de ago. de 2026, 19h30 ET Inter Miami x CF Montréal Nu Stadium, Miami Ingressos sáb., 5 de set. de 2026, 19h30 ET Inter Miami x Atlanta United FC Nu Stadium, Miami Ingressos qua., 9 de set. de 2026, 20h30 ET Chicago Fire FC x Inter Miami Soldier Field, Chicago, IL Ingressos sáb., 12 de set. de 2026, 19h30 ET Inter Miami x Nashville SC Nu Stadium, Miami Ingressos dom., 20 de set. de 2026, 19h00 ET Inter Miami x San Diego FC Nu Stadium, Miami Ingressos dom., 27 de set. de 2026, 19h00 ET Columbus Crew x Inter Miami ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH Ingressos sáb., 10 de out. de 2026, 19h30 ET Inter Miami x D.C. United Nu Stadium, Miami Ingressos qua., 14 de out. de 2026, 19h30 ET Inter Miami x New York City FC Nu Stadium, Miami Ingressos sáb., 17 de out. de 2026, 19h30 ET Atlanta United FC x Inter Miami Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA Ingressos sáb., 24 de out. de 2026, 17h30 ET Red Bull New York x Inter Miami Red Bull Arena, Harrison, NJ Ingressos qua., 28 de out. de 2026, 19h30 ET Inter Miami x FC Cincinnati Nu Stadium, Miami Ingressos dom., 1º de nov. de 2026, 18h00 ET New England Revolution x Inter Miami Gillette Stadium, Foxborough, MA Ingressos sáb., 7 de nov. de 2026, 16h00 ET Inter Miami x Charlotte FC (último jogo da temporada regular) Nu Stadium, Miami Ingressos

Os horários de início estão listados no horário do leste dos Estados Unidos e estão sujeitos a alterações antes da confirmação da transmissão. Sempre confira novamente no site oficial do clube ou com o fornecedor do ingresso mais perto do dia da partida.

Como comprar ingressos do Inter Miami

Há várias opções de ingressos para jogos do Inter Miami, desde bilhetes avulsos para partidas até pacotes de hospitalidade.

Para comprar ingressos oficiais do Inter Miami, o método mais confiável é acessar o site oficial da MLS ou o portal de ingressos no site oficial do clube.

Obviamente, a procura por ingressos costuma ser alta, especialmente agora que o clube está instalado em sua nova casa permanente e entra na temporada como atual campeão da MLS Cup. Por isso, se os jogos estiverem esgotados pelos canais oficiais ou se você estiver procurando ingressos de última hora, pode considerar revendedores secundários como o StubHub, com ingressos a partir de $36.

Quanto custam os ingressos do Inter Miami?

Para quem deseja comprar ingressos do Inter Miami pelos canais oficiais, o clube anunciou preços de carnês de temporada a partir de $40 por jogo para inscrições antecipadas no Nu Stadium, embora o valor dos ingressos avulsos varie significativamente de acordo com o adversário, o setor e a antecedência da compra. Sempre consulte o portal oficial de ingressos do clube para conferir os preços atualizados jogo a jogo, já que eles podem mudar ao longo da temporada, particularmente para partidas de alta demanda ou caso o Inter Miami avance longe nos playoffs.

O preço varia de acordo com o lugar em que você se senta no estádio, e os valores para jogos fora de casa dependem das políticas do clube mandante.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações sobre disponibilidade e preços.

Ingressos em sites secundários de revenda, como o StubHub, estão disponíveis no momento a partir de $36.

O que esperar do Inter Miami em 2026?

O Inter Miami joga a MLS apenas desde o início da temporada de 2020, mas já se tornou uma das maiores atrações da liga. O clube surgiu com o apoio de celebridades como David Beckham e foi de força em força. Vários nomes estelares vestiram a já famosa camisa rosa, e nenhum mais do que Lionel Messi.

A temporada de 2025 de Messi foi digna dos livros de história; ele ganhou a Chuteira de Ouro da MLS, assegurou prêmios consecutivos de MVP e foi nomeado o MVP da campanha vitoriosa do Inter Miami na MLS Cup de 2025. O argentino assinou uma extensão contratual de três anos no fim de 2025 para permanecer no clube até 2028, consolidando seu compromisso com a nova era da franquia no Nu Stadium. Ele completará 39 anos durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026, mas não mostra sinais de desaceleração. Além de Messi, o atual elenco também conta com nomes como Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón e Germán Berterame, enquanto os veteranos do clube Jordi Alba e Sergio Busquets devem se aposentar ao fim da temporada.

Também foi uma temporada de mudanças fora de campo: o técnico Javier Mascherano, que estava havia muito tempo no cargo, deixou o clube em abril de 2026, com Guillermo Hoyos assumindo o comando.

As médias de público cresceram de forma constante a cada ano desde a fundação do Inter Miami, e a mudança para o novo e maior Nu Stadium, que foi inaugurado com casa cheia de 26.700 torcedores para a visita do Austin FC em 4 de abril de 2026, só intensificou a demanda. Espere uma atmosfera lotada nas partidas de maior apelo, especialmente com o clube em busca do bicampeonato da MLS Cup.

História do Nu Stadium

O Nu Stadium é a nova casa específica para futebol do Inter Miami no Miami Freedom Park, um complexo de entretenimento e desenvolvimento comunitário de 131 acres localizado perto do Aeroporto Internacional de Miami. O estádio foi inaugurado em 4 de abril de 2026, com a primeira partida do Inter Miami em casa na MLS no local terminando em empate por 2 a 2 contra o Austin FC, marcando o fim do período de vários anos do clube no temporário Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

Projetado como um local multiuso com 25.000 lugares, com capacidade reportada para eventos maiores próxima de 26.700, o Nu Stadium conta com um anel de circulação ao ar livre em 360 graus com vista panorâmica do centro de Miami, uma arquibancada unificada de nível único desenhada para maximizar a atmosfera e o que é anunciado como o bar mais longo da MLS. O estádio leva o nome da Nu, uma empresa de serviços financeiros digitais, em uma parceria plurianual de naming rights anunciada em março de 2026.