O Al-Nassr entra em 2026/27 como atual campeão da Saudi Pro League, com Cristiano Ronaldo ainda liderando o ataque no Al-Awwal Park. Veja como comprar ingressos, quanto eles custam e a lista completa de jogos da temporada.

O Al-Nassr protagonizou a maior contratação de todas quando assinou com Cristiano Ronaldo em 2022, e os públicos da Saudi Pro League vêm crescendo desde então. A GOAL traz todas as informações de que você precisa sobre a compra de ingressos para jogos do Al-Nassr, incluindo como adquiri-los e quanto vão custar.

Jogos do Al-Nassr SC em 2026/27

Data e hora Jogo Local Ingressos 15 de ago. de 2026, 14:00 Al Nassr x Al Fateh Al-Awwal Park, Riad Ingressos 18 de ago. de 2026, 14:00 (King Cup) Al Diriyah x Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad Ingressos 21 de ago. de 2026, 12:00 Al Riyadh x Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad Ingressos 25 de ago. de 2026, 14:00 Al-Ettifaq x Al Nassr Al Ettifaq Club Stadium, Dammam Ingressos 28 de ago. de 2026, 14:00 Al Nassr x Al-Taawoun Al-Awwal Park, Riad Ingressos 5 de set. de 2026, 14:00 Al Ittihad x Al Nassr Alinma Stadium, Jidá Ingressos 9 de set. de 2026, 14:00 Al Nassr x Abha Al-Awwal Park, Riad Ingressos 10 de set. de 2026, 14:00 Al Khaleej x Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Ingressos 17 de set. de 2026, 14:00 Al Nassr x Al Diriyah Al-Awwal Park, Riad Ingressos 9 de out. de 2026, 13:00 Al Ahli x Al Nassr Alinma Stadium, Jidá Ingressos 15 de out. de 2026, 13:00 Al Nassr x Neom SC Al-Awwal Park, Riad Ingressos 22 de out. de 2026, 13:00 Al-Faisaly x Al Nassr Al-Majma'ah Sport City Stadium, Al-Majma'ah Ingressos 29 de out. de 2026, 13:00 Al Nassr x Al Kholood Al-Awwal Park, Riad Ingressos 5 de nov. de 2026, 12:00 Al Hazem x Al Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Ingressos 20 de nov. de 2026, 12:00 Al Nassr x Al Qadsiah Al-Awwal Park, Riad Ingressos 26 de nov. de 2026, 12:00 Al Nassr x Al Shabab Al-Awwal Park, Riad Ingressos 3 de dez. de 2026, 12:00 Al-Fayha x Al Nassr Al Majma'a Sport City Stadium, Al-Majma'ah Ingressos 10 de dez. de 2026, 12:00 Al Nassr x Al Hilal Al-Awwal Park, Riad Ingressos 14 de dez. de 2026, 12:00 Al Fateh x Al Nassr Maydan Tamweel Al Oula, Al-Ahsa Ingressos 11 de fev. de 2027, 15:00 Al Nassr x Al Riyadh Al-Awwal Park, Riad Ingressos 18 de fev. de 2027, 15:00 Al Nassr x Al-Ettifaq Al-Awwal Park, Riad Ingressos 25 de fev. de 2027, 15:00 Al-Taawoun x Al Nassr Al Taawoun Club Stadium, Buraydah Ingressos 11 de mar. de 2027, 14:00 Al Nassr x Al Ittihad Al-Awwal Park, Riad Ingressos 18 de mar. de 2027, 15:00 Abha x Al Nassr Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, Abha Ingressos 2 de abr. de 2027, 13:00 Al Nassr x Al Khaleej Al-Awwal Park, Riad Ingressos 8 de abr. de 2027, 13:00 Al Diriyah x Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad Ingressos 15 de abr. de 2027, 13:00 Al Nassr x Al Ahli Al-Awwal Park, Riad Ingressos 18 de abr. de 2027, 13:00 Neom SC x Al Nassr King Khalid Sports City, Tabuk Ingressos 22 de abr. de 2027, 13:00 Al Nassr x Al-Faisaly Al-Awwal Park, Riad Ingressos 29 de abr. de 2027, 13:00 Al Kholood x Al Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Ingressos 6 de mai. de 2027, 13:00 Al Nassr x Al Hazem Al-Awwal Park, Riad Ingressos 12 de mai. de 2027, 13:00 Al Qadsiah x Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Ingressos 20 de mai. de 2027, 13:00 Al Shabab x Al Nassr SHG Arena, Riad Ingressos 24 de mai. de 2027, 13:00 Al Nassr x Al-Fayha Al-Awwal Park, Riad Ingressos 28 de mai. de 2027, 13:00 Al Hilal x Al Nassr Kingdom Arena, Riad Ingressos

Observação: A Saudi Pro League será interrompida de 24 de dezembro de 2026 a 7 de fevereiro de 2027 para dar lugar à Copa da Ásia da AFC de 2027, que será sediada pela Arábia Saudita, antes de a campanha do Al-Nassr ser retomada em fevereiro. Os horários de início estão listados conforme publicados e estão sujeitos a alteração mais perto do dia da partida.

Como comprar ingressos do Al-Nassr para 2026/27

Para comprar ingressos para jogos do Al-Nassr, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga (SPL), onde você pode navegar até a seção 'Fixture/Tickets' na aba 'Matches'. Você também pode conseguir ingressos pelo site do Al-Awwal Park ou pelo WeBook.com.

Saudi Pro League Al Nassr FC crest Al Nassr FC 15 Aug 2026 14:00 Al Fateh FC crest Al Fateh FC

As rodadas costumam ser disputadas ao longo de três dias, a maioria delas de quinta-feira a sábado para coincidir com o fim de semana saudita (sexta e sábado), e os ingressos normalmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.

Para jogos populares, como o Dérbi de Riad (Al-Hilal x Al-Nassr), é aconselhável comprar os ingressos assim que forem disponibilizados para evitar perder os assentos desejados.

Você não precisa ser sócio do clube para comprar ingressos avulsos, mas o Al-Nassr oferece pacotes de associação Diamond e Seasonal Membership. As Diamond Memberships garantem ingressos para todas as competições, enquanto as Seasonal Memberships, que têm vários níveis, do Fan Tier ao Platinum Tier, incluem benefícios e ingressos que aumentam em valor dependendo do nível.

Dado que plataformas oficiais como Webook e o site da Saudi Pro League frequentemente esgotam em minutos para jogos de alta demanda, mercados secundários confiáveis como Ticombo oferecem a melhor opção para garantir ingressos verificados para as partidas.

Quanto custam os ingressos do Al-Nassr para 2026/27?

Os preços dos ingressos do Al-Nassr variam dependendo da partida, da categoria de assento e da demanda. Opções premium, como camarotes VIP e suítes executivas, têm preços mais altos, enquanto os ingressos de entrada geral oferecem opções mais acessíveis.

Os preços normalmente variam de SAR 185 a SAR 1.875 ou mais para partidas de maior destaque.

Acompanhe o site oficial da liga ou o site do Al-Awwal Park para obter informações adicionais sobre ingressos, incluindo disponibilidade e preços.

Tudo o que você precisa saber sobre o Al-Nassr

Fundado em 1955, o Al-Nassr é uma das forças tradicionais da Saudi Pro League e tem sede na capital, Riad. Al Hilal e Al-Nassr sempre foram duas das forças mais dominantes no cenário saudita, e mantiveram esse embalo desde que a Saudi Pro League passou a existir em 2007.

O Al-Nassr finalmente voltou a conquistar o título em 2025/26, levantando seu 11º troféu da liga saudita sob o comando de Ange Postecoglou e encerrando uma longa espera para os Nassrawis. Com Cristiano Ronaldo ainda liderando o ataque, a equipe entra em 2026/27 como campeã e forte favorita para defender sua coroa.

Embora Ronaldo siga sendo o reforço mais famoso a atuar pelo Al-Nassr nos últimos tempos, uma série de estrelas mundiais notáveis vestiu o uniforme amarelo e azul ao longo dos anos, incluindo nomes como Hristo Stoichkov, Denilson, Vincent Aboubakar e David Ospina. O clube continuou a fortalecer seu elenco ano após ano à medida que o perfil global do futebol saudita segue crescendo, com a Arábia Saudita pronta para sediar a Copa da Ásia da AFC de 2027 durante esta mesma temporada.

História do Al-Awwal Park

O Al-Awwal Park, anteriormente conhecido como King Saud University Stadium e Mrsool Park, é a casa do Al-Nassr desde 2020. Em setembro daquele ano, a Saudi Media Company (SMC) obteve os direitos de gestão para operar o estádio, e assinou com o Al-Nassr para que o clube se tornasse inquilino. Em abril de 2023, o estádio foi renomeado como Al-Awwal Park depois que o Saudi Awwal Bank assinou um acordo de patrocínio de US$ 15 milhões.

O Al-Awwal Park está localizado dentro do complexo do King Saud University Stadium, no oeste de Riad, logo ao sul do King Abdullah Financial District, e pode receber até 26.000 torcedores em um dia de jogo. O estádio também sediou outros eventos esportivos e de entretenimento, incluindo o Crown Jewel da WWE, em duas ocasiões, e cards do PFL Championship.