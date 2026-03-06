Como comprar ingressos do Al-Khaleej para 2026/27: preços da Saudi Pro League, próximos jogos e mais

Os holofotes do futebol saudita tendem a se concentrar na maior parte do tempo no big-4 (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli), mas, para vivenciar e apreciar plenamente tudo o que a maior liga da Ásia tem a oferecer, vale a pena acompanhar todos os clubes da Saudi Pro League.

Um clube que segue acima das expectativas é o Al-Khaleej, da cidade de Saihat, na Província Oriental, embora mande seus jogos no Prince Mohammed bin Fahd Stadium, na vizinha cidade de Dammam.

Deixe o GOAL mostrar como você pode ver o 'Al-Danah' (As Pérolas), com todas as informações sobre ingressos, incluindo como comprá-los e quanto custam.

Quando o Al-Khaleej joga?

Data e hora Jogo Competição Ingressos 15 de ago. de 2026 - 12:15 Al-Taawoun x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 18 de ago. de 2026 - 12:05 Al Akhdoud x Al Khaleej King Cup Ingressos 22 de ago. de 2026 - 14:00 Al Khaleej x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 25 de ago. de 2026 - 12:05 Abha x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 28 de ago. de 2026 - 14:00 Al Khaleej x Al Hilal Saudi Pro League Ingressos 3 de set. de 2026 - 12:30 Neom SC x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 7 de set. de 2026 - 11:30 Al Khaleej x Al Riyadh Saudi Pro League Ingressos 10 de set. de 2026 - 14:00 Al Khaleej x Al Nassr Saudi Pro League Ingressos 17 de set. de 2026 - 14:00 Al-Ettifaq x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 9 de out. de 2026 - 13:00 Al Khaleej x Al-Fayha Saudi Pro League Ingressos 15 de out. de 2026 - 13:00 Al Fateh x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 22 de out. de 2026 - 13:00 Al Ahli x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 29 de out. de 2026 - 13:00 Al Khaleej x Al Hazem Saudi Pro League Ingressos 5 de nov. de 2026 - 12:00 Al Kholood x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 20 de nov. de 2026 - 12:00 Al Khaleej x Al Ittihad Saudi Pro League Ingressos 26 de nov. de 2026 - 12:00 Al-Faisaly x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 3 de dez. de 2026 - 12:00 Al Khaleej x Al Diriyah Saudi Pro League Ingressos 10 de dez. de 2026 - 12:00 Al Qadsiah x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 14 de dez. de 2026 - 12:00 Al Khaleej x Al-Taawoun Saudi Pro League Ingressos 11 de fev. de 2027 - 15:00 Al Shabab x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 18 de fev. de 2027 - 15:00 Al Khaleej x Abha Saudi Pro League Ingressos 25 de fev. de 2027 - 15:00 Al Hilal x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 11 de mar. de 2027 - 14:00 Al Khaleej x Neom SC Saudi Pro League Ingressos 18 de mar. de 2027 - 15:00 Al Riyadh x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 2 de abr. de 2027 - 13:00 Al Nassr x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 8 de abr. de 2027 - 13:00 Al Khaleej x Al-Ettifaq Saudi Pro League Ingressos 15 de abr. de 2027 - 13:00 Al-Fayha x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 18 de abr. de 2027 - 13:00 Al Khaleej x Al Fateh Saudi Pro League Ingressos 22 de abr. de 2027 - 13:00 Al Khaleej x Al Ahli Saudi Pro League Ingressos 29 de abr. de 2027 - 13:00 Al Hazem x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 6 de maio de 2027 - 13:00 Al Khaleej x Al Kholood Saudi Pro League Ingressos 12 de maio de 2027 - 13:00 Al Ittihad x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 20 de maio de 2027 - 13:00 Al Khaleej x Al-Faisaly Saudi Pro League Ingressos 24 de maio de 2027 - 13:00 Al Diriyah x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 28 de maio de 2027 - 13:00 Al Khaleej x Al Qadsiah Saudi Pro League Ingressos

A temporada 2026/27 do Al-Khaleej vai de 15 de agosto a 28 de maio, com uma pausa no meio da temporada entre dezembro e fevereiro para acomodar a realização da Copa da Ásia da AFC de 2027 na Arábia Saudita. Os horários de início estão sujeitos a alteração mais perto do dia do jogo por motivos de transmissão.

Como comprar ingressos para o Al-Khaleej em 2026/27

Para comprar ingressos para jogos do Al-Khaleej, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga (SPL), onde você pode ir até a seção 'Fixture/Tickets' na aba 'Matches'.

As rodadas da Saudi Pro League geralmente são realizadas ao longo de três dias, com a maioria acontecendo de quinta a sábado para coincidir com o fim de semana saudita (sexta e sábado), e os ingressos normalmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.

Para jogos populares, como quando o Al-Khaleej enfrenta Al-Hilal ou Al-Nassr, ou quando mede forças com rivais locais como Al-Qadsiah ou Al-Ettifaq, é aconselhável comprar os ingressos assim que forem disponibilizados para evitar perder os lugares desejados.

Embora os portais oficiais da liga ou do estádio sejam a forma mais segura para os torcedores garantirem lugares nos jogos do Al-Khaleej, quem quiser assistir a uma partida pode considerar plataformas secundárias como a Ticombo para ingressos.

Quanto custam os ingressos do Al-Khaleej em 2026/27?

Os preços dos ingressos do Al-Khaleej variam de acordo com a partida, a categoria do assento e a demanda.

As opções de assentos premium têm preços mais altos, enquanto os ingressos de entrada geral oferecem opções mais acessíveis. Os preços normalmente variam de SAR25 a SAR500 ou mais para jogos de maior apelo.

Acompanhe o site oficial da liga para mais informações sobre ingressos, incluindo disponibilidade e preços.

Ingressos em sites secundários como a Ticombo oferecem uma alternativa confiável caso os canais oficiais estejam esgotados.

O que esperar do Al-Khaleej em 2026/27?

O Al-Khaleej teve várias passagens pela Saudi Pro League, embora esteja de forma ininterrupta na elite desde que conquistou o acesso ao fim da campanha 2021/22 da Saudi First Division League.

Apesar de historicamente ser mais conhecido como um clube de handebol bem-sucedido, o Al-Khaleej deu sequência na temporada passada à sua mais longa permanência consecutiva na principal divisão do futebol saudita, terminando em 8º sob o comando de Georgios Donis, seu melhor período sustentado na elite. Um de seus resultados mais marcantes dos últimos anos veio em dezembro de 2025, quando saiu de 3 a 0 para empatar em 3 a 2 com o então campeão Al-Hilal, ampliando uma incrível reação no fim da temporada que ameaçou brevemente a notável sequência invicta do Al-Hilal.

A maioria das estrelas globais do futebol que migraram para a Arábia Saudita nas últimas temporadas tendeu a ir para os lados mais estabelecidos e vitoriosos. No entanto, o Al-Khaleej também importou algumas joias. O norueguês Joshua King terminou a última temporada como artilheiro isolado do clube com 20 gols, enquanto o grego Konstantinos Fortounis e seu compatriota Georgios Masouras seguem sendo importantes válvulas criativas e ofensivas para a nova campanha.

Não é surpresa que o Al-Khaleej tenha construído um forte contingente grego, com Georgios Donis no comando técnico desde o verão de 2025. Donis, que nos anos 1990 se tornou o primeiro jogador grego a atuar na Premier League inglesa, segue construindo sobre as bases sólidas lançadas durante sua temporada de estreia no clube de Saihat.

História do Prince Mohammed Bin Fahd Stadium

O Prince Mohammed Bin Fahd Stadium é uma instalação esportiva multiuso localizada na cidade costeira de Dammam, no Golfo Pérsico, a quinta maior cidade da Arábia Saudita. É a casa dos clubes sauditas Al-Ettifaq e Al-Qadsiah desde sua inauguração em 1973, embora o Al-Ettifaq tenha deixado o local em 2023 após a construção de seu novo estádio (EGO Stadium). Al-Khaleej e Al-Qadsiah seguem usando o estádio para seus jogos como mandantes. A capacidade do estádio é de 26.000 lugares.

O Prince Mohammed Bin Fahd Stadium é cercado por uma variedade de instalações e comodidades, incluindo um campo de treinamento alternativo, uma pista para competições de atletismo, um edifício VIP e seus anexos, uma mesquita, além de jardins, espaços ao ar livre e estacionamentos.