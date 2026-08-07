Como comprar ingressos do Al-Ittihad para 2026/27: preços e jogos da Saudi Pro League

O Al-Ittihad entra em 2026/27 sob o comando do novo técnico Jens Wissing, uma nomeação surpreendente tirada do Gamba Osaka, do Japão, após a saída de Sergio Conceicao depois de um decepcionante quinto lugar. Sediado em Jidá, o Al-Ittihad segue sendo a instituição esportiva mais antiga da Arábia Saudita e presença constante na atmosfera da "Muralha Amarela" no King Abdullah Sports City. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos nesta temporada.

Lista de jogos do Al-Ittihad na Saudi Pro League 2026/27

A SPL divulga seu calendário de 34 rodadas em blocos, então, até agora, apenas as seis primeiras rodadas têm datas confirmadas. Os principais clássicos do Al-Ittihad já têm os números das rodadas confirmados, mesmo quando a data exata ainda está por ser definida.

Data e horário Partida Local Competição Ingressos sáb. 15 de ago. de 2026, 23:00 Al Ittihad x Al Kholood Alinma Stadium (casa) Saudi Pro League Ingressos sex. 21 de ago. de 2026, 23:00 Al Qadsiah x Al Ittihad Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (fora) Saudi Pro League Ingressos seg. 24 de ago. de 2026, 23:00 Al Ittihad x Al Hazem Prince Abdullah Al-Faisal Stadium (casa) Saudi Pro League Ingressos sáb. 29 de ago. de 2026, 23:00 Al Fateh x Al Ittihad Maydan Tamweel Al Oula (fora) Saudi Pro League Ingressos sáb. 5 de set. de 2026, 23:00 Al Ittihad x Al Nassr Alinma Stadium (casa) Saudi Pro League Ingressos ter. 8 de set. de 2026, 23:00 Al Ittihad x Al Fayha Alinma Stadium (casa) Saudi Pro League Ingressos A confirmar, rodada 8 Al Hilal x Al Ittihad (Clásico, jogo de ida) Kingdom Arena (fora) Saudi Pro League, rodada 8 Ingressos A confirmar, rodada 15 Al Ittihad x Al Ahli (Dérbi de Jidá, jogo de ida) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (casa) Saudi Pro League, rodada 15 Ingressos A confirmar, rodada 25 Al Ittihad x Al Hilal (Clásico, jogo de volta) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (casa) Saudi Pro League, rodada 25 Ingressos A confirmar, rodada 32 Al Ahli x Al Ittihad (Dérbi de Jidá, jogo de volta) King Abdullah Sports City (fora) Saudi Pro League, rodada 32 Ingressos

Como comprar ingressos do Al-Ittihad

A principal opção é o portal oficial de ingressos do Al-Ittihad ou o aplicativo dedicado do clube.

Os ingressos padrão para jogos da liga normalmente começam a ser vendidos de 10 a 14 dias antes do pontapé inicial.

Para partidas de alta demanda, como o Dérbi de Jidá, os níveis de associação dão acesso antecipado antes da procura geral.

Se as cargas oficiais se esgotarem, plataformas secundárias como a Ticombo oferecem ingressos a partir de SAR 75.

Quanto custam os ingressos do Al-Ittihad

Entrada padrão: SAR 50 - SAR 125

SAR 50 - SAR 125 Assentos premium: SAR 300 - SAR 700

SAR 300 - SAR 700 VIP e lounges Gold: a partir de SAR 1.800, incluindo hospitalidade gourmet e as melhores vistas do estádio

a partir de SAR 1.800, incluindo hospitalidade gourmet e as melhores vistas do estádio Mercado secundário via Ticombo: normalmente a partir de cerca de SAR 75, variando conforme a demanda

O que esperar do Al-Ittihad em 2026/27

Fundado em 1927, o Al-Ittihad é o clube esportivo mais antigo da Arábia Saudita e bicampeão da Liga dos Campeões da AFC, com uma longa história de títulos nacionais. A temporada 2025/26, porém, foi decepcionante: a equipe de Sergio Conceicao terminou em quinto lugar, 31 pontos atrás do campeão Al-Nassr, foi derrotada nas semifinais da King's Cup e caiu nas quartas de final da AFC Champions League Elite. Conceicao saiu em comum acordo em junho de 2026 após não conseguir conquistar um troféu.

O clube respondeu apostando em Jens Wissing, técnico alemão de 38 anos com apenas sete meses de experiência no comando de equipes principais, mas que chega logo após conduzir o Gamba Osaka ao título da AFC Champions League Two, derrotando o Al-Nassr na final no caminho. Trata-se de uma mudança em relação à abordagem habitual do Al-Ittihad de buscar nomes de peso, com o clube priorizando uma reconstrução tática acima da reputação. Karim Benzema e N'Golo Kante seguem centrais no elenco enquanto Wissing tenta recolocar o Al-Ittihad no topo do futebol saudita.

História do King Abdullah Sports City

Conhecido comumente como "A Joia", o King Abdullah Sports City é um estádio com capacidade para cerca de 62.000 pessoas e a joia da coroa da infraestrutura esportiva de Jidá. Sua arquitetura foi projetada para amplificar o barulho da torcida, garantindo que cada rugido chegue ao gramado. Localizado a uma curta distância de carro da costa norte de Jidá, o local oferece amplas fan zones e a megastore oficial do clube, além de ser compartilhado com o também clube de Jidá Al-Ahli.