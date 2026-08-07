Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Al-Ittihad 2025/26 ticketsGetty
Book Al-Ittihad Tickets

Traduzido por

Como comprar ingressos do Al-Ittihad para 2026/27: preços e jogos da Saudi Pro League

SHOPPING
Travel
Campeonato Saudita
Al-Ittihad

Viva pessoalmente o legado do clube mais antigo da Arábia Saudita

O Al-Ittihad entra em 2026/27 sob o comando do novo técnico Jens Wissing, uma nomeação surpreendente tirada do Gamba Osaka, do Japão, após a saída de Sergio Conceicao depois de um decepcionante quinto lugar. Sediado em Jidá, o Al-Ittihad segue sendo a instituição esportiva mais antiga da Arábia Saudita e presença constante na atmosfera da "Muralha Amarela" no King Abdullah Sports City. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos nesta temporada.

Reserve ingressos do Al Ittihad Compre agora

Lista de jogos do Al-Ittihad na Saudi Pro League 2026/27

A SPL divulga seu calendário de 34 rodadas em blocos, então, até agora, apenas as seis primeiras rodadas têm datas confirmadas. Os principais clássicos do Al-Ittihad já têm os números das rodadas confirmados, mesmo quando a data exata ainda está por ser definida.

Data e horárioPartidaLocalCompetiçãoIngressos
sáb. 15 de ago. de 2026, 23:00Al Ittihad x Al KholoodAlinma Stadium (casa)Saudi Pro LeagueIngressos
sex. 21 de ago. de 2026, 23:00Al Qadsiah x Al IttihadPrince Mohammed Bin Fahd Stadium (fora)Saudi Pro LeagueIngressos
seg. 24 de ago. de 2026, 23:00Al Ittihad x Al HazemPrince Abdullah Al-Faisal Stadium (casa)Saudi Pro LeagueIngressos
sáb. 29 de ago. de 2026, 23:00Al Fateh x Al IttihadMaydan Tamweel Al Oula (fora)Saudi Pro LeagueIngressos
sáb. 5 de set. de 2026, 23:00Al Ittihad x Al NassrAlinma Stadium (casa)Saudi Pro LeagueIngressos
ter. 8 de set. de 2026, 23:00Al Ittihad x Al FayhaAlinma Stadium (casa)Saudi Pro LeagueIngressos
A confirmar, rodada 8Al Hilal x Al Ittihad (Clásico, jogo de ida)Kingdom Arena (fora)Saudi Pro League, rodada 8Ingressos
A confirmar, rodada 15Al Ittihad x Al Ahli (Dérbi de Jidá, jogo de ida)King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (casa)Saudi Pro League, rodada 15Ingressos
A confirmar, rodada 25Al Ittihad x Al Hilal (Clásico, jogo de volta)King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (casa)Saudi Pro League, rodada 25Ingressos
A confirmar, rodada 32Al Ahli x Al Ittihad (Dérbi de Jidá, jogo de volta)King Abdullah Sports City (fora)Saudi Pro League, rodada 32Ingressos

Como comprar ingressos do Al-Ittihad

  • A principal opção é o portal oficial de ingressos do Al-Ittihad ou o aplicativo dedicado do clube.
  • Os ingressos padrão para jogos da liga normalmente começam a ser vendidos de 10 a 14 dias antes do pontapé inicial.
  • Para partidas de alta demanda, como o Dérbi de Jidá, os níveis de associação dão acesso antecipado antes da procura geral.
  • Se as cargas oficiais se esgotarem, plataformas secundárias como a Ticombo oferecem ingressos a partir de SAR 75.

Quanto custam os ingressos do Al-Ittihad

  • Entrada padrão: SAR 50 - SAR 125
  • Assentos premium: SAR 300 - SAR 700
  • VIP e lounges Gold: a partir de SAR 1.800, incluindo hospitalidade gourmet e as melhores vistas do estádio
  • Mercado secundário via Ticombo: normalmente a partir de cerca de SAR 75, variando conforme a demanda

Reserve ingressos do Al Ittihad Compre agora

O que esperar do Al-Ittihad em 2026/27

Fundado em 1927, o Al-Ittihad é o clube esportivo mais antigo da Arábia Saudita e bicampeão da Liga dos Campeões da AFC, com uma longa história de títulos nacionais. A temporada 2025/26, porém, foi decepcionante: a equipe de Sergio Conceicao terminou em quinto lugar, 31 pontos atrás do campeão Al-Nassr, foi derrotada nas semifinais da King's Cup e caiu nas quartas de final da AFC Champions League Elite. Conceicao saiu em comum acordo em junho de 2026 após não conseguir conquistar um troféu.

Liga dos Campeões da Ásia - Eliminatórias
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT

O clube respondeu apostando em Jens Wissing, técnico alemão de 38 anos com apenas sete meses de experiência no comando de equipes principais, mas que chega logo após conduzir o Gamba Osaka ao título da AFC Champions League Two, derrotando o Al-Nassr na final no caminho. Trata-se de uma mudança em relação à abordagem habitual do Al-Ittihad de buscar nomes de peso, com o clube priorizando uma reconstrução tática acima da reputação. Karim Benzema e N'Golo Kante seguem centrais no elenco enquanto Wissing tenta recolocar o Al-Ittihad no topo do futebol saudita.

Reserve ingressos do Al Ittihad Compre agora

História do King Abdullah Sports City

Conhecido comumente como "A Joia", o King Abdullah Sports City é um estádio com capacidade para cerca de 62.000 pessoas e a joia da coroa da infraestrutura esportiva de Jidá. Sua arquitetura foi projetada para amplificar o barulho da torcida, garantindo que cada rugido chegue ao gramado. Localizado a uma curta distância de carro da costa norte de Jidá, o local oferece amplas fan zones e a megastore oficial do clube, além de ser compartilhado com o também clube de Jidá Al-Ahli.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google