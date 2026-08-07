O Al-Hilal entra em 2026/27 querendo retomar o título da Saudi Pro League depois de uma sequência de 24 partidas de invencibilidade que, ainda assim, não foi suficiente para alcançar o Al-Nassr na temporada passada. Simone Inzaghi segue como técnico, com Crysencio Summerville sendo a principal contratação do verão. Como o clube mais vitorioso da Ásia, com 21 títulos da liga desde 1962, o Al-Hilal continua sendo um dos ingressos mais disputados do futebol saudita. Aqui está tudo o que a GOAL tem sobre a compra de ingressos para a próxima temporada.

Lista de jogos do Al-Hilal na Saudi Pro League 2026/27

Data e hora Jogo Local Competição Ingressos Sex, 14 de ago. de 2026, 23:00 Al Hilal x Al-Faisaly Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League Ingressos Qui, 20 de ago. de 2026, 23:00 Al Fayha x Al Hilal Al Majma'a Sport City Stadium (fora) Saudi Pro League Ingressos Sex, 28 de ago. de 2026, 23:00 Al Khaleej x Al Hilal Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (fora) Saudi Pro League Ingressos Ter, 1º de set. de 2026, 23:00 Al Hilal x Al Ahli (Clásico, jogo de ida) Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League, rodada 3 Ingressos Sex, 4 de set. de 2026, 23:00 Al Shabab x Al Hilal SHG Arena (fora) Saudi Pro League Ingressos Seg, 7 de set. de 2026, 23:00 Al Hilal x Neom SC Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League Ingressos A confirmar — rodada 8 Al Hilal x Al Ittihad (Clásico, jogo de ida) Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League, rodada 8 Ingressos A confirmar — rodada 17 Al Nassr x Al Hilal (Dérbi de Riad, jogo de ida) Al-Awwal Park (fora) Saudi Pro League, rodada 17 Ingressos A confirmar — rodada 20 Al Ahli x Al Hilal (Clásico, jogo de volta) King Abdullah Sports City (fora) Saudi Pro League, rodada 20 Ingressos A confirmar — rodada 25 Al Ittihad x Al Hilal (Clásico, jogo de volta) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (fora) Saudi Pro League, rodada 25 Ingressos A confirmar — rodada 34 (rodada final) Al Hilal x Al Nassr (Dérbi de Riad, jogo de volta) Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League, rodada 34 Ingressos

O Al-Hilal também disputará a King's Cup e a AFC Champions League Elite, com essas tabelas sendo confirmadas após seus respectivos sorteios.

Como comprar ingressos do Al-Hilal

A rota mais confiável é a seção "Fixture/Tickets" do site oficial da SPL, ou diretamente pelo site da Kingdom Arena.

As rodadas normalmente acontecem de quinta a sábado para se adequar ao fim de semana saudita, com os ingressos sendo disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.

Para o Dérbi de Riad e outros jogos de destaque, compre assim que os ingressos forem colocados à venda.

Não é preciso ser associado para comprar ingressos avulsos, mas o Al-Hilal oferece oito categorias de associação, da Basic (SAR115) até a Platinum, todas incluindo prioridade na compra de ingressos.

até a Platinum, todas incluindo prioridade na compra de ingressos. Se os canais oficiais esgotarem, sites secundários como o Ticombo oferecem ingressos a partir de SAR49.

Quanto custam os ingressos do Al-Hilal

Entrada geral e assentos padrão: normalmente de SAR50 a SAR1.500+ , dependendo do adversário e da categoria do assento.

normalmente de , dependendo do adversário e da categoria do assento. Camarotes VIP e suítes executivas têm os preços mais altos, particularmente para o Dérbi de Riad e os jogos de Clásico.

têm os preços mais altos, particularmente para o Dérbi de Riad e os jogos de Clásico. Ingressos no mercado secundário via Ticombo custam a partir de SAR49 , embora os preços variem conforme a demanda.

via custam a partir de , embora os preços variem conforme a demanda. Confira o site oficial da SPL ou o site da Kingdom Arena para a disponibilidade mais recente.

O que esperar do Al-Hilal em 2026/27

Fundado em 1957, o Al-Hilal é um dos apenas três clubes a terem disputado todas as temporadas da Saudi Pro League desde sua criação, e continua sendo o clube mais vitorioso da Ásia, com 70 troféus no total. O título de 2023/24, conquistado de forma invicta sob a campanha de 40 gols de Aleksandar Mitrovic, segue como um ponto alto, mas a temporada passada terminou de forma dolorosa: uma sequência de 24 jogos de invencibilidade não foi suficiente para superar o Al-Nassr, e o Al-Hilal terminou como vice-campeão.

Simone Inzaghi, nomeado em junho de 2025, segue como técnico para 2026/27. O elenco continua recheado de talento internacional, com Crysencio Summerville chegando do West Ham por um valor reportado de £64,5 milhões neste verão para se juntar a um grupo que já inclui Darwin Nunez, Theo Hernandez e Joao Cancelo. A expectativa é de que o Al-Hilal volte a brigar em todas as frentes nesta temporada.

História da Kingdom Arena

O Al-Hilal manda seus jogos na Kingdom Arena desde fevereiro de 2024, com o estádio recebendo até 30.000 espectadores em sua configuração para futebol. Localizada em Boulevard City, no noroeste de Riad, a construção começou em meados de 2023, com a Kingdom Holding Company (KHC) investindo no local em setembro daquele ano em troca dos naming rights, e o Al-Hilal concordando em torná-lo sua casa permanente. O estádio conta com teto retrátil e um telão de vídeo de quatro lados suspenso sobre o ponto central do gramado, e também recebe eventos ligados ao calendário de entretenimento da Riyadh Season no inverno.