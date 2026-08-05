A Saudi Pro League cresceu significativamente em relevância nas últimas temporadas, após enormes investimentos dos clubes e a chegada de uma série de estrelas globais do futebol. Hoje, ela tem a distinção de ser a liga mais bem classificada da Ásia.

Como era de se esperar, o público também aumentou como resultado. Mais de 2,5 milhões de torcedores compareceram aos jogos da SPL na última temporada, o que representa 1,3 milhão a mais do que há uma década.

Deixe a GOAL guiar você por todas as informações essenciais de ingressos que precisa saber para garantir entradas para jogos da Saudi Pro League, incluindo onde comprá-las e quanto custarão.

Próximos jogos da Saudi Pro League

Aqui está uma visão geral dos confrontos de destaque e de maior procura nas primeiras semanas da temporada, os jogos envolvendo os quatro grandes clubes da SPL (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli) para os quais os torcedores têm mais probabilidade de querer ingressos. Os horários de início abaixo são os inicialmente programados e publicados por fontes que acompanham a tabela; a SPL confirma os horários finais de início e quaisquer mudanças motivadas pela transmissão cerca de duas a três semanas antes de cada rodada, então sempre confira o horário exato em spl.com.sa ou com seu fornecedor de ingressos antes de viajar.

Data Jogo Horário AST (GMT +3h) Local Ingressos qui. 13 de ago. de 2026 Diriyah Club x Al Ahli 23h00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Ingressos sex. 14 de ago. de 2026 Al Hilal x Al Faisaly 23h00 Kingdom Arena Ingressos sáb. 15 de ago. de 2026 Al Ittihad x Al Kholood 23h00 Alinma Stadium Ingressos sáb. 15 de ago. de 2026 Al Nassr x Al Fateh 23h00 Al-Awwal Park Ingressos qui. 20 de ago. de 2026 Al Fayha x Al Hilal 23h00 Al Majma'a Sport City Stadium Ingressos sex. 21 de ago. de 2026 Al Riyadh x Al Nassr 21h00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Ingressos sáb. 22 de ago. de 2026 Al Ahli x Abha 23h00 Alinma Stadium Ingressos ter. 1 de set. de 2026 Al Hilal x Al Ahli 23h00 Kingdom Arena Ingressos sáb. 5 de set. de 2026 Al Ittihad x Al Nassr 23h00 Alinma Stadium Ingressos

Lista completa de jogos, rodadas 1 a 6 (13 de ago. a 9 de set. de 2026)

Aqui está cada partida atualmente programada nas seis primeiras rodadas da temporada, abrangendo todos os 18 clubes. Datas e locais estão bem confirmados; os horários de início são provisórios e podem mudar à medida que as grades de transmissão forem finalizadas mais perto do dia do jogo, então trate-os como um guia de planejamento, e não como palavra final. Observe também que Al-Ittihad e Al-Ahli ocasionalmente mandam partidas no antigo Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, em Jeddah, além de sua casa principal, o Alinma Stadium, então não se surpreenda ao ver os dois locais listados para o mesmo clube. Continuaremos adicionando mais rodadas à medida que a SPL confirmar os horários de início mais perto de cada rodada.

Rodada 1

Data Jogo Horário AST (GMT +3h) Local Ingressos qui. 13 de ago. de 2026 Abha x Al Hazem 21h15 Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Ingressos qui. 13 de ago. de 2026 Diriyah Club x Al Ahli 23h00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Ingressos qui. 13 de ago. de 2026 Al Shabab x Al Qadsiah 23h00 SHG Arena Ingressos sex. 14 de ago. de 2026 Neom SC x Al Fayha 21h50 King Khalid Sports City Ingressos sex. 14 de ago. de 2026 Al Ettifaq x Al Riyadh 23h00 Al Ettifaq Club Stadium Ingressos sex. 14 de ago. de 2026 Al Hilal x Al Faisaly 23h00 Kingdom Arena Ingressos sáb. 15 de ago. de 2026 Al Taawoun x Al Khaleej 21h15 Al Taawoun Club Stadium Ingressos sáb. 15 de ago. de 2026 Al Ittihad x Al Kholood 23h00 Alinma Stadium Ingressos sáb. 15 de ago. de 2026 Al Nassr x Al Fateh 23h00 Al-Awwal Park Ingressos

Rodada 2

Data Jogo Horário AST (GMT +3h) Local Ingressos qui. 20 de ago. de 2026 Al Fayha x Al Hilal 23h00 Al Majma'a Sport City Stadium Ingressos sex. 21 de ago. de 2026 Al Riyadh x Al Nassr 21h00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Ingressos sex. 21 de ago. de 2026 Al Hazem x Diriyah Club 21h15 Al Hazem Club Stadium Ingressos sex. 21 de ago. de 2026 Al Qadsiah x Al Ittihad 23h00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Ingressos sex. 21 de ago. de 2026 Al Faisaly x Neom SC 23h00 Al Majma'a Sport City Stadium Ingressos sáb. 22 de ago. de 2026 Al Fateh x Al Ettifaq 20h45 Maydan Tamweel Al Oula Ingressos sáb. 22 de ago. de 2026 Al Kholood x Al Taawoun 21h10 Al Hazem Club Stadium Ingressos sáb. 22 de ago. de 2026 Al Ahli x Abha 23h00 Alinma Stadium Ingressos sáb. 22 de ago. de 2026 Al Khaleej x Al Shabab 23h00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Ingressos

Rodada 3

Data Jogo Horário AST (GMT +3h) Local Ingressos seg. 24 de ago. de 2026 Neom SC x Al Qadsiah 21h40 King Khalid Sports City Ingressos seg. 24 de ago. de 2026 Al Ittihad x Al Hazem 23h00 Prince Abdullah Al-Faisal Stadium Ingressos ter. 25 de ago. de 2026 Abha x Al Khaleej 21h05 Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Ingressos ter. 25 de ago. de 2026 Al Taawoun x Al Fayha 21h10 Al Taawoun Club Stadium Ingressos ter. 25 de ago. de 2026 Al Ettifaq x Al Nassr 23h00 Al Ettifaq Club Stadium Ingressos ter. 25 de ago. de 2026 Al Shabab x Al Riyadh 23h00 SHG Arena Ingressos qua. 26 de ago. de 2026 Al Faisaly x Al Fateh 21h00 Al Majma'a Sport City Stadium Ingressos qua. 26 de ago. de 2026 Diriyah Club x Al Kholood 23h00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Ingressos ter. 1 de set. de 2026 Al Hilal x Al Ahli 23h00 Kingdom Arena Ingressos

Rodada 4

Data Jogo Horário AST (GMT +3h) Local Ingressos sex. 28 de ago. de 2026 Al Riyadh x Neom SC 20h50 Prince Faisal bin Fahd Stadium Ingressos sex. 28 de ago. de 2026 Al Fayha x Abha 21h00 Al Majma'a Sport City Stadium Ingressos sex. 28 de ago. de 2026 Al Khaleej x Al Hilal 23h00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Ingressos sex. 28 de ago. de 2026 Al Nassr x Al Taawoun 23h00 Al-Awwal Park Ingressos sáb. 29 de ago. de 2026 Al Kholood x Al Ahli 21h05 Al Hazem Club Stadium Ingressos sáb. 29 de ago. de 2026 Al Ettifaq x Diriyah Club 23h00 Al Ettifaq Club Stadium Ingressos sáb. 29 de ago. de 2026 Al Fateh x Al Ittihad 23h00 Maydan Tamweel Al Oula Ingressos dom. 30 de ago. de 2026 Al Hazem x Al Shabab 21h05 Al Hazem Club Stadium Ingressos dom. 30 de ago. de 2026 Al Qadsiah x Al Faisaly 23h00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Ingressos

Rodada 5

Data Jogo Horário AST (GMT +3h) Local Ingressos qui. 3 de set. de 2026 Al Fayha x Al Kholood 20h55 Al Majma'a Sport City Stadium Ingressos qui. 3 de set. de 2026 Neom SC x Al Khaleej 21h30 King Khalid Sports City Ingressos qui. 3 de set. de 2026 Diriyah Club x Al Qadsiah 23h00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Ingressos sex. 4 de set. de 2026 Abha x Al Ettifaq 21h00 Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Ingressos sex. 4 de set. de 2026 Al Ahli x Al Riyadh 23h00 Prince Abdullah Al-Faisal Stadium Ingressos sex. 4 de set. de 2026 Al Shabab x Al Hilal 23h00 SHG Arena Ingressos sáb. 5 de set. de 2026 Al Faisaly x Al Hazem 20h50 Al Majma'a Sport City Stadium Ingressos sáb. 5 de set. de 2026 Al Taawoun x Al Fateh 20h55 Al Taawoun Club Stadium Ingressos sáb. 5 de set. de 2026 Al Ittihad x Al Nassr 23h00 Alinma Stadium Ingressos

Rodada 6

Data Jogo Horário AST (GMT +3h) Local Ingressos seg. 7 de set. de 2026 Al Khaleej x Al Riyadh 20h30 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Ingressos seg. 7 de set. de 2026 Al Hilal x Neom SC 23h00 Kingdom Arena Ingressos ter. 8 de set. de 2026 Al Ettifaq x Al Faisaly 20h30 Al Ettifaq Club Stadium Ingressos ter. 8 de set. de 2026 Al Hazem x Al Taawoun 20h55 Al Hazem Club Stadium Ingressos ter. 8 de set. de 2026 Al Ittihad x Al Fayha 23h00 Alinma Stadium Ingressos ter. 8 de set. de 2026 Al Qadsiah x Al Ahli 23h00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Ingressos qua. 9 de set. de 2026 Al Kholood x Al Shabab 20h55 Al Hazem Club Stadium Ingressos qua. 9 de set. de 2026 Al Fateh x Diriyah Club 23h00 Maydan Tamweel Al Oula Ingressos qua. 9 de set. de 2026 Al Nassr x Abha 23h00 Al-Awwal Park Ingressos

Como comprar ingressos da Saudi Pro League

Para comprar ingressos para jogos da Saudi Pro League, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga, onde você pode navegar até a seção "Fixture/Tickets" na aba "Matches".

As rodadas geralmente são disputadas ao longo de três dias, a maioria delas de quinta a sábado para coincidir com o fim de semana saudita (sexta e sábado), e os ingressos geralmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.

Além disso, se você quiser garantir lugares antes da liberação oficial ou estiver tentando conseguir ingressos de última hora, pode considerar o revendedor secundário Ticombo, com ingressos a partir de SAR17.

Quanto custam os ingressos da Saudi Pro League?

Normalmente, você pode comprar um ingresso básico para um jogo da Saudi Pro League por SAR50-100, o que torna a ida ao estádio acessível para viajantes sozinhos, grupos de torcedores ou famílias obcecadas por futebol.

Eventos de destaque, especialmente com times renomados como Al Hilal FC ou Al Nassr FC, custam mais, principalmente nas áreas de melhor visão.

Também há uma opção secundária para comprar ingressos da Saudi Pro League na Ticombo. Os preços podem variar ali, tanto acima quanto abaixo do valor de face de um ingresso, dependendo da partida e da proximidade da data, com ingressos a partir de SAR17.

Saudi Pro League 2026/27: times e estádios

Clube Estádio (localização) Capacidade Al-Ittihad Club Alinma Stadium (Jeddah) 60.342 Al-Ahli SFC Alinma Stadium (Jeddah) 60.342 Al-Khaleej FC Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam) 17.300 Al-Hilal SFC Kingdom Arena (Riyadh) 26.090 Al-Nassr FC Al-Awwal Park (Riyadh) 25.000 Al-Ettifaq FC Al Ettifaq Club Stadium (Dammam) 12.924 Al-Shabab FC SHG Arena (Riyadh) 13.537 Al-Riyadh SC Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh) 18.063 Al-Qadsiah FC Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam) 17.300 NEOM SC King Khalid Sports City (Tabuk) 12.000 Al-Fateh SC Maydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa) 11.851 Al-Taawoun FC Al Taawoun Club Stadium (Buraydah) 5.624 Al-Hazem SC Al Hazem Club Stadium (Ar Rass) 5.100 Al-Kholood Club Al Hazem Club Stadium (Ar Rass) 5.100 Al-Fayha FC Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah) 6.843 Abha Club Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha) 20.000 Al-Faisaly Club Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah) 6.843 Al-Diriyah Club Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh) 18.063

O que saber sobre a Saudi Pro League 2026/27?

A Saudi Pro League pode ter sido criada em 2007, mas suas raízes remontam aos anos 1950 e à competição His Majesty's League. Nove clubes diferentes reinaram como campeões sauditas se voltarmos àqueles primeiros dias. No entanto, desde que a divisão de elite foi rebatizada como Saudi Pro League, três equipes dominaram. Quinze dos 18 títulos desde 2007 foram para Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) e Al-Ittihad (3), com o Al-Nassr encerrando uma espera de sete anos para retomar a coroa ao fim da temporada 2025/26 sob o comando de Jorge Jesus. Desde então, Ange Postecoglou assumiu o comando para a defesa do título em 2026/27.

O sucesso inevitavelmente leva à popularidade e, portanto, não é surpresa que esses três clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr, ao lado do Al-Ahli, tenham as maiores médias de público da liga. De fato, eles representam mais de 60% do público anual total da Saudi Pro League. Esses clubes também tendem a atrair a maioria das estrelas estrangeiras que atuam no Oriente Médio.

A contratação de Cristiano Ronaldo em 2022 é a principal contratação da história da SPL. O Al-Nassr estava nas nuvens, especialmente porque CR7 havia rejeitado anteriormente uma transferência para os rivais locais e arquirrivais, o Al Hilal. A chegada de Ronaldo revolucionou o futebol saudita como um todo e abriu caminho para que inúmeros jogadores de ligas europeias de alto nível se juntassem à Saudi Pro League.

Com quatro dos atuais times da Saudi Pro League baseados em Riyadh, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab e Al-Riyadh, uma viagem de quem ama esporte à capital saudita muitas vezes significa assistir a um jogo da Pro League durante as férias. Com nomes como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran e Darwin Nunez tendo jogado, ou ainda jogando, por Al-Hilal e Al-Nassr, não é surpresa que a demanda por ingressos seja alta sempre que esses clubes entram em campo.

Os clubes de Riyadh podem ter dominado o futebol saudita no passado, mas o Al Ittihad, da cidade costeira de Jeddah, no Mar Vermelho, resistiu bravamente ao longo dos anos e é um dos maiores clubes de futebol do país e da Ásia como um todo. Muitos torcedores adorariam vê-lo em ação ao vivo, especialmente quando conta com um elenco brilhante que inclui Karim Benzema, Moussa Diaby e Fabinho.

A temporada 2026/27 também tem importância extra para o futebol saudita como um todo, com a liga fazendo uma pausa prolongada no meio da temporada de 24 de dezembro de 2026 a 7 de fevereiro de 2027 para permitir que a Arábia Saudita sedie a Copa da Ásia de 2027 da AFC.