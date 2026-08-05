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Saudi Pro League 2026/27 tickets Getty Images
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Como comprar ingressos da Saudi Pro League 2026/27: preços, jogos, times e mais

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Campeonato Saudita
Al-Nassr
Al-Ittihad
Al Hilal

Veja como você pode comprar ingressos para ver jogadores como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema em ação

A Saudi Pro League cresceu significativamente em relevância nas últimas temporadas, após enormes investimentos dos clubes e a chegada de uma série de estrelas globais do futebol. Hoje, ela tem a distinção de ser a liga mais bem classificada da Ásia.

Como era de se esperar, o público também aumentou como resultado. Mais de 2,5 milhões de torcedores compareceram aos jogos da SPL na última temporada, o que representa 1,3 milhão a mais do que há uma década.

Deixe a GOAL guiar você por todas as informações essenciais de ingressos que precisa saber para garantir entradas para jogos da Saudi Pro League, incluindo onde comprá-las e quanto custarão.

Ingressos da Saudi Pro League Comprar agora

Próximos jogos da Saudi Pro League

Aqui está uma visão geral dos confrontos de destaque e de maior procura nas primeiras semanas da temporada, os jogos envolvendo os quatro grandes clubes da SPL (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli) para os quais os torcedores têm mais probabilidade de querer ingressos. Os horários de início abaixo são os inicialmente programados e publicados por fontes que acompanham a tabela; a SPL confirma os horários finais de início e quaisquer mudanças motivadas pela transmissão cerca de duas a três semanas antes de cada rodada, então sempre confira o horário exato em spl.com.sa ou com seu fornecedor de ingressos antes de viajar.

DataJogoHorário AST (GMT +3h)LocalIngressos
qui. 13 de ago. de 2026Diriyah Club x Al Ahli23h00Prince Faisal bin Fahd StadiumIngressos
sex. 14 de ago. de 2026Al Hilal x Al Faisaly23h00Kingdom ArenaIngressos
sáb. 15 de ago. de 2026Al Ittihad x Al Kholood23h00Alinma StadiumIngressos
sáb. 15 de ago. de 2026Al Nassr x Al Fateh23h00Al-Awwal ParkIngressos
qui. 20 de ago. de 2026Al Fayha x Al Hilal23h00Al Majma'a Sport City StadiumIngressos
sex. 21 de ago. de 2026Al Riyadh x Al Nassr21h00Prince Faisal bin Fahd StadiumIngressos
sáb. 22 de ago. de 2026Al Ahli x Abha23h00Alinma StadiumIngressos
ter. 1 de set. de 2026Al Hilal x Al Ahli23h00Kingdom ArenaIngressos
sáb. 5 de set. de 2026Al Ittihad x Al Nassr23h00Alinma StadiumIngressos

Lista completa de jogos, rodadas 1 a 6 (13 de ago. a 9 de set. de 2026)

Aqui está cada partida atualmente programada nas seis primeiras rodadas da temporada, abrangendo todos os 18 clubes. Datas e locais estão bem confirmados; os horários de início são provisórios e podem mudar à medida que as grades de transmissão forem finalizadas mais perto do dia do jogo, então trate-os como um guia de planejamento, e não como palavra final. Observe também que Al-Ittihad e Al-Ahli ocasionalmente mandam partidas no antigo Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, em Jeddah, além de sua casa principal, o Alinma Stadium, então não se surpreenda ao ver os dois locais listados para o mesmo clube. Continuaremos adicionando mais rodadas à medida que a SPL confirmar os horários de início mais perto de cada rodada.

Rodada 1

DataJogoHorário AST (GMT +3h)LocalIngressos
qui. 13 de ago. de 2026Abha x Al Hazem21h15Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumIngressos
qui. 13 de ago. de 2026Diriyah Club x Al Ahli23h00Prince Faisal bin Fahd StadiumIngressos
qui. 13 de ago. de 2026Al Shabab x Al Qadsiah23h00SHG ArenaIngressos
sex. 14 de ago. de 2026Neom SC x Al Fayha21h50King Khalid Sports CityIngressos
sex. 14 de ago. de 2026Al Ettifaq x Al Riyadh23h00Al Ettifaq Club StadiumIngressos
sex. 14 de ago. de 2026Al Hilal x Al Faisaly23h00Kingdom ArenaIngressos
sáb. 15 de ago. de 2026Al Taawoun x Al Khaleej21h15Al Taawoun Club StadiumIngressos
sáb. 15 de ago. de 2026Al Ittihad x Al Kholood23h00Alinma StadiumIngressos
sáb. 15 de ago. de 2026Al Nassr x Al Fateh23h00Al-Awwal ParkIngressos

Rodada 2

DataJogoHorário AST (GMT +3h)LocalIngressos
qui. 20 de ago. de 2026Al Fayha x Al Hilal23h00Al Majma'a Sport City StadiumIngressos
sex. 21 de ago. de 2026Al Riyadh x Al Nassr21h00Prince Faisal bin Fahd StadiumIngressos
sex. 21 de ago. de 2026Al Hazem x Diriyah Club21h15Al Hazem Club StadiumIngressos
sex. 21 de ago. de 2026Al Qadsiah x Al Ittihad23h00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumIngressos
sex. 21 de ago. de 2026Al Faisaly x Neom SC23h00Al Majma'a Sport City StadiumIngressos
sáb. 22 de ago. de 2026Al Fateh x Al Ettifaq20h45Maydan Tamweel Al OulaIngressos
sáb. 22 de ago. de 2026Al Kholood x Al Taawoun21h10Al Hazem Club StadiumIngressos
sáb. 22 de ago. de 2026Al Ahli x Abha23h00Alinma StadiumIngressos
sáb. 22 de ago. de 2026Al Khaleej x Al Shabab23h00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumIngressos

Rodada 3

DataJogoHorário AST (GMT +3h)LocalIngressos
seg. 24 de ago. de 2026Neom SC x Al Qadsiah21h40King Khalid Sports CityIngressos
seg. 24 de ago. de 2026Al Ittihad x Al Hazem23h00Prince Abdullah Al-Faisal StadiumIngressos
ter. 25 de ago. de 2026Abha x Al Khaleej21h05Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumIngressos
ter. 25 de ago. de 2026Al Taawoun x Al Fayha21h10Al Taawoun Club StadiumIngressos
ter. 25 de ago. de 2026Al Ettifaq x Al Nassr23h00Al Ettifaq Club StadiumIngressos
ter. 25 de ago. de 2026Al Shabab x Al Riyadh23h00SHG ArenaIngressos
qua. 26 de ago. de 2026Al Faisaly x Al Fateh21h00Al Majma'a Sport City StadiumIngressos
qua. 26 de ago. de 2026Diriyah Club x Al Kholood23h00Prince Faisal bin Fahd StadiumIngressos
ter. 1 de set. de 2026Al Hilal x Al Ahli23h00Kingdom ArenaIngressos

Rodada 4

DataJogoHorário AST (GMT +3h)LocalIngressos
sex. 28 de ago. de 2026Al Riyadh x Neom SC20h50Prince Faisal bin Fahd StadiumIngressos
sex. 28 de ago. de 2026Al Fayha x Abha21h00Al Majma'a Sport City StadiumIngressos
sex. 28 de ago. de 2026Al Khaleej x Al Hilal23h00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumIngressos
sex. 28 de ago. de 2026Al Nassr x Al Taawoun23h00Al-Awwal ParkIngressos
sáb. 29 de ago. de 2026Al Kholood x Al Ahli21h05Al Hazem Club StadiumIngressos
sáb. 29 de ago. de 2026Al Ettifaq x Diriyah Club23h00Al Ettifaq Club StadiumIngressos
sáb. 29 de ago. de 2026Al Fateh x Al Ittihad23h00Maydan Tamweel Al OulaIngressos
dom. 30 de ago. de 2026Al Hazem x Al Shabab21h05Al Hazem Club StadiumIngressos
dom. 30 de ago. de 2026Al Qadsiah x Al Faisaly23h00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumIngressos

Rodada 5

DataJogoHorário AST (GMT +3h)LocalIngressos
qui. 3 de set. de 2026Al Fayha x Al Kholood20h55Al Majma'a Sport City StadiumIngressos
qui. 3 de set. de 2026Neom SC x Al Khaleej21h30King Khalid Sports CityIngressos
qui. 3 de set. de 2026Diriyah Club x Al Qadsiah23h00Prince Faisal bin Fahd StadiumIngressos
sex. 4 de set. de 2026Abha x Al Ettifaq21h00Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumIngressos
sex. 4 de set. de 2026Al Ahli x Al Riyadh23h00Prince Abdullah Al-Faisal StadiumIngressos
sex. 4 de set. de 2026Al Shabab x Al Hilal23h00SHG ArenaIngressos
sáb. 5 de set. de 2026Al Faisaly x Al Hazem20h50Al Majma'a Sport City StadiumIngressos
sáb. 5 de set. de 2026Al Taawoun x Al Fateh20h55Al Taawoun Club StadiumIngressos
sáb. 5 de set. de 2026Al Ittihad x Al Nassr23h00Alinma StadiumIngressos

Rodada 6

DataJogoHorário AST (GMT +3h)LocalIngressos
seg. 7 de set. de 2026Al Khaleej x Al Riyadh20h30Prince Mohammed Bin Fahd StadiumIngressos
seg. 7 de set. de 2026Al Hilal x Neom SC23h00Kingdom ArenaIngressos
ter. 8 de set. de 2026Al Ettifaq x Al Faisaly20h30Al Ettifaq Club StadiumIngressos
ter. 8 de set. de 2026Al Hazem x Al Taawoun20h55Al Hazem Club StadiumIngressos
ter. 8 de set. de 2026Al Ittihad x Al Fayha23h00Alinma StadiumIngressos
ter. 8 de set. de 2026Al Qadsiah x Al Ahli23h00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumIngressos
qua. 9 de set. de 2026Al Kholood x Al Shabab20h55Al Hazem Club StadiumIngressos
qua. 9 de set. de 2026Al Fateh x Diriyah Club23h00Maydan Tamweel Al OulaIngressos
qua. 9 de set. de 2026Al Nassr x Abha23h00Al-Awwal ParkIngressos

Como comprar ingressos da Saudi Pro League

Para comprar ingressos para jogos da Saudi Pro League, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga, onde você pode navegar até a seção "Fixture/Tickets" na aba "Matches".

As rodadas geralmente são disputadas ao longo de três dias, a maioria delas de quinta a sábado para coincidir com o fim de semana saudita (sexta e sábado), e os ingressos geralmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.

Além disso, se você quiser garantir lugares antes da liberação oficial ou estiver tentando conseguir ingressos de última hora, pode considerar o revendedor secundário Ticombo, com ingressos a partir de SAR17.

Ingressos da Saudi Pro League Comprar agora

Quanto custam os ingressos da Saudi Pro League?

Normalmente, você pode comprar um ingresso básico para um jogo da Saudi Pro League por SAR50-100, o que torna a ida ao estádio acessível para viajantes sozinhos, grupos de torcedores ou famílias obcecadas por futebol.

Eventos de destaque, especialmente com times renomados como Al Hilal FC ou Al Nassr FC, custam mais, principalmente nas áreas de melhor visão.

Também há uma opção secundária para comprar ingressos da Saudi Pro League na Ticombo. Os preços podem variar ali, tanto acima quanto abaixo do valor de face de um ingresso, dependendo da partida e da proximidade da data, com ingressos a partir de SAR17.

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Saudi Pro League 2026/27: times e estádios

ClubeEstádio (localização)Capacidade
Al-Ittihad ClubAlinma Stadium (Jeddah)60.342
Al-Ahli SFCAlinma Stadium (Jeddah)60.342
Al-Khaleej FCPrince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)17.300
Al-Hilal SFCKingdom Arena (Riyadh)26.090
Al-Nassr FCAl-Awwal Park (Riyadh)25.000
Al-Ettifaq FCAl Ettifaq Club Stadium (Dammam)12.924
Al-Shabab FCSHG Arena (Riyadh)13.537
Al-Riyadh SCPrince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh)18.063
Al-Qadsiah FCPrince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)17.300
NEOM SCKing Khalid Sports City (Tabuk)12.000
Al-Fateh SCMaydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa)11.851
Al-Taawoun FCAl Taawoun Club Stadium (Buraydah)5.624
Al-Hazem SCAl Hazem Club Stadium (Ar Rass)5.100
Al-Kholood ClubAl Hazem Club Stadium (Ar Rass)5.100
Al-Fayha FCAl Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)6.843
Abha ClubPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha)20.000
Al-Faisaly ClubAl Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)6.843
Al-Diriyah ClubPrince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh)18.063

O que saber sobre a Saudi Pro League 2026/27?

A Saudi Pro League pode ter sido criada em 2007, mas suas raízes remontam aos anos 1950 e à competição His Majesty's League. Nove clubes diferentes reinaram como campeões sauditas se voltarmos àqueles primeiros dias. No entanto, desde que a divisão de elite foi rebatizada como Saudi Pro League, três equipes dominaram. Quinze dos 18 títulos desde 2007 foram para Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) e Al-Ittihad (3), com o Al-Nassr encerrando uma espera de sete anos para retomar a coroa ao fim da temporada 2025/26 sob o comando de Jorge Jesus. Desde então, Ange Postecoglou assumiu o comando para a defesa do título em 2026/27.

O sucesso inevitavelmente leva à popularidade e, portanto, não é surpresa que esses três clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr, ao lado do Al-Ahli, tenham as maiores médias de público da liga. De fato, eles representam mais de 60% do público anual total da Saudi Pro League. Esses clubes também tendem a atrair a maioria das estrelas estrangeiras que atuam no Oriente Médio.

A contratação de Cristiano Ronaldo em 2022 é a principal contratação da história da SPL. O Al-Nassr estava nas nuvens, especialmente porque CR7 havia rejeitado anteriormente uma transferência para os rivais locais e arquirrivais, o Al Hilal. A chegada de Ronaldo revolucionou o futebol saudita como um todo e abriu caminho para que inúmeros jogadores de ligas europeias de alto nível se juntassem à Saudi Pro League.

Com quatro dos atuais times da Saudi Pro League baseados em Riyadh, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab e Al-Riyadh, uma viagem de quem ama esporte à capital saudita muitas vezes significa assistir a um jogo da Pro League durante as férias. Com nomes como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran e Darwin Nunez tendo jogado, ou ainda jogando, por Al-Hilal e Al-Nassr, não é surpresa que a demanda por ingressos seja alta sempre que esses clubes entram em campo.

Os clubes de Riyadh podem ter dominado o futebol saudita no passado, mas o Al Ittihad, da cidade costeira de Jeddah, no Mar Vermelho, resistiu bravamente ao longo dos anos e é um dos maiores clubes de futebol do país e da Ásia como um todo. Muitos torcedores adorariam vê-lo em ação ao vivo, especialmente quando conta com um elenco brilhante que inclui Karim Benzema, Moussa Diaby e Fabinho.

A temporada 2026/27 também tem importância extra para o futebol saudita como um todo, com a liga fazendo uma pausa prolongada no meio da temporada de 24 de dezembro de 2026 a 7 de fevereiro de 2027 para permitir que a Arábia Saudita sedie a Copa da Ásia de 2027 da AFC.

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