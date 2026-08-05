A Saudi Pro League cresceu significativamente em relevância nas últimas temporadas, após enormes investimentos dos clubes e a chegada de uma série de estrelas globais do futebol. Hoje, ela tem a distinção de ser a liga mais bem classificada da Ásia.
Como era de se esperar, o público também aumentou como resultado. Mais de 2,5 milhões de torcedores compareceram aos jogos da SPL na última temporada, o que representa 1,3 milhão a mais do que há uma década.
Deixe a GOAL guiar você por todas as informações essenciais de ingressos que precisa saber para garantir entradas para jogos da Saudi Pro League, incluindo onde comprá-las e quanto custarão.
Próximos jogos da Saudi Pro League
Aqui está uma visão geral dos confrontos de destaque e de maior procura nas primeiras semanas da temporada, os jogos envolvendo os quatro grandes clubes da SPL (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli) para os quais os torcedores têm mais probabilidade de querer ingressos. Os horários de início abaixo são os inicialmente programados e publicados por fontes que acompanham a tabela; a SPL confirma os horários finais de início e quaisquer mudanças motivadas pela transmissão cerca de duas a três semanas antes de cada rodada, então sempre confira o horário exato em spl.com.sa ou com seu fornecedor de ingressos antes de viajar.
|Data
|Jogo
|Horário AST (GMT +3h)
|Local
|Ingressos
|qui. 13 de ago. de 2026
|Diriyah Club x Al Ahli
|23h00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Ingressos
|sex. 14 de ago. de 2026
|Al Hilal x Al Faisaly
|23h00
|Kingdom Arena
|Ingressos
|sáb. 15 de ago. de 2026
|Al Ittihad x Al Kholood
|23h00
|Alinma Stadium
|Ingressos
|sáb. 15 de ago. de 2026
|Al Nassr x Al Fateh
|23h00
|Al-Awwal Park
|Ingressos
|qui. 20 de ago. de 2026
|Al Fayha x Al Hilal
|23h00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Ingressos
|sex. 21 de ago. de 2026
|Al Riyadh x Al Nassr
|21h00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Ingressos
|sáb. 22 de ago. de 2026
|Al Ahli x Abha
|23h00
|Alinma Stadium
|Ingressos
|ter. 1 de set. de 2026
|Al Hilal x Al Ahli
|23h00
|Kingdom Arena
|Ingressos
|sáb. 5 de set. de 2026
|Al Ittihad x Al Nassr
|23h00
|Alinma Stadium
|Ingressos
Lista completa de jogos, rodadas 1 a 6 (13 de ago. a 9 de set. de 2026)
Aqui está cada partida atualmente programada nas seis primeiras rodadas da temporada, abrangendo todos os 18 clubes. Datas e locais estão bem confirmados; os horários de início são provisórios e podem mudar à medida que as grades de transmissão forem finalizadas mais perto do dia do jogo, então trate-os como um guia de planejamento, e não como palavra final. Observe também que Al-Ittihad e Al-Ahli ocasionalmente mandam partidas no antigo Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, em Jeddah, além de sua casa principal, o Alinma Stadium, então não se surpreenda ao ver os dois locais listados para o mesmo clube. Continuaremos adicionando mais rodadas à medida que a SPL confirmar os horários de início mais perto de cada rodada.
Rodada 1
|Data
|Jogo
|Horário AST (GMT +3h)
|Local
|Ingressos
|qui. 13 de ago. de 2026
|Abha x Al Hazem
|21h15
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Ingressos
|qui. 13 de ago. de 2026
|Diriyah Club x Al Ahli
|23h00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Ingressos
|qui. 13 de ago. de 2026
|Al Shabab x Al Qadsiah
|23h00
|SHG Arena
|Ingressos
|sex. 14 de ago. de 2026
|Neom SC x Al Fayha
|21h50
|King Khalid Sports City
|Ingressos
|sex. 14 de ago. de 2026
|Al Ettifaq x Al Riyadh
|23h00
|Al Ettifaq Club Stadium
|Ingressos
|sex. 14 de ago. de 2026
|Al Hilal x Al Faisaly
|23h00
|Kingdom Arena
|Ingressos
|sáb. 15 de ago. de 2026
|Al Taawoun x Al Khaleej
|21h15
|Al Taawoun Club Stadium
|Ingressos
|sáb. 15 de ago. de 2026
|Al Ittihad x Al Kholood
|23h00
|Alinma Stadium
|Ingressos
|sáb. 15 de ago. de 2026
|Al Nassr x Al Fateh
|23h00
|Al-Awwal Park
|Ingressos
Rodada 2
|Data
|Jogo
|Horário AST (GMT +3h)
|Local
|Ingressos
|qui. 20 de ago. de 2026
|Al Fayha x Al Hilal
|23h00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Ingressos
|sex. 21 de ago. de 2026
|Al Riyadh x Al Nassr
|21h00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Ingressos
|sex. 21 de ago. de 2026
|Al Hazem x Diriyah Club
|21h15
|Al Hazem Club Stadium
|Ingressos
|sex. 21 de ago. de 2026
|Al Qadsiah x Al Ittihad
|23h00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Ingressos
|sex. 21 de ago. de 2026
|Al Faisaly x Neom SC
|23h00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Ingressos
|sáb. 22 de ago. de 2026
|Al Fateh x Al Ettifaq
|20h45
|Maydan Tamweel Al Oula
|Ingressos
|sáb. 22 de ago. de 2026
|Al Kholood x Al Taawoun
|21h10
|Al Hazem Club Stadium
|Ingressos
|sáb. 22 de ago. de 2026
|Al Ahli x Abha
|23h00
|Alinma Stadium
|Ingressos
|sáb. 22 de ago. de 2026
|Al Khaleej x Al Shabab
|23h00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Ingressos
Rodada 3
|Data
|Jogo
|Horário AST (GMT +3h)
|Local
|Ingressos
|seg. 24 de ago. de 2026
|Neom SC x Al Qadsiah
|21h40
|King Khalid Sports City
|Ingressos
|seg. 24 de ago. de 2026
|Al Ittihad x Al Hazem
|23h00
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium
|Ingressos
|ter. 25 de ago. de 2026
|Abha x Al Khaleej
|21h05
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Ingressos
|ter. 25 de ago. de 2026
|Al Taawoun x Al Fayha
|21h10
|Al Taawoun Club Stadium
|Ingressos
|ter. 25 de ago. de 2026
|Al Ettifaq x Al Nassr
|23h00
|Al Ettifaq Club Stadium
|Ingressos
|ter. 25 de ago. de 2026
|Al Shabab x Al Riyadh
|23h00
|SHG Arena
|Ingressos
|qua. 26 de ago. de 2026
|Al Faisaly x Al Fateh
|21h00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Ingressos
|qua. 26 de ago. de 2026
|Diriyah Club x Al Kholood
|23h00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Ingressos
|ter. 1 de set. de 2026
|Al Hilal x Al Ahli
|23h00
|Kingdom Arena
|Ingressos
Rodada 4
|Data
|Jogo
|Horário AST (GMT +3h)
|Local
|Ingressos
|sex. 28 de ago. de 2026
|Al Riyadh x Neom SC
|20h50
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Ingressos
|sex. 28 de ago. de 2026
|Al Fayha x Abha
|21h00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Ingressos
|sex. 28 de ago. de 2026
|Al Khaleej x Al Hilal
|23h00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Ingressos
|sex. 28 de ago. de 2026
|Al Nassr x Al Taawoun
|23h00
|Al-Awwal Park
|Ingressos
|sáb. 29 de ago. de 2026
|Al Kholood x Al Ahli
|21h05
|Al Hazem Club Stadium
|Ingressos
|sáb. 29 de ago. de 2026
|Al Ettifaq x Diriyah Club
|23h00
|Al Ettifaq Club Stadium
|Ingressos
|sáb. 29 de ago. de 2026
|Al Fateh x Al Ittihad
|23h00
|Maydan Tamweel Al Oula
|Ingressos
|dom. 30 de ago. de 2026
|Al Hazem x Al Shabab
|21h05
|Al Hazem Club Stadium
|Ingressos
|dom. 30 de ago. de 2026
|Al Qadsiah x Al Faisaly
|23h00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Ingressos
Rodada 5
|Data
|Jogo
|Horário AST (GMT +3h)
|Local
|Ingressos
|qui. 3 de set. de 2026
|Al Fayha x Al Kholood
|20h55
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Ingressos
|qui. 3 de set. de 2026
|Neom SC x Al Khaleej
|21h30
|King Khalid Sports City
|Ingressos
|qui. 3 de set. de 2026
|Diriyah Club x Al Qadsiah
|23h00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Ingressos
|sex. 4 de set. de 2026
|Abha x Al Ettifaq
|21h00
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Ingressos
|sex. 4 de set. de 2026
|Al Ahli x Al Riyadh
|23h00
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium
|Ingressos
|sex. 4 de set. de 2026
|Al Shabab x Al Hilal
|23h00
|SHG Arena
|Ingressos
|sáb. 5 de set. de 2026
|Al Faisaly x Al Hazem
|20h50
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Ingressos
|sáb. 5 de set. de 2026
|Al Taawoun x Al Fateh
|20h55
|Al Taawoun Club Stadium
|Ingressos
|sáb. 5 de set. de 2026
|Al Ittihad x Al Nassr
|23h00
|Alinma Stadium
|Ingressos
Rodada 6
|Data
|Jogo
|Horário AST (GMT +3h)
|Local
|Ingressos
|seg. 7 de set. de 2026
|Al Khaleej x Al Riyadh
|20h30
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Ingressos
|seg. 7 de set. de 2026
|Al Hilal x Neom SC
|23h00
|Kingdom Arena
|Ingressos
|ter. 8 de set. de 2026
|Al Ettifaq x Al Faisaly
|20h30
|Al Ettifaq Club Stadium
|Ingressos
|ter. 8 de set. de 2026
|Al Hazem x Al Taawoun
|20h55
|Al Hazem Club Stadium
|Ingressos
|ter. 8 de set. de 2026
|Al Ittihad x Al Fayha
|23h00
|Alinma Stadium
|Ingressos
|ter. 8 de set. de 2026
|Al Qadsiah x Al Ahli
|23h00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Ingressos
|qua. 9 de set. de 2026
|Al Kholood x Al Shabab
|20h55
|Al Hazem Club Stadium
|Ingressos
|qua. 9 de set. de 2026
|Al Fateh x Diriyah Club
|23h00
|Maydan Tamweel Al Oula
|Ingressos
|qua. 9 de set. de 2026
|Al Nassr x Abha
|23h00
|Al-Awwal Park
|Ingressos
Como comprar ingressos da Saudi Pro League
Para comprar ingressos para jogos da Saudi Pro League, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga, onde você pode navegar até a seção "Fixture/Tickets" na aba "Matches".
As rodadas geralmente são disputadas ao longo de três dias, a maioria delas de quinta a sábado para coincidir com o fim de semana saudita (sexta e sábado), e os ingressos geralmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.
Além disso, se você quiser garantir lugares antes da liberação oficial ou estiver tentando conseguir ingressos de última hora, pode considerar o revendedor secundário Ticombo, com ingressos a partir de SAR17.
Quanto custam os ingressos da Saudi Pro League?
Normalmente, você pode comprar um ingresso básico para um jogo da Saudi Pro League por SAR50-100, o que torna a ida ao estádio acessível para viajantes sozinhos, grupos de torcedores ou famílias obcecadas por futebol.
Eventos de destaque, especialmente com times renomados como Al Hilal FC ou Al Nassr FC, custam mais, principalmente nas áreas de melhor visão.
Também há uma opção secundária para comprar ingressos da Saudi Pro League na Ticombo. Os preços podem variar ali, tanto acima quanto abaixo do valor de face de um ingresso, dependendo da partida e da proximidade da data, com ingressos a partir de SAR17.
Saudi Pro League 2026/27: times e estádios
|Clube
|Estádio (localização)
|Capacidade
|Al-Ittihad Club
|Alinma Stadium (Jeddah)
|60.342
|Al-Ahli SFC
|Alinma Stadium (Jeddah)
|60.342
|Al-Khaleej FC
|Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)
|17.300
|Al-Hilal SFC
|Kingdom Arena (Riyadh)
|26.090
|Al-Nassr FC
|Al-Awwal Park (Riyadh)
|25.000
|Al-Ettifaq FC
|Al Ettifaq Club Stadium (Dammam)
|12.924
|Al-Shabab FC
|SHG Arena (Riyadh)
|13.537
|Al-Riyadh SC
|Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh)
|18.063
|Al-Qadsiah FC
|Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)
|17.300
|NEOM SC
|King Khalid Sports City (Tabuk)
|12.000
|Al-Fateh SC
|Maydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa)
|11.851
|Al-Taawoun FC
|Al Taawoun Club Stadium (Buraydah)
|5.624
|Al-Hazem SC
|Al Hazem Club Stadium (Ar Rass)
|5.100
|Al-Kholood Club
|Al Hazem Club Stadium (Ar Rass)
|5.100
|Al-Fayha FC
|Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)
|6.843
|Abha Club
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha)
|20.000
|Al-Faisaly Club
|Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)
|6.843
|Al-Diriyah Club
|Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh)
|18.063
O que saber sobre a Saudi Pro League 2026/27?
A Saudi Pro League pode ter sido criada em 2007, mas suas raízes remontam aos anos 1950 e à competição His Majesty's League. Nove clubes diferentes reinaram como campeões sauditas se voltarmos àqueles primeiros dias. No entanto, desde que a divisão de elite foi rebatizada como Saudi Pro League, três equipes dominaram. Quinze dos 18 títulos desde 2007 foram para Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) e Al-Ittihad (3), com o Al-Nassr encerrando uma espera de sete anos para retomar a coroa ao fim da temporada 2025/26 sob o comando de Jorge Jesus. Desde então, Ange Postecoglou assumiu o comando para a defesa do título em 2026/27.
O sucesso inevitavelmente leva à popularidade e, portanto, não é surpresa que esses três clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr, ao lado do Al-Ahli, tenham as maiores médias de público da liga. De fato, eles representam mais de 60% do público anual total da Saudi Pro League. Esses clubes também tendem a atrair a maioria das estrelas estrangeiras que atuam no Oriente Médio.
A contratação de Cristiano Ronaldo em 2022 é a principal contratação da história da SPL. O Al-Nassr estava nas nuvens, especialmente porque CR7 havia rejeitado anteriormente uma transferência para os rivais locais e arquirrivais, o Al Hilal. A chegada de Ronaldo revolucionou o futebol saudita como um todo e abriu caminho para que inúmeros jogadores de ligas europeias de alto nível se juntassem à Saudi Pro League.
Com quatro dos atuais times da Saudi Pro League baseados em Riyadh, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab e Al-Riyadh, uma viagem de quem ama esporte à capital saudita muitas vezes significa assistir a um jogo da Pro League durante as férias. Com nomes como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran e Darwin Nunez tendo jogado, ou ainda jogando, por Al-Hilal e Al-Nassr, não é surpresa que a demanda por ingressos seja alta sempre que esses clubes entram em campo.
Os clubes de Riyadh podem ter dominado o futebol saudita no passado, mas o Al Ittihad, da cidade costeira de Jeddah, no Mar Vermelho, resistiu bravamente ao longo dos anos e é um dos maiores clubes de futebol do país e da Ásia como um todo. Muitos torcedores adorariam vê-lo em ação ao vivo, especialmente quando conta com um elenco brilhante que inclui Karim Benzema, Moussa Diaby e Fabinho.
A temporada 2026/27 também tem importância extra para o futebol saudita como um todo, com a liga fazendo uma pausa prolongada no meio da temporada de 24 de dezembro de 2026 a 7 de fevereiro de 2027 para permitir que a Arábia Saudita sedie a Copa da Ásia de 2027 da AFC.