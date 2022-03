Como Aubameyang voltou a brilhar pelo Barcelona

O Barcelona de Xavi Hernandez está decolando. E assim é Pierre-Emerick Aubameyang, literalmente.

O atacante do Gabão foi capaz de realizar sua comemoração de dar mortais várias vezes depois de entrar correndo no Camp Nou pelo Barça.

Um hat-trick no Estádio de Mestalla, contra o Valencia, seguido de um gol no Napoli e depois outro em cima do Athletic Bilbao o ajudaram a se estabelecer rapidamente como um jogador-chave em seu primeiro mês na Catalunha.

Quando Aubameyang chegou, alguns duvidaram se ele ainda tinha o desejo e a capacidade de fazer a diferença no Barcelona após um final difícil no Arsenal.

Outros - incluindo o próprio treinador - se perguntavam se ele se encaixaria taticamente nos planos de Xavi.

“Aubameyang pode garantir em espaços abertos, mas o Barcelona precisa de jogadores que saibam se mover em espaços pequenos”, alertou o próprio Xavi, em 2020, quando o clube estava discutindo a vinda do atacante.

Dada a necessidade desesperada de um atleta ofensivo no Barcelona, ​​Xavi teve que olhar para a questão de forma mais pragmática em janeiro e pagou dividendos.

Tendo sido deixado de fora dos planos do Arsenal em dezembro, além de ter sido destituído da capitania por Mikel Arteta e de perder a Copa das Nações Africanas após testar positivo para Covid-19, também havia dúvidas sobre seus níveis de condicionamento físico.

Aubameyang também não conseguiu marcar em seus últimos seis jogos na Premier League, antes de deixar o Emirates Stadium, com alguns torcedores culpando parcialmente sua falta de forma pelas dificuldades do Arsenal.

Getty Images

Sua campanha 2020/21, por exemplo, o viu marcar apenas 15 gols em 39 jogos, abaixo dos 29 e 31 tentos nos dois anos anteriores.

Assim, o Arsenal, que se separou do jogador de 32 anos por consentimento mútuo no Deadline Day (último dia da janela de transferências europeias), permitindo que ele assinasse um novo contrato com o Barcelona, ​​pôde se sentir subitamente prejudicado após o turbilhão de fevereiro.

No entanto, os Gunners não lhe ofereceram exatamente um projeto consistente, condizente com seu status de um dos finalizadores mais letais do mundo, e seus 91 gols em 163 jogos pelo Arsenal podem até ser vistos como um desempenho superior.

Ele foi usado no lado esquerdo por Arteta, e não como centroavante, o que também impactou sua taxa de gols.

Embora problemas conhecidos com atrasos reflitam mal em seu profissionalismo, também é razoável que Aubameyang tenha se sentido frustrado e evitado no Emirates.

Ele ganhou apenas um troféu no Arsenal, a FA Cup em 2020, marcando dois gols contra o Chelsea na final, na vitória por 2 a 1. Aubameyang também marcou os dois gols na vitória por 2 a 0 na semifinal contra o Manchester City.

Getty Images

O atacante não jogava na Liga dos Campeões desde que deixou o Borussia Dortmund, apesar de estatisticamente acompanhar os maiores artilheiros do mundo.

Aubameyang também contraiu malária em março de 2021, o que o deixou de cama no hospital e o fazendo perder quatro quilos, o que também teve um grande impacto em sua forma, enquanto sua mãe, adoecendo gravemente, o viu ser dispensado por compaixão. Esta, Margarita Crespo Aubameyang, também é parte do motivo pelo qual ele conseguiu se encaixar tão bem no Barcelona.

Ela é espanhola e por causa de seu relacionamento próximo com seus avós pelo lado dela, o atacante pôde falar confortavelmente o idioma, permitindo que ele se encaixasse instantaneamente.

A presença de Ousmane Dembele também ajudou Auba, sendo que os dois são bons amigos desde a época em que estavam no Borussia Dortmund – beneficiando também o ponta francês, que pôde ser convencido a ficar no Barça além do verão.

Não há dúvida de que Aubameyang está motivado no Barcelona. Ele se esforçou para sair no prazo, um dia antes de um acordo para deixar o Arsenal, mostrando sua vontade de se mudar para a Espanha.

Seu contrato também está em termos significativamente mais baixos do que seu salário em Londres, por causa da situação financeira do Barcelona.

Aubameyang assinou contrato com o Barcelona até 2025, mas existe a opção de rescindir o acordo em junho de 2023, o que deve manter o atacante focado e jogando pelo seu futuro na próxima temporada.

As preocupações anteriores de Xavi não se concretizaram, em parte porque o Barcelona está em uma fase de transição em que não é tão forte quanto costumava ser.

Eles não estão dominando as partidas como fizeram no auge de Pep Guardiola, então há mais idas e vindas, deixando espaço para Aubameyang atacar.

Isso ficou mais evidente contra o Napoli, no San Paolo, na vitória por 4 a 2, com o primeiro gol vindo de um contra-ataque rápido, envolvendo Aubameyang, Adama Traoré e Jordi Alba, que finalizou a jogada.

Aubameyang também melhorou a pressão alta do Barcelona – algo em que Xavi se concentrou desde que chegou, enquanto ele também estabeleceu rapidamente um bom relacionamento em campo com Ferran Torres.

Getty

Seu hat-trick contra o Valencia mostrou sua qualidade de gols, com o primeiro vindo após um passe longo de Jordi Alba, e o segundo em que Auba deu belo passe que gerou o gol de Frenkie de Jong.

O terceiro envolveu alguma sorte, com o chute de longo alcance de Pedri desviando nele e entrando no gol, mas que, com sorte ou não, marcou mais um no duelo.

O atacante não precisou de muito tempo para se recuperar e sua vantagem ainda está intacta.

Seu gol contra o Athletic Bilbao, um voleio, foi uma reação rápida e inteligente, provando que o Barcelona tem um verdadeiro 'matador' novamente, algo que faltou após a saída de Luis Suárez.

A chegada de Aubameyang veio na hora certa para os catalães, que precisavam de um artilheiro confiável para garantir que chegassem à Liga dos Campeões da próxima temporada e disputassem a Liga Europa ainda nesta.

Ele já é o terceiro artilheiro de La Liga nesta temporada, com quatro, um atrás de Luuk de Jong e cinco de Memphis Depay, que tem três pênaltis anotados, aumentando sua contagem para nove.

Não é concreto esperar que Aubameyang mantenha sua atual taxa de gols, um gol a cada 76,6 minutos, mas ele deve desempenhar um papel crucial nos próximos meses.

É mais difícil prever se ele pode liderar a linha na próxima temporada pelo Barcelona, se falharem em suas tentativas de contratar Erling Haaland.

Ele fará 33 anos em junho e corre o risco de perder um pouco do ritmo durante as férias de verão, embora seus mortais indiquem que ele ainda tem muita energia para dar.