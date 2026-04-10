Como assistir e transmitir o UFC 327: Prochazka x Ulberg, data, horários, card de lutas e links para transmissão

O UFC 327 reúne dois dos lutadores mais perigosos da divisão dos meio-pesados, com o ex-campeão Jiri Prochazka enfrentando o promissor Carlos Ulberg em uma luta principal que promete ser espetacular.

Prochazka, conhecido por seu estilo pouco ortodoxo e poder de nocaute, retorna buscando se reafirmar na disputa pelo título, enquanto Ulberg entra com ímpeto e algo a provar contra um dos nomes de elite da divisão.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o UFC 327, incluindo data, horários de início, card completo e como assistir em todo o mundo.

Quando será o UFC 327: Prochazka vs Ulberg?

O UFC 327 está marcado para sábado, 11 de abril de 2026, com o evento sendo realizado nos Estados Unidos.

Devido à diferença de fuso horário, os fãs no Reino Unido e na Europa poderão assistir à ação nas primeiras horas da manhã de domingo.

A que horas começa o UFC 327?

Primeiras preliminares: 17h30 (horário da costa leste) / 14h30 (horário da costa oeste)

17h30 (horário da costa leste) / 14h30 (horário da costa oeste) Lutas preliminares: 19h (horário da costa leste) / 16h (horário da costa oeste)

19h (horário da costa leste) / 16h (horário da costa oeste) Card principal: 21h (horário da costa leste) / 18h (horário da costa oeste)

A luta principal entre Prochazka e Ulberg está prevista para começar por volta das 5h BST, dependendo da duração das lutas do card preliminar.

Como assistir e transmitir o UFC 327

O UFC 327 estará disponível para assistir ao vivo em várias plataformas, dependendo da sua localização. Veja os detalhes abaixo:

País/Região Horário de início do card principal Preliminares iniciais Preliminares Como assistir Reino Unido (BST) 3h (dom) 23h (sáb) 1h (dom) TNT Sports e discovery+ Estados Unidos (ET) 21h (sáb) 17h 19h Paramount+ Estados Unidos (horário do Pacífico) 18h (sáb) 14h 16h Paramount+ Austrália (AEST) 11h (dom) 7h 9h Kayo Sports / Main Event

Como assistir ao UFC 327 em qualquer lugar com uma VPN

Se o UFC 327 não estiver disponível para assistir ao vivo na sua região ou se você estiver viajando, pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura que permite contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos.

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Card do UFC 327