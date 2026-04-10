Como assistir e transmitir o UFC 327: Prochazka x Ulberg, data, horários, card de lutas e links para transmissão

O UFC 327 reúne dois dos lutadores mais perigosos da divisão dos meio-pesados, com o ex-campeão Jiri Prochazka enfrentando o promissor Carlos Ulberg em uma luta principal que promete ser espetacular.
Prochazka, conhecido por seu estilo pouco ortodoxo e poder de nocaute, retorna buscando se reafirmar na disputa pelo título, enquanto Ulberg entra com ímpeto e algo a provar contra um dos nomes de elite da divisão.
Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o UFC 327, incluindo data, horários de início, card completo e como assistir em todo o mundo.
Quando será o UFC 327: Prochazka vs Ulberg?
O UFC 327 está marcado para sábado, 11 de abril de 2026, com o evento sendo realizado nos Estados Unidos.
Devido à diferença de fuso horário, os fãs no Reino Unido e na Europa poderão assistir à ação nas primeiras horas da manhã de domingo.
A que horas começa o UFC 327?
- Primeiras preliminares: 17h30 (horário da costa leste) / 14h30 (horário da costa oeste)
- Lutas preliminares: 19h (horário da costa leste) / 16h (horário da costa oeste)
- Card principal: 21h (horário da costa leste) / 18h (horário da costa oeste)
A luta principal entre Prochazka e Ulberg está prevista para começar por volta das 5h BST, dependendo da duração das lutas do card preliminar.
Como assistir e transmitir o UFC 327
O UFC 327 estará disponível para assistir ao vivo em várias plataformas, dependendo da sua localização. Veja os detalhes abaixo:
|País/Região
|Horário de início do card principal
|Preliminares iniciais
|Preliminares
|Como assistir
|Reino Unido (BST)
|3h (dom)
|23h (sáb)
|1h (dom)
|TNT Sports e discovery+
|Estados Unidos (ET)
|21h (sáb)
|17h
|19h
|Paramount+
|Estados Unidos (horário do Pacífico)
|18h (sáb)
|14h
|16h
|Paramount+
|Austrália (AEST)
|11h (dom)
|7h
|9h
|Kayo Sports / Main Event
Como assistir ao UFC 327 em qualquer lugar com uma VPN
Se o UFC 327 não estiver disponível para assistir ao vivo na sua região ou se você estiver viajando, pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura que permite contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos.
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Card do UFC 327
|Luta
|Categoria de peso
|Jiri Prochazka x Carlos Ulberg
|Peso meio-pesado (título)
|Paulo Costa x Azamat Murzakanov
|Peso meio-pesado
|Dominick Reyes x Johnny Walker
|Peso meio-pesado
|Curtis Blaydes x Josh Hokit
|Peso pesado
|Cub Swanson x Nate Landwehr
|Peso pena
|Kelvin Gastelum x Vicente Luque
|Peso Médio
|Kevin Holland x Michael Chiesa
|Peso meio-médio
|Mateusz Gamrot x Rafael Fiziev
|Peso leve
|Patricio Pitbull x Dan Ige
|Peso-pena
|Randy Brown x Muslim Salikhov
|Peso meio-médio