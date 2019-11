Como ajeitar o nome da Juventus no FM 2020?

Como você pode mudar o nome da Juventus no FM2020 e corrigir os problemas de licenciamento de competições como a Liga dos Campeões e a Liga Europa?

Devido à Konami adquirir todos os direitos da para o eFootball Pro Evoution Soccer 2020, nenhum outro jogo de computador pode usar o nome, o logotipo ou a camisa do clube da para 2019-20.

Como resultado, a Juventus é conhecida como Piemonte Calcio no FIFA 20 e foi chamada de Zebre no Football Manager 2020. Zebre é a palavra italiana para "zebra" e reflete seu tradicional kit preto e branco com listras - no entanto, o kit padrão para o clube na FM2020, na verdade, é uma camisa preta com uma faixa branca diagonal, muito parecida com a camisa falsa de Piemonte Calcio no FIFA 20.

O realismo é fundamental para os fãs do Football Manager na construção de suas dinastias

No jogo, a maioria dos jogadores deseja jogar uma simulação o mais realista possível, com a Juventus jogando na Serie A e outros problemas de licenciamento corrigidos, como a Copa do Euro e o Euro Vase, sendo apropriadamente chamados de Liga dos Campeões e .

Outros problemas que surgem devido aos requisitos de licenciamento são que a equipe nacional do não convoca jogadores reais, os clubes brasileiros têm nomes falsos, enquanto o de Munique tem um técnico falso no início do jogo. Todos esses problemas podem ser corrigidos no mesmo processo, o que exige que alguns arquivos sejam excluídos e adicionados ao seu PC ou Mac.

FM2020 Nome real e correção de licenciamento

A mudança de nomes de clubes e competições para nomes reais no Football Manager 2020 é bastante direta desde que você siga as etapas abaixo.

Os arquivos podem ser baixados no SortItOutSI ou FMScout e precisam ser extraídos para o seu computador. Pode ser necessário registrar uma conta, mas é gratuita e leva apenas um ou dois minutos.

Em seguida, você pode copiar e colar as pastas e arquivos baixados nos locais corretos.

Depois de baixar e extrair os arquivos, siga estas instruções:

Localize a pasta necessária no seu computador

Windows: \ Arquivos de programas (x86) \ Steam \ steamapps \ common \ Football Manager 2020 \ data \ database \ db \ 2010 \

Mac: / Usuários / [nome de usuário] / Biblioteca / Suporte a aplicativos / Steam / steamapps / common / Football Manager 2020 / database / data / db / 2010 /

Exclua as pastas dbc, edt e lnc dentro da pasta 2010

Copie e cole as novas pastas dbc, edt e lnc que você baixou do SortItOutSI ou FMScout.

Agora, quando você inicia um novo jogo, as correções de nome real serão aplicadas. Algumas das alterações funcionarão nos jogos salvos existentes, mas se você iniciou um jogo antes de aplicá-las, a Juventus ainda será chamada Zebre.

Para garantir que todas as alterações sejam atualizadas, você precisará iniciar um novo jogo de carreira.