Como acompanhar o Brasil na Copa América 2024: jogos, cidades, locais e mais

Confira tudo o que você precisa saber para acompanhar o Brasil na Copa América 2024

Nenhuma seleção teve tanto sucesso quanto o Brasil nos últimos 30 anos da Copa América. O futebol alegre é, de fato, o principal atrativo para diversos torcedores que acompanham o evento a cada quatro anos. Após ter terminado como vice-campeão em 2021 contra a Argentina, a equipe de Dorival Júnior está ansiosa para retornar às vitórias, especialmente por disputar a competição em um país com diferentes graus de sucesso.

Enquanto o Brasil conquistou a Copa do Mundo de 1994 no Rose Bowl, a Copa América de 2016 terminou com a equipe sendo eliminada na fase de grupos. Será que, oito anos depois, o time pode reverter esse cenário?

O grupo do Brasil na Copa América 2024

A expectativa é de que os brasileiros avancem facilmente pelo Grupo D. Embora a Colômbia represente um dos desafios mais difíceis da fase, isso será amenizado com a presença na chave de Paraguai e Costa Rica, ambos classificados abaixo da 50ª posição no ranking da FIFA.

Grupo D Ranking Mundial da FIFA Brasil 5 Colômbia 14 Paraguai 56 Costa Rica 54

Qual é o primeiro jogo do Brasil na Copa América 2024?

O Brasil abre sua campanha contra a Costa Rica em 24 de junho, na Califórnia, em cerca de 32 quilômetros ao sul de onde conquistou a Copa do Mundo 29 anos atrás. Desta vez, o jogo será realizado no SoFi Stadium, em Inglewood, com início às 22h (de Brasília).

Antes do início do torneio, a equipe disputará amistosos difíceis, o que pode ajudar a preparar a seleção para a fase eliminatória da competição. Terão pela frente o México em 8 de junho, com o local ainda a ser definido, antes de enfrentarem os Estados Unidos quatro dias depois, em Orlando.

Jogos do Brasil na Copa América 2024

Adversário Data Costa Rica Segunda-feira, dia 24 de junho de 2024 Paraguai Sexta-feira, dia 28 de junho de 2024 Colômbia Terça-feira, dia 2 de julho de 2024

Após o primeiro jogo da fase de grupos, o Brasil enfrentará o Paraguai em 28 de junho. Este é um jogo que muitos torcedores estarão ansiosos para assistir, já que será um dos poucos realizados em Las Vegas neste torneio.

O último jogo da fase de grupos do Brasil é crucial. Enfrentando a Colômbia na Califórnia, em 2 de julho, não há dúvida de que será uma disputa pela primeira posição do Grupo D e pelo sorteio mais favorável nas quartas de final.

Se liderarem o grupo, o Brasil enfrentará o vice-campeão do Grupo C, que tem Estados Unidos e Uruguai como principais equipes. Se ficarem em segundo lugar, enfrentarão o vencedor desse mesmo grupo. Ambos os jogos serão disputados em 6 de julho.

Quais estádios o Brasil vai visitar na Copa América 2024?

Com a grande demanda pelos jogos da Copa América 2024 no Brasil, as camisas 'amarelinhas' percorrerão diversos estádios gigantes na competição. Na fase de grupos, a costa oeste dos EUA será o principal palco, com dois jogos na Califórnia e um em Nevada.

Caso o Brasil se classifique em primeiro lugar do Grupo D, jogará no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, em 6 de julho. Se terminar como segundo colocado, retornará ao Allegiant Stadium na mesma data. A semifinal desta parte do sorteio será disputada no Bank of America Stadium, em Charlotte, em 10 de julho.

Como conseguir ingressos para ver o Brasil na Copa América 2024?

Os ingressos para a Copa América 2024 já estão disponíveis, abrangendo todos os jogos da fase de grupos e das eliminatórias, exceto a final. Com preços a partir de R$ 290, os ingressos variam até R$ 5,7 mil, com os bilhetes para os jogos do Brasil entre os mais procurados.

É possível adquirir os ingressos através do site oficial da Copa América, onde Ticketmaster e SeatGeek são parceiros oficiais. Eles atuam tanto como vendedores primários quanto secundários, com diversos bilhetes disponíveis por revenda.

StubHub e Viagogo também são plataformas confiáveis para a revenda de ingressos para o torneio.

Voos para ver o Brasil na Copa América 2024

Conhecer os destinos dos jogos da fase de grupos do Brasil é fácil. Las Vegas fica a apenas uma hora de voo de Los Angeles. Já para o último jogo contra a Colômbia, levará uma hora e meia da "Cidade do Pecado" até Santa Clara.

Os voos são frequentes, então o Skyscanner é sua melhor opção para comparar horários e preços de voos, permitindo que você planeje suas rotas em todos os jogos da fase de grupos e do mata-mata.

O Brasil já ganhou a Copa América?

Nas últimas décadas, o Brasil tem sido o time a ser batido na Copa América. Desde 1997, o país já conquistou o título cinco vezes, com jogadores como Ronaldo, Romário e Ronaldinho brilhando em campo.

No total, o Brasil venceu o torneio nove vezes, a última delas em 2019. Em 2021, ficou em segundo lugar, perdendo para a Argentina na final.

Neymar jogará na Copa América 2024?

Em um duro golpe para os torcedores brasileiros, Neymar não deve jogar a Copa América de 2024 devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Ele sofreu o golpe durante uma partida da seleção em outubro, contra o Uruguai, o que exigiu cirurgia e ter um longo período de recuperação.

Inicialmente, havia esperanças de que ele pudesse se recuperar a tempo do torneio. No entanto, o médico da seleção brasileira descartou essa possibilidade.

Quem jogará pelo Brasil na Copa América 2024?

Sem Neymar como protagonista, vários outros podem assumir esse papel. Richarlison, Raphinha, Rodrygo, Vinícius Júnior e, agora, o jovem Endrick estão prontos para participar do torneio. A experiência de jogadores como Alisson, Casemiro e Marquinhos também será útil.