Como acompanhar Aymen Hussein na Copa do Mundo de 2026: ingressos para o Iraque, informações e muito mais

Os Leões da Mesopotâmia garantiram oficialmente sua vaga na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Liderado por seu capitão carismático e artilheiro Aymen Hussein, o Iraque garantiu sua vaga de forma dramática ao derrotar a Bolívia por 2 a 1 na repescagem interconfederacional final em Monterrey, tornando-se a 48ª e última seleção a se juntar ao torneio ampliado. Este é um momento monumental para o futebol iraquiano, já que o país não participava desta competição desde 1986, coincidentemente a última vez em que o torneio foi sediado no México.

O Iraque foi sorteado para o difícil Grupo I, ao lado das potências europeias França e Noruega, bem como do gigante africano Senegal. Espera-se que os torcedores iraquianos compareçam em número recorde para apoiar seus heróis, e a demanda por ingressos nunca foi tão alta, especialmente depois que Aymen Hussein gravou seu nome na história ao marcar o último gol da campanha de qualificação mundial.

Quando o Iraque joga na Copa do Mundo de 2026?

Data e hora Calendário Local Ingressos 17 de junho de 2026, 01h00 Iraque x Noruega Gillette Stadium, Foxborough, MA Ingressos 23 de junho de 2026, 00h00 França x Iraque Lincoln Financial Field, Filadélfia, PA Ingressos 26 de junho de 2026, 22h Senegal x Iraque BMO Field, Toronto, ON Ingressos

O que esperar de Aymen Hussein com o Iraque na Copa do Mundo de 2026?

Quando o Iraque entrar em campo em 2026, todos os olhos estarão voltados para seu capitão carismático, Aymen Hussein. O atacante de 30 anos tornou-se um símbolo da resiliência iraquiana, carregando o peso de uma espera de 40 anos de uma nação pela Copa do Mundo.

Depois de marcar o histórico gol da vitória contra a Bolívia na final da repescagem interconfederativa — coincidentemente, o último gol da campanha de qualificação mundial —, Hussein chega ao torneio no melhor momento de sua carreira.

Os torcedores podem esperar uma atuação avassaladora do centroavante de 1,89 m. Conhecido por sua presença física imponente e domínio aéreo, Hussein é um pesadelo para os zagueiros na área. Suas estatísticas falam por si: com 32 gols em 89 partidas pela seleção, ele é atualmente o quinto maior artilheiro de todos os tempos do Iraque e um jogador comprovadamente decisivo em jogos importantes. Durante o ciclo de eliminatórias de 2024-2026, ele teve uma sequência incrível, marcando em 10 partidas internacionais consecutivas, ficando a apenas um jogo do recorde mundial de todos os tempos.

Além de seu faro de gol, Hussein traz um estilo de liderança que nunca desiste para os Leões da Mesopotâmia. Tendo superado uma imensa tragédia pessoal e os desafios de crescer em Kirkuk, devastada pela guerra, sua resistência mental é seu maior trunfo.

Em um grupo que conta com seleções como França e Noruega, o Iraque contará com Hussein não apenas pelos gols, mas por sua capacidade de segurar o jogo e servir de ponto de referência para jovens talentos como Zidane Iqbal e Ali Al-Hamadi.

Onde comprar ingressos para a Copa do Mundo do Iraque?

O portal oficial de ingressos da FIFA é a principal fonte de vendas diretas, mas, como muitos torcedores já descobriram, a alta demanda costuma levar a longas filas e placas de “esgotado” poucos minutos após o lançamento. A FIFA utiliza um processo de venda em várias fases, incluindo sorteios aleatórios e períodos de “primeiro a chegar, primeiro a ser atendido”.

Para aqueles que perderam os sorteios iniciais ou querem uma maneira mais direta de garantir sua entrada, mercados secundários como o StubHub são uma alternativa.

Além disso, os torcedores devem ficar atentos às cotas reservadas para os clubes oficiais de torcedores. Se você for membro de um grupo de torcedores iraquianos reconhecido, pode haver períodos específicos em que uma parte do estádio seja reservada para os apaixonados torcedores da casa.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo do Iraque?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 têm sido um grande tema de discussão devido à implementação da política de preços dinâmicos.

Ao contrário de torneios anteriores, em que os jogos da fase de grupos tinham preços fixos, a edição de 2026 define os preços com base na popularidade e na demanda. Como o Iraque enfrentará adversários de renome, como a França, os preços para esses jogos específicos podem variar significativamente.

Categoria 1: São os melhores lugares ao longo das laterais do campo. Os preços podem chegar a US$ 1.000 a US$ 2.500 para as partidas mais importantes.

São os melhores lugares ao longo das laterais do campo. Os preços podem chegar a US$ 1.000 a US$ 2.500 para as partidas mais importantes. Categoria 3 (mais barata): geralmente localizados nas arquibancadas superiores atrás dos gols. Os preços oficiais começaram a partir de US$ 60 para sessões limitadas, mas no mercado aberto, atualmente os valores oscilam entre US$ 150 e US$ 350.

geralmente localizados nas arquibancadas superiores atrás dos gols. Os preços oficiais começaram a partir de US$ 60 para sessões limitadas, mas no mercado aberto, atualmente os valores oscilam entre US$ 150 e US$ 350. Pacotes de hospitalidade: Para quem busca a experiência de luxo definitiva, incluindo jantares requintados e acesso VIP, os pacotes de hospitalidade custam a partir de milhares de dólares e podem chegar a US$ 10.000 para suítes de elite.

Categoria 2: Assentos de nível intermediário que oferecem uma melhor visão lateral do campo. Espere pagar entre US$ 400 e US$ 850, dependendo do local.

O melhor conselho para os torcedores preocupados com o orçamento é agir com antecedência. À medida que o torneio se aproxima, os ingressos mais baratos são os primeiros a esgotar, restando apenas as opções premium mais caras.

Como comprar ingressos com pacotes de hospitalidade para o Iraque?

Se você está procurando uma experiência inesquecível para assistir aos Leões da Mesopotâmia, as opções de hospitalidade oferecem exatamente isso: