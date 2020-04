Como a pandemia muda os planos dos estádios da Copa do Mundo do Qatar

Inaugurações de estádios para o Mundial são adiadas em função do coronavírus, que atinge o mundo todo

Os impactos do coronavírus estão refletindo até mesmo na Copa do Mundo de 2022 , que será realizada no Qatar. As inaugurações dos estádios que estão sendo construídos para a competição estavam previstas para o primeiro semestre, mas não acontecerão justamente por conta da covid-19.

Como em todo mundo, as competições esportivas estão suspensas no Qatar. Assim, os estádios Al-Rayyan, Education City, e Al-Bayyt não tem data para receber seus primeiros jogos. Os estádios já estão praticamente concluídos. As obras no país estão avançando a cada dia e nenhuma está atrasada.

O caso do Education City é curioso. Entre os dias 26 a 30 de março estava prevista uma competição para inaugurar o estádio. Participariam , , e e a expectativa dos organizadores era de que as equipes viajassem ao país com força máxima. Mas, claro, o torneio não aconteceu.

O Comitê de Organização e Legado do país precisará de opções alternativas, entre elas, que no caso de retomar atividades esportivas regularmente em todo o mundo e terminando completamente o coronavírus, amistosos de seleções para serem ​​disputados na capital em Doha.

A organização de um novo campeonato semelhante ao torneio internacional que ocorreria no mês passado, aproveitando para inaugurar outros estádios que ficariam prontos até que os esportes, em especial o futebol, possam ser retomados.