Como a contratação de Luis Diaz afeta as situações de Salah, Mané e Firmino no Liverpool?

É justo dizer que a iminente contratação de Luis Diaz pelo Liverpool pegou todos de surpresa – não apenas o Tottenham, que também queria o colombiano.

O interesse dos Reds no ala do Porto existia há algum tempo, mas os indícios de um acordo em janeiro foram rapidamente descartadas por fontes de Anfield.

"Para o verão, talvez", foi a palavra. Um aqui e agora, como se vê.

Não há problema se forem acionados, diz o clube, pois isso significa que o jogador terá sido um sucesso.

Diaz é visto como uma contratação semelhante à de Diogo Jota, que chegou por uma valor semelhante em ,e desde então conseguiu fazer o impossível: atrapalhar e romper a o ataque do Liverpool, formado por Mohamed Salah, Sadio Mane e Roberto Firmino.

Jota, com um recorde de 27 gols em 58 jogos, já superou Firmino na hierarquia, e será interessante ver o que a chegada de Diaz significa para Mane, em particular.

É um concorrente ou, ousamos dizer, um substituto?

Mane, vale lembrar, está nos últimos 18 meses de seu contrato e, embora toda a discussão tenham indicado uma possível renovação de Salah, a GOAL entende que não houve negociações formais com o craque senegalês e seus representantes nesta fase.

A contratação de Diaz, um jogador de 25 anos que jogou predominantemente no lado esquerdo do ataque do Porto e da Colômbia, adiciona uma camada extra de intriga.

Previa-se que este seria um verão de mudanças para o Liverpool, com Michael Edwards, o diretor esportivo, sendo substituído por seu assistente, Julian Ward, e uma série de jogadores do time principal sem contrato ou entrando no último ano de vínculo.

When Liverpool target Luis Diaz met Manchester United midfielder Fred 🥶



(🎥: @FCPorto) pic.twitter.com/93oZ2nF37G — GOAL (@goal) January 28, 2022

Espera-se que James Milner saia, assim como Divock Origi e Takumi Minamino.

O Liverpool quer estender o contrato de Salah e o egípcio quer ficar, mas os futuros de Mané, Firmino, Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain são incertos. Outros, como Joe Gomez e Neco Williams, também podem precisar tomar decisões difíceis.

Os Reds priorizaram uma política de retenção no ano passado, amarrando Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, Harvey Elliott e Jordan Henderson a novos contratos de longo prazo, mas há um entendimento de que eles precisarão renovar seu elenco nos próximos dois anos.

Os principais jogadores terão que ser desafiados ou até mesmo substituídos, será necessário reduzir a faixa etária do escrete.

Diaz, Jota e Ibrahima Konate representam passos significativos nessa direção, assim como o desenvolvimento de Elliott e Kaide Gordon, bem como Curtis Jones.

Outro que também chama a atenção é o meia Stefan Bajcetic, de 17 anos, que está causando uma grande impressão desde que chegou do Villarreal há um ano.

Esse é o futuro, mas e o presente? Quem poderia ser sacrificado?

Firmino tem sido fortemente ligado ao Barcelona ultimamente, enquanto praticamente todos os gigantes europeus estão observando a situação de Salah com interesse.

Apesar de ter sido irregular nos últimos 18 meses, Mane também atrai muitos olhares de gigantes europeus.

Substituir qualquer um desses jogadores, muito menos os três, seria um desafio, especialmente sem visar a elite: Erling Haaland, por exemplo, ou Kylian Mbappe.

Jota, no entanto, pelo menos mostrou que é possível, e que o ambiente que Klopp e sua equipe construíram no Liverpool pode obter melhorias significativas de jogadores de futebol talentosos. Firmino, Mane e Salah, claro, são exemplos ainda melhores disso.

Diaz é certamente um talento, um pont esquerda destro que marca golos, cria chances e é conhecido pelo seu comprometimento.

Perfeito para Klopp, pode-se dizer.

O Porto acredita que o jogador está destinado ao mais alto nível – fontes disseram à GOAL este fim de semana que o Liverpool está contratando um jogador "incrível" – e vai para uma equipe que compete em quatro frentes nos próximos meses.

Ele estará disponível para jogar as oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, além de ser uma grande opção também para a Premier League.

Isso é o que seus torcedores estão pedindo: profundidade no ataque e uma demonstração de ambição do Fenway Sports Group no mercado de transferências.

O que a contratação significará para Mane, Salah e companhia, no entanto, será preciso aguardar.